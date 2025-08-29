Jubilada, tiktoker y abuela de 16 niños: Lili Toledo, la sanjuanina viral por sus videos

Liliana Toledo es la prueba viviente de que no hay edad para intentar cumplir tu sueños. Por loco que parecía al principio, cuando su nieto le dijo que TikTok era el camino para conseguir hacerse conocida, ella no lo dudó y ahora algunos de sus videos se han vuelto virales y algunos ya superaron las 100 mil reproducciones.

Historias Santiago Mira Terzano: el joven con Síndrome de Down que es Técnico en Turismo y sueña con mostrar San Juan al mundo

"Yo te voy ayudar abuela", le dijo Nazareno de 16 años a su abuela, Lili. Y así fue.

El TikTok de la jubilada tiene un poco más de dos meses pero sus intervenciones en lugares incónicos de San Juan como la Plata 25 y el Puente Cívico se volvieron un éxito en las redes sociales.

"El primer TikTok que hice fue el casting para Gran Hermano y a partir de ahí empecé" , sostuvo Lili en diálogo con Tiempo de San Juan.

lili toledo1

Su nieto Nazareno es uno de los 16 que tiene y está a punto de convertirse en bisabuela, además tiene 6 hijos. "Ella es todo para mí, es todo lo que está bien en el mundo", dice el adolescente que es quien se encarga de filmarla, editar, subir a las redes y luego le lee los comentarios que le deja la gente.

"La mayoría de las cosas que me dicen son buenas y sé que hay algunos que no les gusta pero les mando un beso", aseguró Lili que ya pasó de los haters y les resta importancia. Su sueño es concreto: quiere ser famosa y lograr que distintas marcas sanjuaninas la contraten para publicidad.

Lili ya fue podóloga y peluquera pero ahora que está retirada se dedica a descansar y a pasar tiempo con sus nietos. "Ahora TikTok, disfrute, tano, me gusta salir, viajar", reconoció la tiktoker.

Toda su vida, Lili soñó con ser famosa y ahora, con las redes sociales, se le está dando. "El otro día me reconoció una cajera del supermercado cuando iba a pagar", dijo. A Nazareno, sus compañeros y profesores le dicen que ven los videos de su abuela por Tiktok.

"Yo soy esto, me gusta, siempre fui chistosa. Es más de chiquita siempre quise estar en la TV o en el teatro. Por las circunstancias d ela vida mi madre no pudo darme lo que yo quería y no triunfé, pero yo siempre digo que no im portan los años que tengo para llegar a una meta", cerró.