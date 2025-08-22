Un gremio clave en San Juan cerró un acuerdo salarial: qué se negoció y a quiénes impacta

Después de varias rondas de reuniones paritarias realizadas en San Juan y una etapa final en Buenos Aires, la seccional San Juan de un poderoso gremio logró cerrar un acuerdo salarial semestral con un aumento del 14,48% para los trabajadores.

Se trata de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), seccional San Juan, que logró un ajuste de los sueldos para los trabajadores de Veladero y Gualcamayo, dos de las minas de oro más importantes de la provincia, y con alto impacto en empleo directo e indirecto.

El entendimiento fue firmado este viernes 22 de agosto en la sede de AOMA Nacional, con presencia de autoridades sindicales nacionales y representantes de ambas empresas mineras.

Una negociación estratégica

El aumento salarial acordado será aplicable al período de mayo a octubre de 2025, y según comunicó AOMA, tiene como objetivo principal actualizar los haberes de los trabajadores en relación con la inflación acumulada en estos meses, con el fin de sostener su poder adquisitivo.

La comitiva sindical estuvo encabezada por el secretario general nacional de AOMA, Héctor Laplace, junto al secretario general de la seccional San Juan, Iván Malla. También participaron miembros del secretariado local, como Cristian Aguilar (Higiene y Seguridad) y Raúl Malla (Tesorería), además del cuerpo de delegados de ambas minas.

Por el lado de las empresas, representaron a Veladero los ejecutivos Marcelo Álvarez (director ejecutivo), Alberto Abecasis (gerente de RRHH) y Guido Matius (superintendente de RRHH). En nombre de Gualcamayo, firmaron el acuerdo Ricardo Martínez (director ejecutivo) y Fernando Moncho (gerente de RRHH).

Salarios frente a inflación

Desde el gremio remarcaron que este acuerdo responde a la necesidad urgente de evitar el deterioro del ingreso real de los trabajadores mineros, en un contexto económico complejo para el país y el sector productivo.

“Este acuerdo nos permite actualizar nuestros salarios versus inflación, sosteniendo el poder adquisitivo de los trabajadores mineros”, señaló AOMA en su comunicado oficial, donde también agradeció el respaldo y la confianza de sus afiliados.