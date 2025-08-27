miércoles 27 de agosto 2025

Presuntas coimas

Por primera vez, Milei habló de los audios de Spagnuolo: "Todo lo que dice...

El presidente Javier Milei habló del escándalo por presuntas coimas en el ANDIS, que complican a su hermana y a Lule Menem, entre otros funcionarios nacionales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente Javier Milei se refirió por primera vez al escándalo de los audios que involucran al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y negó de manera contundente las acusaciones de corrupción que salpican a su entorno.

La agencia Noticias Argentinas citó que el mandatario fue tajante en sus declaraciones a la prensa durante una caravana en Lomas de Zamora: "Todo lo que dice (Spagnuolo) es mentira", aseguró.

Advertencia judicial en un acto tenso

El Presidente no solo desmintió las acusaciones, sino que también adelantó que el Gobierno iniciará acciones legales contra el exfuncionario despedido. "Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió", sostuvo Milei.

Las breves declaraciones del jefe de Estado se produjeron en un clima de alta tensión, minutos antes de que su comitiva tuviera que ser evacuada de la caravana en Lomas de Zamora debido a enfrentamientos entre militantes.

