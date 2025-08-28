IPV: avanzan con la entrega de 930 lotes urbanizados para clase media en San Juan

El Instituto Provincial de la Vivienda ( IPV ) de San Juan puso el acelerador en la entrega de lotes con servicios a familias de clase media, con la meta de finalizar y adjudicar los terrenos del proyecto " Valle del Sol " antes de fin de año, dejándolos listos para que los beneficiarios comiencen a edificar.

La directora del IPV, Elina Peralta , dio detalles sobre esta operatoria y confirmó que las obras en el megacomplejo de 930 lotes en "Valle del Sol" están en su fase final y se espera su entrega en breve. Este desarrollo, que la funcionaria catalogó como "extremadamente grande", representa un hito significativo, considerando que el año pasado el IPV entregó 1.000 viviendas en toda la provincia.

El complejo se ideó durante la gestión anterior compuesto por 930 lotes dotados de los servicios de agua potable, energía eléctrica, gas y cloacas. Está ubicado en el departamento de Rawson, más precisamente en la calle Chacabuco, entre Dr. Ortega y República del Líbano, frente al barrio Valle Grande.

El loteo nació bajo la operatoria de vivienda para la clase media lanzada en 2022, denominada "Suelo Activo, Sueño Cumplido", basada en la entrega de lotes urbanizados para la construcción de casas, y había quedado paralizada por falta de financiamiento, ya que se sustentaba con aportes nacionales que desde 2024 desaparecieron. El orreguismo, a mediados del año pasado, tomó la decisión de seguir adelante con fondos propios para asistir a los beneficiarios que se habían inscripto.

Según recordó la funcionaria en diálogo con Pelado Stream, este plan fue inicialmente concebido para la construcción de viviendas a través de Procrear, y luego derivado a la operatoria individual que son créditos que da la provincia. Pero se dieron complicaciones por la falta de financiamiento nacional y por previsiones que no se hicieron a tiempo.

Peralta remarcó que la infraestructura necesaria no estaba completamente incluida en los fondos originales, específicamente las obras de nexo para cloaca y agua, vitales para que los lotes tuvieran servicio. Además, el terreno presentaba más de 3.000 "tocones" (raíces de árboles) que terminarían siendo un costo adicional considerable para las familias al momento de construir.

"Nos parecía una picardía entregar esos lotes donde las familias no iban a poder construir porque para la familia iba a ser un costo muy grande erradicar esas raíces", aseguró la directora del IPV. Ante esta situación, el Gobierno Provincial tomó la decisión de asumir la erradicación de los tocones y la construcción de las obras de nexo con fondos propios. "Cuando asumimos, obviamente, pudimos reactivarlo con los fondos provinciales", afirmó la funcionaria.

Preparando la entrega

El proceso de entrega ya está en marcha. Hace aproximadamente diez días se realizó el sorteo de ubicación, donde cada familia conoció el lote que le corresponde. Incluso, se les permitió ingresar a la obra para visualizar su futuro terreno, resaltó Peralta. "En poco tiempo estamos terminándolo para entregarles los lotes", aseguró.

Una vez en posesión de los terrenos, las familias tendrán la libertad de construir a su propio ritmo, ya sea por cuenta propia, gestionando préstamos bancarios, o esperando la reactivación de la operatoria individual del IPV. Para facilitar el proceso, el organismo puso a disposición sus propios prototipos de viviendas, eliminando así el gasto en el proyecto arquitectónico para quienes quieran tomar algún plano.

Peralta dijo que el valor de estos lotes será "muy irrisorio para lo que es el valor de mercado", y estimó que será de no más de 5 millones de pesos por cada uno. Este precio accesible, sumado a que el requisito para participar en el programa era tener tres sueldos mínimos (abarcando clase media e inclusive alta), dijo, permitirá a muchas familias acceder a su techo propio.

La directora destacó que, al asumir, el IPV dejó de percibir más del 70% de los fondos nacionales. Gracias a "reducir costos fijos, siendo austeros y con mucho esfuerzo, haciendo una ingeniería financiera", la provincia logró sanear más de un año de deudas, reactivar todas las obras paralizadas y entregar 1.000 viviendas el año pasado, con una meta de 1.100 para este año.

Más operatorias para San Juan

Además del impulso a "Valle del Sol", el IPV está evaluando un esquema mixto público-privado con la participación del Banco Nación, empresas y el Estado, buscando "dar otra posibilidad más a la sociedad" para barrios destinados a la clase media que a menudo no califica para créditos bancarios altos.

También, la operatoria individual del IPV, actualmente suspendida para que el organismo pueda abocarse a las obras en curso, está en pleno análisis para su reactivación: la novedad es que posiblemente sea bajo un esquema de sorteo y cupos limitados, ante el esfuerzo que implica su financiamiento con fondos provinciales. Antes de ser suspendidos estos créditos blandos para dueños de lotes, el otorgamiento era a libre demanda, pero ya no puede.

La funcionaria no descartó que los préstamos de la operatoria individual pueda renacer en 2026, reformulada.

"En San Juan el tema de vivienda a nosotros nos preocupa y nos ocupa. Es decir, que siempre vamos a buscar otros mecanismos y además estamos receptivos a cualquier propuesta, para que todos los sanjuaninos tengan una vivienda", concluyó Peralta.