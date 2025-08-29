viernes 29 de agosto 2025

Áreas mineras

Una socia de Barrick y una minera de Singapur compiten por dos joyas mineras en San Juan

Shandong Gold, socia de Barrick y Boroo van por Del Carmen y Jagüelito, dos áreas clave de oro en Iglesia que podrían replicar el modelo de Veladero

Por Redacción Tiempo de San Juan
Del Carmen, una de las zonas con oro y plata en Iglesia. 

En San Juan se avanza en la licitación de dos de sus áreas mineras más estratégicas: Del Carmen y Jagüelito, ubicadas en el departamento Iglesia, dentro del codiciado distrito minero Valle del Cura. Y dos gigantes mineros -una socia de Barrick y una compañía de Singapur- se disputan el control.

Ambos proyectos están enclavados en la franja El Indio, reconocida por su alto potencial aurífero, con características geológicas similares a Veladero, una de las minas más importantes de Argentina.

El Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) informó que realizó la apertura del primer sobre del Concurso Público de Ofertas para la exploración y eventual explotación de estas dos áreas. Es el primer paso de la licitación, donde se evalúa la capacidad técnica y financiera de las empresas interesadas.

Dos pesos pesados en carrera

De las 11 compañías que compraron los pliegos, solo dos llegaron a esta instancia: una es Shandong Gold, socia de Barrick en Veladero, respaldada por capitales chinos. La otra es Boroo, una minera de origen singapurense dedicada al oro, con presencia creciente en América Latina: tiene una mina en Perú y a principios de agosto le compró a la Barrick el 100% del proyecto Alturas, un activo de exploración de oro en etapa avanzada ubicado en el norte de Chile. Este último también integra la franja El Indio, pero del lado chileno.

Ambas mineras buscan posicionarse como operadoras en estas zonas de alto valor geológico, en un contexto donde el oro sigue siendo un activo estratégico a nivel mundial.

Lo que sigue

La segunda etapa de la licitación será la apertura del sobre 2, en la que se conocerán las ofertas económicas. El modelo de contrato propuesto por el Gobierno de San Juan, a través del IPEEM, es de exploración con opción a explotación, lo que permite asegurar inversiones sostenidas y con proyección de largo plazo.

