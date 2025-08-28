viernes 29 de agosto 2025

Rumbo al 26 de octubre

Las tres perlitas que dejó el lanzamiento de la campaña de Fuerza San Juan en el PJ

Con la sede del PJ colmada, Fuerza San Juan lanzó su campaña rumbo a octubre con Uñac, Gioja y los candidatos a diputados como protagonistas. El calor, un desmayo en el escenario, el sonido que retumbó en las calles y el agua como salvación marcaron la jornada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-28 at 8.43.11 PM

Este jueves 28 de agosto, Fuerza San Juan lanzó formalmente su campaña rumbo a las elecciones del próximo 26 de octubre, cuando la provincia renovará tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. Con la presencia de los referentes peronistas Sergio Uñac y José Luis Gioja, protagonizaron el acto los tres candidatos titulares: Cristian Andino, Romina Rosas y Fabián Gramajo. El acto colmó la sede del Partido Justicialista y dejó varias postales curiosas.

El desmayo de la candidata

El calor y la multitud hicieron lo suyo en la sede del PJ. La tercera candidata suplente, Rosana Rubiño, sufrió un desmayo y debió dejar el escenario por algunos minutos. Al regresar, la dirigente del Frente Grande se tomó la situación con humor: “Todos se van a acordar de la candidata desmayada”, dijo entre risas y agradeció el apoyo de sus compañeros.

El sonido

El despliegue técnico también fue parte del show político. El sonido, que acompañó los discursos y la música de la militancia, se escuchaba a varias cuadras del lugar, marcando la impronta de un acto pensado para hacerse notar.

El agua no faltó

Con temperaturas elevadas y un salón repleto, las botellitas de agua se convirtieron en protagonistas. Colaboradores de los candidatos se encargaban de repartirlas continuamente entre los dirigentes, además de traer agua fresca desde las oficinas internas para abastecer a los militantes que resistían el calor.

Spagnuolo, flanqueado por Javier y Karina Milei
Presuntas coimas

Spagnuolo podría declarar como "arrepentido" y dice que teme por su vida

Por Redacción Tiempo de San Juan

