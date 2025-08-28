viernes 29 de agosto 2025

Milei habló ante empresarios de las presuntas coimas: "Un artilugio de la casta"

El presidente Javier Milei se refirió al caso sobre presuntas que tiene como protagonistas a su hermana y a Lule Menem, y defendió a sus funcionarios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Javier Milei participa este jueves 28 de agosto en el almuerzo que organiza el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (Cicyp), donde tiene previsto reunirse con empresarios de distintos sectores.

Ante empresarios de distintos sectores, y en un momento crítico para su gestión, el Presidente tomó la palabra y se refirió a lo sucedido el miércoles por la tarde durante su recorrida por Lomas de Zamora.

"Un grupo violento irrumpió por la fuerza y comenzó a lanzar piedras, en un contexto de burdas operaciones. Sabíamos que esto iba a ser difícil, la casta va a hacer lo que sea por defender sus privilegios. Sabíamos que los poderosos no se iban a rendir y que no se iban a cansar de injuriarnos. Cuando arrancamos nuestras campaña se cansaron de decir todo tipo de barbaridades", señaló.

Y agregó: "Son artilugios de la casta y una nueva mentira, dependerá de la Justicia esclarecerlo, nosotros estamos a disposición. Lamentamos que los jueces tengan que estar ocupados con estas jugarretas rancias en lugar de estar resolviendo crímenes. Como la gente votó un gobierno que vino a terminar con todos sus curros y privilegios, la respuesta es difamar. Ni la gente mastica vidrio y nos vamos a dejar amedrentar con estas agresiones cobardes, al contrario, esto nos envalentona porque se nota que tienen miedo. No vienen por Javier Milei, vienen por todos los argentinos", aseveró.

Milei recordó que en 2024, durante el almuerzo del CYCyP, había ciertos ruidos en el mercado por y que su Gobierno supo como devolver la calma. "No nos movimos ni un centímetro de nuestro plan y todo terminó saliendo tal cual les detallé, con la hoja de ruta que les di ese día. Ahora, por la cercanía de las elecciones, está volviendo el ruido", analizó, y culpó al Congreso de querer boicotear su programa económico.

"Están desesperados, ven desvanecerse todo lo que construyeron a lo largo de las últimas décadas. Y el mercado, acostumbrado al comportamiento sociopático de los dirigentes, también vive momentos de zozobra. Como dice el dicho, el que se quemó con leche, ve una vaca y llora", ejemplificó.

En tanto, remarcó: "si no vamos a fondo con las reformas, retrocedemos"

Javier Milei sobre los audios de Diego Spagnuolo

El jefe de Estado volvió a desacreditar las denuncias de corrupción que surgen de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo. “Cuando lanzamos nuestra campaña inventaron salvajadas de venta de candidaturas, que íbamos a habilitar la venta de órganos, que permitiríamos que los niños compraran armas por internet. ¿Y cuántas de tantas aberraciones que dijeron como el incesto, como la zoofilia? Se cansaron de decir todo tipo de barbaridades", introdujo.

Y continuó: “La opereta de esta semana no es más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta y tal como todas las anteriores, una nueva mentira. Como en todos los otros casos, dependerá de la justicia esclarecerlo y nosotros nos encontramos a su disposición una vez más. Y esperamos que todo se aclare tan pronto como sea posible”.

“Lamentamos que los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugarretas de la política más rancia en lugar de poder estar abocándose a perseguir el crimen. Este tipo de acciones refleja de manera fidedigna el comportamiento de la casta, manifestado en una nueva embestida por frenar el proceso de cambio que el país está atravesando. Como la gente votó un gobierno que vino a terminar con todos sus curros y privilegios, su respuesta es generar pánico y caos en la gente, infiltrarse, difamar cualquier otra maniobra que entorpezca el proceso de cambio que estamos llevando adelante”, continuó.

Temas
