lunes 2 de marzo 2026

Descuido

Escándalo en el caso Maradona: denuncian que fiscales se "olvidaron" de llevar pruebas para empezar un juicio

"Se les escapó la tortuga", dijo el abogado de la enfermera Dahiana Gisela Madrid, una de los ocho acusados por la muerte del ídolo.

Por Agencia NA
image

El abogado Rodolfo Baqué, defensor de la enfermera Dahiana Gisela Madrid, una de los ocho acusados por la muerte de Diego Armando Maradona, denunció este lunes que los fiscales "se olvidaron" de llevar las pruebas a la audiencia preliminar y no se pudo fijar la fecha del juicio por jurados.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Baqué señaló que Patricio Ferrari y Cosme Iribarren no presentaron el material en los Tribunales de San Isidro para que la jueza María Coehlo, del TOC N°7, avanzara en el proceso que tiene como acusada a Madrid.

"Los fiscales son la teocracia de Irán", remarcó el letrado, a la vez que calificó el hecho de "escándalo" porque "a cinco años y cuatro meses" del fallecimiento de Maradona todavía no empezó el debate.

Asimismo, apeló a una famosa frase del ex jugador para referirse al desempeño de los fiscales: "Se les escapó la tortuga".

En este sentido, indicó que propuso ocho testigos, pero los representantes del Ministerio Público Fiscal se los rechazaron, por lo que Coelho fijó una nueva citación para el próximo 6 de abril en Ituzaingó 340.

Madrid era una de las enfermeras que, junto a Ricardo Omar Almirón, atendía a Maradona en el country San Andrés, donde el ex futbolista fue encontrado muerto el 25 de noviembre como consecuencia de un edema agudo de pulmón y una insuficiencia cardíaca.

En tanto, el 17 de marzo iniciará el segundo debate oral y público de la causa y se determinarán las supuestas culpabilidades del neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el coordinador de enfermeros Mariano Perroni; la jefa de Swiss Medical a cargo de la internación domiciliaria en Benavídez, Nancy Edith Forlini; el médico clínico Pedro Di Spagna y el ya mencionado Almirón.

El primer proceso se anuló tras la filmación del documental “Justicia divina”, protagonizado por la ex magistrada Julieta Makintach.

