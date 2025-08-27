miércoles 27 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Minería y logística

En el Gobierno de San Juan aseguran que el Gobierno de Mendoza no objeta que Pelambres busque una ruta directa sanjuanina

Mientras algunos sectores en Mendoza alertan por una posible pérdida de protagonismo logístico, desde el gobierno de San Juan aseguran que la búsqueda de una ruta directa por parte de la mina Los Pelambres no genera objeciones y es vista como una solución al colapso vial mendocino.

Por Elizabeth Pérez
El Gobierno de San Juan aseguró que las autoridades mendocinas ven con buenos ojos que se busquen rutas alternativas por esta provincia para descongestionar el tránsito sobre todo en el cruce a Chile.&nbsp;

El Gobierno de San Juan aseguró que las autoridades mendocinas ven con buenos ojos que se busquen rutas alternativas por esta provincia para descongestionar el tránsito sobre todo en el cruce a Chile. 

Mientras en Mendoza algunos medios advierten sobre supuestas “alertas” en autoridades y sector privado mendocino por la posible conexión directa entre la mina chilena Los Pelambres y San Juan, desde el Gobierno de San Juan bajaron el tono al debate y aseguran que, lejos de causar preocupación, el proyecto representa un alivio logístico para la provincia vecina.

Lee además
Pelambres, la mina chilena operada por Antofagasta Mineral, del grupo Luksic; avanza en el protocolo binacional para lograr una ruta directa a San Juan y evitar pasar por Mendoza.
Tratado binacional

Una mina chilena apura el uso de una ruta directa para llevar cal y combustible por San Juan
Pelambres busca un camino directo por San Juan para evitar el paso por Mendoza que actualmente acapara toda la carga logística del centro argentino. 
Repercusiones

Mendoza, en alerta porque la minera Pelambres busca una ruta directa por San Juan esquivando esa provincia

El ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, Gustavo Fernández, dijo a Tiempo de San Juan que “la información que manejamos desde el gobierno de Mendoza va en sentido contrario. Para ellos, que las cargas mineras crucen por San Juan en lugar de saturar sus rutas es más un alivio que un problema”.

Incluso reveló que recientemente un director de logística del Ministerio de Producción de Mendoza viajó a San Juan para conocer de primera mano los planes viales de la provincia. “Están buscando alternativas que les ayuden a descomprimir el tránsito de camiones en el corredor hacia Uspallata por la Ruta a Chile”, aseguró el funcionario.

Mendoza, congestionada

Desde San Juan, el gobierno asegura que las autoridades de Mendoza enfrentan un cuello de botella logístico serio, debido a que el corredor Luján de Cuyo–Uspallata, que atraviesa Potrerillos, está al límite de su capacidad. Por eso, afirman que cualquier alternativa que permita desviar parte del flujo de camiones –sobre todo los que vienen del norte argentino y desde la minería– es bienvenida. Especialmente si esas cargas pueden evitar el paso por la ciudad de Mendoza.

Días atrás Tiempo de San Juan reprodujo una nota donde el secretario de Industria de San Juan, Alejandro Martín, aportó una mirada respecto al tema: explicó que ambas provincias avanzan en una agenda de trabajo común para potenciar corredores como las rutas sanjuaninas 153 y 149. “Después de años, Mendoza volvió a mirar con interés esas rutas”, afirmó.

La Ruta 153 conecta Sarmiento con la Ruta 149, que lleva a Barreal y luego a Uspallata. Faltan asfaltar apenas 35 km entre Barreal y Uspallata, pero para completar la Ruta 153 aún deben construirse 70 km de montaña y realizar estudios técnicos. Si se concreta, permitiría sacar de circulación hasta 80 camiones diarios que hoy colapsan el sistema mendocino.

“Esa cal, esos camiones, todo eso puede ir por San Juan y salir por Uspallata sin entrar a Mendoza. No solamente la cal, 50 camiones diarios, sino todo lo que viene del Norte y el turismo, volcarlos por esa ruta, que puedan ingresar a Uspallata, es un beneficio para todos”, fueron las declaraciones de Martín.

Los Pelambres: una jugada para la logistica minera

Tiempo de San Juan publicó que la empresa minera Los Pelambres, del poderoso grupo Luksic, avanza con un ambicioso plan logístico para conectar directamente con San Juan a través de Calingasta, sin pasar por Mendoza. El objetivo: abastecerse de cal y combustible sanjuaninos, esquivando el Paso Cristo Redentor.

La iniciativa está en una fase avanzada y requiere la obtención de un protocolo binacional. Además, YPF participa en las gestiones, interesados en llevar por allí el combustible de Lujan de Cuyo a la minera chilena. o es menor: se trata de una de las minas más grandes de Chile, con más de 6.000 trabajadores y un consumo logístico millonario.

Aunque medios como MDZ hablaron de "alertas encendidas" en Mendoza y de una supuesta pérdida de protagonismo logístico, Fernández lo relativizó: “Nosotros no tenemos señales de preocupación oficial. Si hay inquietud, probablemente venga de sectores privados que viven de ese flujo: estaciones de servicio, operadores logísticos, etcétera. Pero a nivel gubernamental, no hay objeciones”, indicó.

Temas
Seguí leyendo

Llegan más negocios a una calle céntrica: en un mes, alquilaron dos locales codiciados

Conmoción en Mendoza: falleció un empleado del INV en la sede del instituto

Mendoza: apuesta por Luis Petri para apuntalar un triunfo frente al peronismo unido

"La camiseta de Boca se tiene que transpirar": el mensaje que le dejaron al plantel en la visita a Mendoza

Los cambios en Josemaría: necesita más del doble de agua y anticipa un "impacto severo"

San Juan ya superó los 1.000 millones de dólares en exportaciones mineras y el oro sigue al mando

Un gremio clave en San Juan cerró un acuerdo salarial: qué se negoció y a quiénes impacta

Piden explicaciones al proyecto Vicuña tras viralizarse imágenes de camionetas chilenas en San Juan

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre
Grave

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación
Confuso episodio

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación

Los policías acusados de golpear a un preso, más complicados por falsear datos y detener sin motivos
Contra las cuerdas

Los policías acusados de golpear a un preso, más complicados por falsear datos y detener sin motivos

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición
Investigación

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía
Imágenes sensibles

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía

Te Puede Interesar

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía
Imágenes sensibles

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía

Por Redacción Tiempo de San Juan
imagen ilustrativa
Lamentable

Un incendio se descontroló y afectó varias viviendas en un asentamiento de Santa Lucía

El ex gobernador Sergio Uñac y su primo, Gustavo Monti, en la inauguración de una agencia de motos y utilitarios el 2 de julio del 2021. 
Investigación

Acueducto: por primera vez, el informe que alertó al gobierno de Uñac sobre deficiencias en las tuberías de la firma vinculada a su primo

La llamada que alertaba de una bomba en la escuela Augusto Pulenta de San Martín es un hombre y de edad juvenil.
Una mala moda

De hombre y joven: la voz tras la amenaza de bomba en el colegio de San Martín: "Bomba, corran..."

El árbitro que estuvo en el Boca-River más bochornoso de la historia impartirá justicia en la visita de San Martín al Monumental
Torneo Clausura

El árbitro que estuvo en el Boca-River más bochornoso de la historia impartirá justicia en la visita de San Martín al Monumental