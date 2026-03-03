Se derrumbó el estacionamiento de un edificio en Parque Patricios: hay 200 vecinos afectados

Un importante derrumbe sacude el barrio porteño de Parque Patricios esta mañana, luego de que se desplomara el patio interno de un edificio de viviendas. Hay alrededor de 200 vecinos perjudicados por el hecho.

De acuerdo con fuentes policiales, el incidente se produjo durante la madrugada en la calle Mafalda al 900. Cerca de las 4:45, las autoridades recibieron un llamado al 911 que alertaba sobre el derrumbe del patio del complejo habitacional sobre las cocheras del subsuelo.

En el lugar trabajan Bomberos de la Ciudad, el Grupo Especial de Rescate (GER) y efectivos de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad. Interviene la dotación 201 de la estación Parque Patricios, el grupo especial de rescate, la unidad médica de Bomberos, el puesto de comando y la división K9 de búsqueda en estructuras colapsadas, precisaron las autoridades.

Según las primeras reconstrucciones del episodio, ocurrido detrás de la cancha de Huracán, no se registraron heridos ni personas atrapadas. La evacuación total del complejo fue de forma preventiva.

Un vecino afectado, identificado como Federico, precisó que el complejo forma parte del programa PRO.CRE.AR: “Por ahora hubo pérdidas materiales, no hubo ningún muerto ni heridos porque ocurrió a las 4 de la mañana”.

En declaraciones a Todo Noticias (TN), aseguró: “Es realmente impresionante. Lo que pasó no tendría que haber pasado, que viene de muchos años atrás”.

El vecino señaló que 65 vehículos quedaron bajo los escombros y que se está evaluando la estructura para evitar que los departamentos sufran daños mayores. Por este motivo, los residentes fueron evacuados durante la madrugada. Actualmente, no se puede ingresar al edificio.

“Lo que colapsó es todo el terreno por vicio de obra de la empresa constructora y del programa PRO.CRE.AR que no chequeó lo que tenía que chequear. Colapsó todo el patio interno sobre los estacionamientos. Por ahora es eso, no los edificios”, advirtió.

Fuentes de Bomberos de la Ciudad informaron a este medio que en el subsuelo del complejo habitacional se desprendió parte de la losa en un área aproximada de 50 por 70 metros. El operativo incluyó la evacuación preventiva de los residentes, el corte de los suministros de electricidad y agua y el relevamiento de los vecinos. La división K9 realiza tareas de búsqueda entre los escombros.

La Guardia de Auxilio también fue convocada para evaluar las condiciones estructurales del edificio y determinar su estado general. En paralelo, se procedió a cortar la energía de los vehículos que habían quedado con las alarmas activadas tras el derrumbe.

El complejo donde se produjo el derrumbe integra el predio de Estación Buenos Aires. Según datos oficiales del Gobierno porteño, este último desarrollo está compuesto por 56 edificios, más de 2.300 departamentos, 1.049 cocheras y 74 locales comerciales.

Al momento del derrumbe, y conforme al testimonio de los propios vecinos, la empresa constructora se encontraba ejecutando trabajos de refacción debido a filtraciones de agua: “El patio era como una pileta llena de tierra. Eso cedió porque dejaron los pozos abiertos y con la lluvia, cedió. Ahora nos encontramos con este panorama”.

En declaraciones al streaming de Infobae Al Amanecer, una vecina del complejo contó que, al momento del derrumbe, se despertaron por un fuerte ruido, similar a un “estruendo” o una “explosión”. Describió el jardín colapsado como si hubiera sido sacudido por un “terremoto”.

“Todos nuestros autos quedaron bajo tierra. A esta altura, es lo de menos. Lo más complejo es que no sabemos cuándo vamos a volver a casa, porque en este momento están inspeccionando”, sostuvo Maga Arendts, en conversación con los periodistas Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

Qué se sabe sobre el complejo

El Barrio Estación Buenos Aires fue licitado durante la presidencia de CFK, mientras que las viviendas comenzaron a entregarse en el año 2021. Según indicaron las autoridades, es el desarrollo urbanístico más grande edificado por el Estado Nacional.

“La línea de créditos va a financiar hasta el 90% del valor de la propiedad a través del Banco Ciudad, con plazos de hasta 30 años. El 10% de ahorro previo mínimo necesario para ingresar se puede juntar en cuotas a lo largo de 6 meses”, señalaron desde el Instituto de Vivienda de la Ciudad en su momento.

En tanto, el acceso contemplaba tanto ingresos formales como informales.