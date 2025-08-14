En medio del paro universitario, anunciaron un aumento salarial para docentes y no docentes

El plan de lucha nacional que vienen llevando adelante docentes y no docentes universitarios parece que generó ruido dentro del Gobierno nacional. O al menos eso se presume, ya que en medio de la medida de fuerza que se está llevando a cabo en las universidades de todo el país, la Subsecretaría de Políticas Universitarias anunció un aumento salarial del 7,5%.

La novedad se dio a conocer por medio de un comunicado emitido por el Ministerio de Capital Humano, detallando que el incremento se dará entre septiembre y noviembre, (con los salarios del mes de agosto se percibirá 3,95%).

Por su parte, el personal no docente percibirá sumas fijas excepcionales de $25.000 por cargo, mientras que, para el personal docente, las dedicaciones exclusivas percibirán la suma fija excepcional de $25.000 por cargo, quedando asignado de forma proporcional al resto de las dedicaciones y cargos preuniversitarios.

En el comunicado que difundió la cartera dirigida por Sandra Pettovello, se afirma que "en octubre de 2024, incluso, se ofreció un aumento del 6,8 por ciento, que fue rechazado por las organizaciones sindicales y que igualmente se mantuvo. Entre enero de 2024 y mayo de 2025, el incremento acumulado alcanzó el 111 por ciento".

La decisión del Gobierno nacional, tomada de manera unilateral, no fue bien recibida por los gremios. Carlos De Feo, secretario General de CONADU, explicó que: “No hay ningún aumento. En realidad, lo que están dando es lo mismo que firmaron con UPCN: 1,3% para junio, 1,3% para julio, 1,3% para agosto, siempre por debajo de la inflación en el periodo. Pero como a los universitarios no nos pagaron los meses de junio y julio, en agosto vamos a cobrar el retroactivo. De ahí surge ese 3,95%”.

De acuerdo al sindicalista “Lo que deja en claro esta maniobra del Gobierno es que sintieron el impacto del plan de lucha”. Además, advirtió que realizarán una tercera Marcha Federal Universitaria a fines de agosto. “Medidas que vamos a sostener, porque con estos parches que inventan están lejísimos de resolver la crisis salarial y presupuestaria que sufre todo el sistema universitario nacional”, concluyó.