sábado 14 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En la mira

Los lazos con San Juan de la empresa del derrumbe en Parque Patricios: hizo dos famosos edificios sanjuaninos

Constructora Sudamericana (COSUD) ejecutó el hotel cinco estrellas más importante de San Juan y un megaproyecto minero. Hoy la firma podría enfrentar una causa judicial por el derrumbe de una losa que destruyó 65 vehículos en Buenos Aires.

Por Miriam Walter
Vecinos del derrumbe en Parque Patricios convocaron a un abrazo para reclamar justicia (Foto: Agencia NA - Claudio Fanchi)

Vecinos del derrumbe en Parque Patricios convocaron a un abrazo para reclamar justicia (Foto: Agencia NA - Claudio Fanchi)

La empresa Constructora Sudamericana (COSUD) quedó en el ojo de la tormenta tras el grave derrumbe ocurrido en un complejo de viviendas del plan estatal PROCREAR en Buenos Aires. La trayectoria de esta compañía no es ajena a San Juan, donde según la información que la propia firma ofrece en su página web oficial, fue responsable de la ejecución de dos obras que hoy son iconos de la actividad económica y turística local.

Lee además
se derrumbo el estacionamiento de un edificio en parque patricios: hay 200 vecinos afectados
Video

Se derrumbó el estacionamiento de un edificio en Parque Patricios: hay 200 vecinos afectados
El paso Planchón-Vergara, en el sur de Mendoza, atraviesa un corredor andino dominado por volcanes y lagunas de altura. Por allí se proyecta el tren de cargas que las provincias cuyanas impulsan para conectar con Chile.
Proyecto ferroviario

Entre volcanes y rumbo al Pacífico: el tren que San Juan impulsa para llegar a Chile

La vinculación con la provincia se desprende directamente del apartado de antecedentes que la empresa utiliza para promocionar su capacidad técnica y su solvencia en el mercado. Entre sus más de 200 megaproyectos distribuidos en Argentina, Chile y Uruguay, San Juan aparece con dos obras de gran envergadura y de índole privada que han marcado la historia reciente de la provincia.

El primer gran proyecto que COSUD destaca en San Juan es la construcción de la Mina Veladero, ubicada en Iglesia. Según los datos técnicos de la empresa, el comitente de la obra fue "YPF S.A". y abarcó una superficie de 3.500 metros cuadrados. El proyecto minero, operado actualmente por Barrick Gold en sociedad con Shandong Gold, inició su construcción en el año 2003 y comenzó su producción a gran escala en octubre de 2005, convirtiéndose en un motor económico fundamental para la región.

image
Foto de Veladero que publica la web oficial de la Constructora Sudamericana.

Foto de Veladero que publica la web oficial de la Constructora Sudamericana.

La segunda obra de gran renombre es el Hotel y Casino Del Bono Park, ubicado en Capital, sobre Avenida Ignacio de la Roza y Circunvalación. Se trata de un complejo de 16.400 metros cuadrados cuya construcción fue encargada por el Grupo IVISA. La apertura de este hotel, que se realizó el 14 de noviembre de 2008, marcó un hito en la provincia al tratarse del único complejo de cinco estrellas disponible hasta la fecha. Para la constructora, estas edificaciones de tipo multifamiliar y hoteles de categoría son "referentes y reconocidos íconos", destacando lo que ellos definen como eficiencia constructiva y calidad en los detalles de terminación.

image
Foto del hotel que publica la web de COSUD.

Foto del hotel que publica la web de COSUD.

El colapso en Buenos Aires

La actualidad de la constructora es distinta a los éxitos que promociona en su web. Hace aproximadamente diez días, el 3 de marzo, una losa de 50 por 70 metros colapsó sobre el estacionamiento de un complejo PROCREAR en Parque Patricios, destruyendo 65 vehículos. A raíz de este siniestro, se inició un expediente en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31 por el delito de estrago culposo, con el fin de determinar si el colapso era previsible y si existieron deficiencias o incumplimientos en la construcción.

La causa judicial viene tomando temperatura con la incorporación de nuevos querellantes representados por abogados como Fernando Burlando, quienes denunciaron una presunta alteración de la escena del hecho, según publicó Noticias Argentinas. Los denunciantes aseguran que una retroexcavadora de COSUD ingresó al área del colapso cuatro días después del derrumbe, cuando el edificio aún estaba evacuado, lo que podría haber implicado el ocultamiento o la destrucción de evidencia relevante para la investigación penal.

image
Derrumbe en Parque Patricios: vecinos apuntan a la constructora y denuncian posible alteración de la escena. (Foto: Agencia NA - Claudio Fanchi).

Derrumbe en Parque Patricios: vecinos apuntan a la constructora y denuncian posible alteración de la escena. (Foto: Agencia NA - Claudio Fanchi).

El perfil de la empresa

Fundada en 1970, Constructora Sudamericana se presenta a sí misma como un líder en el sector de obras civiles con un equipo de profesionales calificados y un fuerte compromiso declarado hacia la seguridad y la gestión de calidad. Actualmente, la conducción de la firma está encabezada por Rudi Boggiano Leupolt como presidente, junto a los directores Carlos Bertran y Néstor Caputo, y el CEO Martín Cittadini.

A pesar de su extensa trayectoria y del prestigio de sus obras en San Juan, la justicia porteña avanza ahora con pedidos de pericias técnicas independientes, el resguardo de registros de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios de los vecinos afectados. Si bien la fiscalía rechazó por el momento un pedido de inhibición general de bienes de la empresa por encontrarse la causa en etapa inicial, no se descarta que se tomen medidas más fuertes conforme avancen los informes de los peritos y de la Brigada Especial de Rescate sobre las causas estructurales del colapso.

Temas
Seguí leyendo

En San Juan, casi 70 mil personas podrían regularizar aportes para jubilarse: qué tenés que saber

¿Cómo viene el finde en San Juan? Así estará el tiempo este sábado

Tras la cena peronista, habrá un segundo round con los intendentes

Equipos de salud se capacitan en San Juan para prevenir y tratar accidentes con especies ponzoñosas

Hacer una casa en San Juan: cuánta plata se necesita hoy para empezar la obra y un dato inesperado

Branka Motors: los damnificados aceptaron el ofrecimiento que hicieron los imputados de $540.000.000

San Juan despide el último fin de semana de verano con propuestas culturales para todos los gustos

Un Santo visitará la Peatonal de San Juan en una jornada de fe y encuentro

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cayo un punto de venta de drogas en rivadavia: secuestran cocaina, marihuana y mas de $1 millon
Drogas Ilegales

Cayó un punto de venta de drogas en Rivadavia: secuestran cocaína, marihuana y más de $1 millón

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Todos los detalles del cambio de vida de los peces del lago del Parque de Mayo. video
Del pochoclo al edén

Tras su viaje en el "camión pileta", los peces del Parque de Mayo no volverán al lago: qué harán con ellos

El empresario sanjuanino denunciado por una presunta estafa a un contingente que iba a viajar a Río se defiende: Devolví todo el dinero
Derecho a réplica

El empresario sanjuanino denunciado por una presunta estafa a un contingente que iba a viajar a Río se defiende: "Devolví todo el dinero"

Echaron al policía que fue filmado teniendo sexo en el cementerio
Escándalo

Echaron al policía que fue filmado teniendo sexo en el cementerio

El Autódromo El Zonda vuelve con ruido de motores
Automovilismo

A preparar las reposeras y las hieleras: el Zonda tiene su primera carrera confirmada del año y ya hablan de una inédita competencia nocturna

Conductor chocó con un motociclista en Rivadavia, se dio a la fuga y un testigo lo persiguió
Siniestro vial

Conductor chocó con un motociclista en Rivadavia, se dio a la fuga y un testigo lo persiguió

Te Puede Interesar

Vecinos del derrumbe en Parque Patricios convocaron a un abrazo para reclamar justicia (Foto: Agencia NA - Claudio Fanchi)
En la mira

Los lazos con San Juan de la empresa del derrumbe en Parque Patricios: hizo dos famosos edificios sanjuaninos

Por Miriam Walter
Menos mercadería, salidas y carne, lo que relegan los sanjuaninos para llegar a fin de mes video
Situación

Menos mercadería, salidas y carne, lo que relegan los sanjuaninos para llegar a fin de mes

Llegó a juicio por abusar a su hijastra en Chimbas y ahora pasará más de 5 años preso
Tribunales

Llegó a juicio por abusar a su hijastra en Chimbas y ahora pasará más de 5 años preso

El paso Planchón-Vergara, en el sur de Mendoza, atraviesa un corredor andino dominado por volcanes y lagunas de altura. Por allí se proyecta el tren de cargas que las provincias cuyanas impulsan para conectar con Chile.
Proyecto ferroviario

Entre volcanes y rumbo al Pacífico: el tren que San Juan impulsa para llegar a Chile

Con humo verde y camisetas en alto: emotiva despedida de los hinchas de San Martín a Gabriel Giménez
Video

Con humo verde y camisetas en alto: emotiva despedida de los hinchas de San Martín a Gabriel Giménez