miércoles 27 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Grave

Grave accidente de una diputada nacional, mientras viajaba al Congreso

La legisladora se accidentó en Ramallo, mientras viajaba en el auto oficial. Sospechan que el chofer se habría dormido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La diputada nacional Rocío Bonacci sufrió un fuerte accidente en la ruta 9 mientras viajaba hacia Buenos Aires junto a su padre, José Bonacci, cuando el vehículo oficial de la Cámara de Diputados en el que se trasladaban perdió el control y terminó fuera de la calzada, en un campo cercano a Ramallo.

Lee además
Así encontró la policía el joven en Misiones.
En Misiones

Inconsciente total: creyeron que había sufrido un accidente, pero tenía 4,26 gr. de alcohol en sangre
accidente en rawson: mientras dos heridos aun siguen en terapia, la beba y su madre fueron dadas de alta
Parte médico

Accidente en Rawson: mientras dos heridos aún siguen en terapia, la beba y su madre fueron dadas de alta

El incidente ocurrió mientras la legisladora de La Libertad Avanza y su padre, dirigente de Unite, se dirigían hacia el Congreso para participar de la sesión convocada para la tarde. El auto, un Nissan Sentra conducido por un chofer oficial, despistó y terminó en un campo. Según relató José Bonacci: “se durmió el chofer, despistó, nos comimos una zanja y de milagro estamos vivos”.

Tras el accidente, ambos fueron trasladados a un centro de salud en Ramallo para recibir atención médica.

Tras el impacto, Rocío Bonacci recibió atención médica por lesiones en el rostro y ambos fueron trasladados a un centro de salud en Ramallo. Desde su entorno explicaron: “Ella está bien. Fue el chofer de la cámara, se quedó dormido y se fue a la banquina. Iban a muy alta velocidad”.

image

Afortunadamente, tanto la diputada como su padre se encuentran fuera de peligro.

Trayectoria política de los Bonacci

La carrera política de Rocío Bonacci es reciente. Se incorporó a la actividad en 2023, motivada por la figura de Javier Milei, sin antecedentes previos de militancia o actividad política. En cambio, su padre posee una larga trayectoria partidaria, liderando Unite, partido que sirvió como plataforma para dirigentes que quedaron fuera de otras listas.

José Bonacci fue clave en 2019 para que Amalia Granata encabezara la lista de los pañuelos celestes en Santa Fe, logrando seis bancas en la Cámara de Diputados provincial con un armado de perfil evangélico y ultracatólico. Su vínculo con Milei permitió la inclusión de Rocío Bonacci en la lista de diputados nacionales en 2023, donde resultó electa.

Temas
Seguí leyendo

Le secuestraron el celular a Spagnuolo, buscando los audios donde habló de coimas en el gobierno nacional

Bajísima participación en las elecciones de la Federación Universitaria y centros de estudiantes en la UNSJ

En San Juan, el pago por adicionales a policías subió un 520% en dos años

Quién es el "maldito kirchnerista" al que Espert responsabilizó por los piedrazos a la caravana libertaria

Por primera vez, Milei habló de los audios de Spagnuolo: "Todo lo que dice...

Francos repudió el ataque a la caravana libertaria

Atacaron con piedras a la caravana de Milei y debieron evacuar a la comitiva: hay dos detenidos

Demoras y poca concurrencia: así comenzaron las elecciones por la conducción de la Federación Universitaria y 5 centros de estudiantes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
por primera vez, milei hablo de los audios de spagnuolo: todo lo que dice...
Presuntas coimas

Por primera vez, Milei habló de los audios de Spagnuolo: "Todo lo que dice...

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre
Grave

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía
Imágenes sensibles

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación
Confuso episodio

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación

Los policías acusados de golpear a un preso, más complicados por falsear datos y detener sin motivos
Contra las cuerdas

Los policías acusados de golpear a un preso, más complicados por falsear datos y detener sin motivos

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición
Investigación

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición

Te Puede Interesar

En San Juan, el pago por adicionales a policías subió un 520% en dos años
Mejoras

En San Juan, el pago por adicionales a policías subió un 520% en dos años

Por Redacción Tiempo de San Juan
Detienen al sospechoso que estaba prófugo por el asesinato del sereno Brizuela, en Caucete
A 5 años del crimen

Detienen al sospechoso que estaba prófugo por el asesinato del sereno Brizuela, en Caucete

El ex gobernador Sergio Uñac y su primo, Gustavo Monti, en la inauguración de una agencia de motos y utilitarios el 2 de julio del 2021. 
Investigación

Acueducto: por primera vez, el informe que alertó al gobierno de Uñac sobre deficiencias en las tuberías de la firma vinculada a su primo

Cómo sigue el jugador jachallero que recibió un golpe en el riñón en pleno partido
A una semana

Cómo sigue el jugador jachallero que recibió un golpe en el riñón en pleno partido

Bajísima participación en las elecciones de la Federación Universitaria y centros de estudiantes en la UNSJ
Este miércoles

Bajísima participación en las elecciones de la Federación Universitaria y centros de estudiantes en la UNSJ