sábado 30 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
EVISAN 2025

Este año San Juan convirtió una vendimia difícil en grandes vinos

La cosecha de uvas 2025 fue afectada por el clima que sin embargo no pudo derrotar la calidad del vino de San Juan. Todos los datos que informaron los técnicos de EVISAN.

Por Elizabeth Pérez
La gran cantidad de fenómenos climaticos adversos no logró socavar la calidad de los vinos que se han obtenido en la elaboracion 2025 en San Juan, afirman los expertos.

La gran cantidad de fenómenos climaticos adversos no logró socavar la calidad de los vinos que se han obtenido en la elaboracion 2025 en San Juan, afirman los expertos.

Presentación del informe técnico de EVISAN en la estación San Martín.&nbsp;

Presentación del informe técnico de EVISAN en la estación San Martín. 

image
image
image

En un año en que la naturaleza puso a prueba a la vitivinicultura de San Juan como nunca antes, la respuesta del terruño y de los hacedores de vinos fue clara: calidad por encima de cantidad. La cosecha 2025, marcada por condiciones climáticas desafiantes, logró un resultado excepcional que ya genera entusiasmo en enólogos, productores y amantes del vino.

Lee además
Apuesta de una bodega de San Juan con influencers: Nati Saal, Valentina Salezzi, Javier Luna y Mailen de Echave.
Innovadora campaña en redes

Una bodega de San Juan apela a influencers para conquistar a los jóvenes con sus vinos
Este próximo viernes y sábado San Juan se viste de vino con la EVISAN 2025.
Vinos de San Juan

Cuenta regresiva para la EVISAN 2025: con cambios en la agenda, pero más brindis que nunca

Así lo revela el informe técnico-académico de la Evaluación de Vinos de San Juan (EVISAN 2025) presentado anoche, que como lo viene haciendo desde 1997, analiza la calidad de los vinos de la última cosecha. En términos generales, los vinos tintos y blancos de esta temporada destacan no solo por su elegancia sensorial, sino por una identidad varietal definida y de alta calidad que consolida a San Juan como una región capaz de brillar incluso en la adversidad.

¡Chin chin!

La industria vitivinícola de San Juan está de brindis, y no es para menos. A pesar de una temporada marcada por adversidades climáticas que impactaron significativamente en la producción de uvas -especialmente en San Juan mas que en otras provincias-, los vinos de la cosecha 2025 han alcanzado niveles de calidad calificados como “excepcionales”, con puntuaciones que oscilan entre 8 y 9 sobre 10. Un logro que refleja la precisión técnica de sus enólogos.

El informe EVISAN 2025, elaborado por docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Cuyo, destaca que tanto los vinos tintos como los blancos presentan colores vibrantes y limpios, complejidad e intensidad aromática notables, equilibrio en boca y un carácter varietal bien definido. Dicen que el bouquet sanjuanino de este año combina frescura y profundidad con una elegancia que sorprende.

image

Los vinos blancos

De las 92 muestras evaluadas, 21 fueron vinos blancos que sobresalieron por sus aromas florales -jazmín y rosas, principalmente- y perfiles frutales característicos de cada valle. En Ullum, dominaron las frutas frescas y el jazmín; Tulum ofreció aromas cítricos y florales sutiles; Calingasta se destacó con una delicada mezcla de rosas y jazmín; mientras que en Pedernal, la intensidad floral fue unánimemente reconocida.

Entre los varietales que se lucieron se encuentran Chardonnay, Sauvignon Blanc, Torrontés Riojana, Pinot Gris/Pedro Giménez, Viognier y Gordisco, todos vinos que preservaron su calidad y expresión aromática incluso frente a un año difícil.

Los vinos tintos

Segun los expertos que calificaron la añada, los vinos tintos ofrecieron una paleta sensorial aún más compleja: aromas a frutas frescas como frutilla, frambuesa y ciruela se conjugaron con notas florales de violetas, especias, hierbas, balsámicos y minerales.

Cada microclima sanjuanino imprimió su sello: el Malbec de Iglesia con sus florales y especiados, Ullum y Tulum destacó son sus frutos rojos, ciruelas y mora negra y Calingasta con sus aromas a violeta como descriptor distintivo. Los vinos de Zonda resaltaron con descriptores florales, especias y frutas secas, con un elegante toque de pimienta negra mientras que los vinos del valle de Pedernal destacaron por su perfil frutal y floral consistente.

Entre los protagonistas tintos se encuentran Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah, Tempranillo, Bonarda, Cabernet Franc y Petit Verdot, que este año mostraron una estructura pulida y una expresión varietal clara.

El desafío del clima y una producción golpeada

Según el Informe Agroclimático Cosecha 2025, la producción de uva en San Juan sufrió una caída promedio del 11,4%, producto de una combinación de factores climáticos extremos:

  • Heladas tardías, que afectaron gravemente a varietales de ciclo corto como Chardonnay y Sauvignon Blanc;
  • Lluvias en octubre, que favorecieron la aparición de peronóspora, especialmente en Torrontés, Pedro Giménez y Moscatel de Alejandría;
  • Nueve olas de calor, con 49 días de temperaturas superiores a 35°C, que redujeron el tamaño de las bayas e impactaron negativamente en la producción de polifenoles y compuestos aromáticos.
  • Además, granizadas y el persistente ataque de la Polilla de la Vid (Lobesia botrana) afectaron la sanidad del viñedo, comprometiendo la calidad en ciertas zonas.

Las pérdidas fueron especialmente notorias en variedades como Torrontés Riojano (-27,4%), Moscatel de Alejandría (-26,6%), Pedro Giménez (-26%), Cabernet Sauvignon (-26,9%), Tempranillo (-22,7%) y Tannat (-20,9%).

Un legado de prestigio

Más allá de las cifras, la vendimia 2025 deja un mensaje claro: que en San Juan existe el compromiso de crear vinos de calidad incluso bajo condiciones desfavorables.

Los técnicos evaluaron los vinos de 34 bodegas de los valles de Tulum, Ullum, Zonda, Iglesia, Pedernal y Calingasta. En total se analizaron 92 muestras, de las cuales 68 fueron vinos tintos, 21 vinos blancos, 1 vino rosé y 1 vino naranjo.

El trabajo de EVISAN este año, con el patrocinio de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) se va a incluir en el historial técnico y científico que se viene realizando desde 1997 cuando comenzaron las evaluaciones. Segun indican los organizadores, esta tarea será fundamental para comprender cómo factores como el suelo y el clima influyen en el perfil final de los vinos.

Temas
Seguí leyendo

Cuáles son los tres rubros que más preocupan en San Juan por la baja de la actividad productiva, tras el caso Dilexis

Las tres definiciones políticas sobre minería de José Luis Gioja en Mendoza

Buscan intensamente a un hombre desaparecido en San Juan

Una socia de Barrick y una minera de Singapur compiten por dos joyas mineras en San Juan

Brujería en San Juan: Gabi la Vidente reveló las claves de la magia negra en San Juan

Advierten sobre un combo de alertas meteorológicas en distintas zonas de San Juan, este fin de semana

Llegan los cambios en Dilexis: tras el cimbronazo, centralizan "gran parte de la producción en San Juan" con un importante anuncio

Salta avanza fuerte en su Corredor Bioceánico y el sanjuanino Agua Negra sigue en pausa

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Así fue el operativo del Grupo GERAS con el can Farkas para desbaratar un kiosco narco en Rivadavia
Mirá el video

Así fue el operativo del Grupo GERAS con el can Farkas para desbaratar un kiosco narco en Rivadavia

El empleado judicial admitió que filtraba información a la banda de los roba ruedas y fue condenado a un año de prisión
Juicio abreviado

El empleado judicial admitió que filtraba información a la banda de los "roba ruedas" y fue condenado a un año de prisión

Una bala y el temible mensaje de un sanjuanino a su expareja: Venezolana, te llegó la hora
Violencia de género

Una bala y el temible mensaje de un sanjuanino a su expareja: "Venezolana, te llegó la hora"

Mirá el puesto que ocupan los sanjuaninos en el ranking de senadores con más asesores
El listado completo

Mirá el puesto que ocupan los sanjuaninos en el ranking de senadores con más asesores

Cuatro allanamientos positivos en Chimbas tras robo en el Casa 2000 del Patio Alvear
Operativo policial

Cuatro allanamientos positivos en Chimbas tras robo en el Casa 2000 del Patio Alvear

Te Puede Interesar

En Obras Sanitarias de San Juan, cómo opera la brigada especial para señalización full time que busca salvar vidas y evitar juicios por baches
En las calles

En Obras Sanitarias de San Juan, cómo opera la brigada especial para señalización full time que busca salvar vidas y evitar juicios por baches

Por Miriam Walter
El temporal de Santa Rosa dejó lamentables postales en La Chimbera, 25 de Mayo
Daños en 25 de Mayo

Temporal de Santa Rosa: una familia fue evacuada en La Chimbera

Ya se ve la metamorfosis de la Quebrada de Zonda que sumará una confitería y un monumento a Malvinas
Turismo y más

Ya se ve la metamorfosis de la Quebrada de Zonda que sumará una confitería y un monumento a Malvinas

Histórico: reabrieron la escuela en Gualcamayo y por primera vez una ministro de Educación visitó el paraje
Deber cumplido

Histórico: reabrieron la escuela en Gualcamayo y por primera vez una ministro de Educación visitó el paraje

Asado bajo el agua frente a la UVT, el emprendimiento familiar que no se cancela por mal clima
Historias sanjuaninas

Asado bajo el agua frente a la UVT, el emprendimiento familiar que no se cancela por mal clima