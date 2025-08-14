jueves 14 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Decisión nacional

En medio del paro universitario, anunciaron un aumento salarial para docentes y no docentes

Tras meses sin incrementos y con paritarias cerradas, el Gobierno nacional anunció un incremento salarial del 7,5% para docentes y no docenes universitarios.

Por Mariela Pérez
image

El plan de lucha nacional que vienen llevando adelante docentes y no docentes universitarios parece que generó ruido dentro del Gobierno nacional. O al menos eso se presume, ya que en medio de la medida de fuerza que se está llevando a cabo en las universidades de todo el país, la Subsecretaría de Políticas Universitarias anunció un aumento salarial del 7,5%.

Lee además
los dos cortes de carne que presentaron aumentos de precio en la feria de capital
Mercado de abasto

Los dos cortes de carne que presentaron aumentos de precio en la Feria de Capital
El segmento clientes sueldo del Banco Nación accede además a líneas de préstamos personales y créditos para vehículos, todo gestionable mediante la plataforma digital “BNA+”, prescindiendo de visitas a sucursales
Nuevo rendimiento

El Banco Nación le planta cara a las billeteras virtuales: qué decisión tomó

La novedad se dio a conocer por medio de un comunicado emitido por el Ministerio de Capital Humano, detallando que el incremento se dará entre septiembre y noviembre, (con los salarios del mes de agosto se percibirá 3,95%).

Por su parte, el personal no docente percibirá sumas fijas excepcionales de $25.000 por cargo, mientras que, para el personal docente, las dedicaciones exclusivas percibirán la suma fija excepcional de $25.000 por cargo, quedando asignado de forma proporcional al resto de las dedicaciones y cargos preuniversitarios.

En el comunicado que difundió la cartera dirigida por Sandra Pettovello, se afirma que "en octubre de 2024, incluso, se ofreció un aumento del 6,8 por ciento, que fue rechazado por las organizaciones sindicales y que igualmente se mantuvo. Entre enero de 2024 y mayo de 2025, el incremento acumulado alcanzó el 111 por ciento".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinCapHum_Ar/status/1955742526910161275&partner=&hide_thread=false

La decisión del Gobierno nacional, tomada de manera unilateral, no fue bien recibida por los gremios. Carlos De Feo, secretario General de CONADU, explicó que: “No hay ningún aumento. En realidad, lo que están dando es lo mismo que firmaron con UPCN: 1,3% para junio, 1,3% para julio, 1,3% para agosto, siempre por debajo de la inflación en el periodo. Pero como a los universitarios no nos pagaron los meses de junio y julio, en agosto vamos a cobrar el retroactivo. De ahí surge ese 3,95%”.

De acuerdo al sindicalista “Lo que deja en claro esta maniobra del Gobierno es que sintieron el impacto del plan de lucha”. Además, advirtió que realizarán una tercera Marcha Federal Universitaria a fines de agosto. “Medidas que vamos a sostener, porque con estos parches que inventan están lejísimos de resolver la crisis salarial y presupuestaria que sufre todo el sistema universitario nacional”, concluyó.

Temas
Seguí leyendo

La invasión china no se detiene: ya hay entre 10 y 12 importadoras en el microcentro sanjuanino

La inflación de julio en San Juan fue del 1,9% en sintonía con la Nación

En las estaciones de servicio de San Juan también pega el boom de la venta de comida a la par de la nafta

Según el Indec, la inflación de julio fue del 1,9% y el acumulado en el último año superó el 36%

Según el Indec, la inflación de julio fue de 1,9% y el acumulado en el último año superó el 36%

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan

Confirmaron una nueva suba en los valores de las cuotas de colegios privados en San Juan

Plazo fijo: las tasas superan el 40% tras una nueva suba, ¿en qué bancos rinden más los ahorros?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las importadoras chinas están copando el microcentro sanjuanino. Los comercios tradicionales hablan de invasión.
Realidad

La invasión china no se detiene: ya hay entre 10 y 12 importadoras en el microcentro sanjuanino

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan
Perfil

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó
La Cámara Gesell, crucial

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social
Sentencia civil

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social

Brutal golpiza en Rawson: un adolescente terminó con la mandíbula rota y necesitan ayuda para operarlo
Ataque

Brutal golpiza en Rawson: un adolescente terminó con la mandíbula rota y necesitan ayuda para operarlo

Denuncian que una clínica de Rodeo obró a lo Garder: dos médicos, un bioquímico y una empresaria, en la mira
Exclusivo

Denuncian que una clínica de Rodeo obró "a lo Garder": dos médicos, un bioquímico y una empresaria, en la mira

Te Puede Interesar

Penco, con los cortos puestos y al ritmo de los pibes de Minero: Que la última motoneta sea en San Juan
Entrevista

Penco, con los cortos puestos y al ritmo de los pibes de Minero: "Que la última motoneta sea en San Juan"

Por Carla Acosta
Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social
Sentencia civil

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social

Marcelo Orrego inauguró en Mogna la primera escuela secundaria rural de San Juan
Histórico

Marcelo Orrego inauguró en Mogna la primera escuela secundaria rural de San Juan

Las importadoras chinas están copando el microcentro sanjuanino. Los comercios tradicionales hablan de invasión.
Realidad

La invasión china no se detiene: ya hay entre 10 y 12 importadoras en el microcentro sanjuanino

Tras la golpiza, juntaron el dinero para operar al menor agredido en Rawson y hubo colaboración del Gobierno de San Juan
Colecta

Tras la golpiza, juntaron el dinero para operar al menor agredido en Rawson y hubo colaboración del Gobierno de San Juan