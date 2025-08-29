Cuáles son los tres rubros que más preocupan en San Juan por la baja de la actividad productiva, tras el caso Dilexis

La crisis que golpea a Dilexis , la histórica fábrica de galletas de Albardón , no es un hecho aislado sino un reflejo de lo que atraviesa gran parte de la industria nacional. Así lo reconoció el secretario de Industria, Comercio y Servicios del Ministerio de Producción de San Juan, Alejandro Martín, en diálogo con Tiempo de San Juan, donde señaló que hay tres rubros que hoy concentran la mayor preocupación.

Estos son la industria siderúrgica, la manufacturera y la de alimentos, indicó el funcionario. “Todas las empresas que están abocadas a la venta en el mercado interno están pasando por una baja en la actividad. San Juan no es ajeno al resto del país. Hay problemas, algunos más graves y otros menos, pero la situación es generalizada”, explicó.

En este escenario, Dilexis se convirtió en un caso testigo. La planta de galletitas, perteneciente al grupo Argensun Foods, enfrentó semanas críticas debido al sobrestock generado por la caída de ventas, lo que llevó a otorgar licencias pagas a casi 300 empleados.

La medida, de carácter preventivo, buscó reorganizar la producción y preparar el lanzamiento de una nueva línea de productos, afirmó Martín. Hasta el momento, sigue vigente la expectativa de retomar actividades con normalidad a partir del próximo lunes.

El pedido de Orrego

Martín remarcó que desde el Ministerio de Producción, por pedido del gobernador Marcelo Orrego, se decidió acompañar no solo a las industrias en expansión, sino también a las que atraviesan dificultades. “Algunas lo están sobrellevando con reestructuración de personal, otras con ajustes internos, pero la prioridad es sostener la actividad y cuidar los puestos de trabajo”, señaló.

La situación de Dilexis se enmarca en una reingeniería más amplia del grupo, que tras la compra de Tía Maruca centralizó parte de su producción en San Juan y cerró una de sus plantas en otra provincia. El desafío inmediato es diversificar la oferta de la fábrica de Albardón, con nuevas líneas de panificación y alimentos que le permitan recuperar terreno en un mercado golpeado por la caída del consumo masivo.