Este año San Juan convirtió una vendimia difícil en grandes vinos

La gran cantidad de fenómenos climaticos adversos no logró socavar la calidad de los vinos que se han obtenido en la elaboracion 2025 en San Juan, afirman los expertos.

En un año en que la naturaleza puso a prueba a la vitivinicultura de San Juan como nunca antes, la respuesta del terruño y de los hacedores de vinos fue clara: calidad por encima de cantidad. La cosecha 2025, marcada por condiciones climáticas desafiantes, logró un resultado excepcional que ya genera entusiasmo en enólogos, productores y amantes del vino.

Así lo revela el informe técnico-académico de la Evaluación de Vinos de San Juan (EVISAN 2025) presentado anoche, que como lo viene haciendo desde 1997, analiza la calidad de los vinos de la última cosecha. En términos generales, los vinos tintos y blancos de esta temporada destacan no solo por su elegancia sensorial, sino por una identidad varietal definida y de alta calidad que consolida a San Juan como una región capaz de brillar incluso en la adversidad.

La industria vitivinícola de San Juan está de brindis, y no es para menos. A pesar de una temporada marcada por adversidades climáticas que impactaron significativamente en la producción de uvas -especialmente en San Juan mas que en otras provincias-, los vinos de la cosecha 2025 han alcanzado niveles de calidad calificados como “excepcionales”, con puntuaciones que oscilan entre 8 y 9 sobre 10. Un logro que refleja la precisión técnica de sus enólogos.

El informe EVISAN 2025, elaborado por docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Cuyo, destaca que tanto los vinos tintos como los blancos presentan colores vibrantes y limpios, complejidad e intensidad aromática notables, equilibrio en boca y un carácter varietal bien definido. Dicen que el bouquet sanjuanino de este año combina frescura y profundidad con una elegancia que sorprende.

Los vinos blancos

De las 92 muestras evaluadas, 21 fueron vinos blancos que sobresalieron por sus aromas florales -jazmín y rosas, principalmente- y perfiles frutales característicos de cada valle. En Ullum, dominaron las frutas frescas y el jazmín; Tulum ofreció aromas cítricos y florales sutiles; Calingasta se destacó con una delicada mezcla de rosas y jazmín; mientras que en Pedernal, la intensidad floral fue unánimemente reconocida.

Entre los varietales que se lucieron se encuentran Chardonnay, Sauvignon Blanc, Torrontés Riojana, Pinot Gris/Pedro Giménez, Viognier y Gordisco, todos vinos que preservaron su calidad y expresión aromática incluso frente a un año difícil.

Los vinos tintos

Segun los expertos que calificaron la añada, los vinos tintos ofrecieron una paleta sensorial aún más compleja: aromas a frutas frescas como frutilla, frambuesa y ciruela se conjugaron con notas florales de violetas, especias, hierbas, balsámicos y minerales.

Cada microclima sanjuanino imprimió su sello: el Malbec de Iglesia con sus florales y especiados, Ullum y Tulum destacó son sus frutos rojos, ciruelas y mora negra y Calingasta con sus aromas a violeta como descriptor distintivo. Los vinos de Zonda resaltaron con descriptores florales, especias y frutas secas, con un elegante toque de pimienta negra mientras que los vinos del valle de Pedernal destacaron por su perfil frutal y floral consistente.

Entre los protagonistas tintos se encuentran Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah, Tempranillo, Bonarda, Cabernet Franc y Petit Verdot, que este año mostraron una estructura pulida y una expresión varietal clara.

El desafío del clima y una producción golpeada

Según el Informe Agroclimático Cosecha 2025, la producción de uva en San Juan sufrió una caída promedio del 11,4%, producto de una combinación de factores climáticos extremos:

Heladas tardías, que afectaron gravemente a varietales de ciclo corto como Chardonnay y Sauvignon Blanc;

Lluvias en octubre, que favorecieron la aparición de peronóspora, especialmente en Torrontés, Pedro Giménez y Moscatel de Alejandría;

Nueve olas de calor, con 49 días de temperaturas superiores a 35°C, que redujeron el tamaño de las bayas e impactaron negativamente en la producción de polifenoles y compuestos aromáticos.

Además, granizadas y el persistente ataque de la Polilla de la Vid (Lobesia botrana) afectaron la sanidad del viñedo, comprometiendo la calidad en ciertas zonas.

Las pérdidas fueron especialmente notorias en variedades como Torrontés Riojano (-27,4%), Moscatel de Alejandría (-26,6%), Pedro Giménez (-26%), Cabernet Sauvignon (-26,9%), Tempranillo (-22,7%) y Tannat (-20,9%).

Un legado de prestigio

Más allá de las cifras, la vendimia 2025 deja un mensaje claro: que en San Juan existe el compromiso de crear vinos de calidad incluso bajo condiciones desfavorables.

Los técnicos evaluaron los vinos de 34 bodegas de los valles de Tulum, Ullum, Zonda, Iglesia, Pedernal y Calingasta. En total se analizaron 92 muestras, de las cuales 68 fueron vinos tintos, 21 vinos blancos, 1 vino rosé y 1 vino naranjo.

El trabajo de EVISAN este año, con el patrocinio de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) se va a incluir en el historial técnico y científico que se viene realizando desde 1997 cuando comenzaron las evaluaciones. Segun indican los organizadores, esta tarea será fundamental para comprender cómo factores como el suelo y el clima influyen en el perfil final de los vinos.