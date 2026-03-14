Los lazos con San Juan de la empresa del derrumbe en Parque Patricios: hizo dos famosos edificios sanjuaninos

La empresa Constructora Sudamericana (COSUD) quedó en el ojo de la tormenta tras el grave derrumbe ocurrido en un complejo de viviendas del plan estatal PROCREAR en Buenos Aires. La trayectoria de esta compañía no es ajena a San Juan, donde según la información que la propia firma ofrece en su página web oficial, fue responsable de la ejecución de dos obras que hoy son iconos de la actividad económica y turística local.

La vinculación con la provincia se desprende directamente del apartado de antecedentes que la empresa utiliza para promocionar su capacidad técnica y su solvencia en el mercado. Entre sus más de 200 megaproyectos distribuidos en Argentina, Chile y Uruguay, San Juan aparece con dos obras de gran envergadura y de índole privada que han marcado la historia reciente de la provincia.

El primer gran proyecto que COSUD destaca en San Juan es la construcción de la Mina Veladero, ubicada en Iglesia. Según los datos técnicos de la empresa, el comitente de la obra fue "YPF S.A". y abarcó una superficie de 3.500 metros cuadrados. El proyecto minero, operado actualmente por Barrick Gold en sociedad con Shandong Gold, inició su construcción en el año 2003 y comenzó su producción a gran escala en octubre de 2005, convirtiéndose en un motor económico fundamental para la región.

image Foto de Veladero que publica la web oficial de la Constructora Sudamericana.

La segunda obra de gran renombre es el Hotel y Casino Del Bono Park, ubicado en Capital, sobre Avenida Ignacio de la Roza y Circunvalación. Se trata de un complejo de 16.400 metros cuadrados cuya construcción fue encargada por el Grupo IVISA. La apertura de este hotel, que se realizó el 14 de noviembre de 2008, marcó un hito en la provincia al tratarse del único complejo de cinco estrellas disponible hasta la fecha. Para la constructora, estas edificaciones de tipo multifamiliar y hoteles de categoría son "referentes y reconocidos íconos", destacando lo que ellos definen como eficiencia constructiva y calidad en los detalles de terminación.

image Foto del hotel que publica la web de COSUD.

El colapso en Buenos Aires

La actualidad de la constructora es distinta a los éxitos que promociona en su web. Hace aproximadamente diez días, el 3 de marzo, una losa de 50 por 70 metros colapsó sobre el estacionamiento de un complejo PROCREAR en Parque Patricios, destruyendo 65 vehículos. A raíz de este siniestro, se inició un expediente en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31 por el delito de estrago culposo, con el fin de determinar si el colapso era previsible y si existieron deficiencias o incumplimientos en la construcción.

La causa judicial viene tomando temperatura con la incorporación de nuevos querellantes representados por abogados como Fernando Burlando, quienes denunciaron una presunta alteración de la escena del hecho, según publicó Noticias Argentinas. Los denunciantes aseguran que una retroexcavadora de COSUD ingresó al área del colapso cuatro días después del derrumbe, cuando el edificio aún estaba evacuado, lo que podría haber implicado el ocultamiento o la destrucción de evidencia relevante para la investigación penal.

image Derrumbe en Parque Patricios: vecinos apuntan a la constructora y denuncian posible alteración de la escena. (Foto: Agencia NA - Claudio Fanchi).

El perfil de la empresa

Fundada en 1970, Constructora Sudamericana se presenta a sí misma como un líder en el sector de obras civiles con un equipo de profesionales calificados y un fuerte compromiso declarado hacia la seguridad y la gestión de calidad. Actualmente, la conducción de la firma está encabezada por Rudi Boggiano Leupolt como presidente, junto a los directores Carlos Bertran y Néstor Caputo, y el CEO Martín Cittadini.

A pesar de su extensa trayectoria y del prestigio de sus obras en San Juan, la justicia porteña avanza ahora con pedidos de pericias técnicas independientes, el resguardo de registros de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios de los vecinos afectados. Si bien la fiscalía rechazó por el momento un pedido de inhibición general de bienes de la empresa por encontrarse la causa en etapa inicial, no se descarta que se tomen medidas más fuertes conforme avancen los informes de los peritos y de la Brigada Especial de Rescate sobre las causas estructurales del colapso.