miércoles 27 de agosto 2025

Grave

El Gordo Dan aseguró que hoy quisieron matar a Javier Milei

El influencer libertario conocido en el mundo virtual como El Gordo Dan, reapareció en redes y realizó una grave acusación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El influyente tuitero oficialista conocido como "Gordo Dan", quien mantuvo un llamativo silencio durante el escándalo por los audios de Diego Spagnuolo, reapareció en las redes sociales con un duro mensaje para repudiar la agresión que sufrió el presidente Javier Milei durante su caravana en Lomas de Zamora.

Según supo Noticias Argentinas, el influencer calificó el ataque como un intento de magnicidio. "Los kukas acaban de agredir al presidente a punto tal de ver si le embocaban una botella en la cabeza para matarlo", escribió en su cuenta de X (ex Twitter).

La reaparición de "Gordo Dan", una de las voces más resonantes del oficialismo en el ecosistema digital, se produjo después de varios días en los que no emitió opinión sobre la denuncia por presuntas coimas que involucra al exdirector de la ANDIS y al círculo íntimo del Presidente.

Su mensaje de regreso cambió el foco de la discusión, pasando de la defensa ante las acusaciones de corrupción a una fuerte denuncia contra la oposición por la violencia política. En su publicación, el tuitero defendió la gestión del mandatario, a quien definió como "el tipo que sacó a 12 millones de personas de la pobreza y exterminó la inflación en el país después de décadas". El posteo cierra con la consigna "No pasarán".

