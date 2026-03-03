martes 3 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tragedia en el mar

ARA San Juan: arranca el juicio por la muerte de 44 marinos en la implosión de submarino en 2017, entre ellos tres sanjuaninos

Se realizará en Río Gallegos. Acusan a cuatro miembros de la Armada por incumplimiento y omisión de deberes y estrago culposo agravado. Cayetano Vargas, Ricardo Alfaro y Renzo Silva, las víctimas sanjuaninas de la tragedia

Por Redacción Tiempo de San Juan
ARA

A más de 7 años de la tragedia que conmovió a todo el país, este martes arranca el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, que implosionó sumergido con sus 44 tripulantes en noviembre de 2017. No hubo sobrevivientes.

Lee además
$libra: encuentran borradores de un acuerdo confidencial entre javier milei y hayden davis
Criptoestafa

$Libra: encuentran borradores de un "acuerdo confidencial" entre Javier Milei y Hayden Davis
se derrumbo el estacionamiento de un edificio en parque patricios: hay 200 vecinos afectados
Video

Se derrumbó el estacionamiento de un edificio en Parque Patricios: hay 200 vecinos afectados

Los restos deformados del submarino fueron localizados un año después. Todavía permanecen a más de 900 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa de Santa Cruz, en cuya capital Río Gallegos comienza el primer juicio.

El submarino había zarpado en patrullaje siete días antes de su desaparición desde el puerto de Ushuaia y regresaba a la base en Mar del Plata.

El 15 de noviembre de 2017 reportó un desperfecto eléctrico y un principio de incendio. No hubo más noticias: fue su último mensaje.

El caso despertó el interés de todo el mundo y la búsqueda reunió esfuerzos de decenas de países. Tras intensas semanas, el despliegue fue disminuyendo. Recién en noviembre de 2018, a poco de cumplirse el aniversario del hundimiento, la empresa norteamericana Ocean Infinity lo encontró en las profundidades del mar.

Una tragedia evitable

No se espera la presencia en el juicio de ninguno de los familiares de las víctimas, 43 hombres y una mujer. "No pueden ni pagar las fotocopias, menos un avión y hospedaje. Lo más importante es haber llegado a juicio", explicó a la agencia AFP la abogada Valeria Carreras que representa a 34 familias de víctimas.

"Son personas sin poder, dinero ni apellido, se han sentido los nadies en estos ocho años, por eso hay mucha expectativa. Es importante la visibilidad para que el olvido y el tiempo no sean cómplices de la impunidad", agregó.

Las penas posibles -de uno a 5 años de prisión- contrastan con la dimensión de los hechos. Se sospecha faltas administrativas, de mantenimiento y seguridad. "Fue una tragedia evitable, pero está mal visto en la Armada decir tengo miedo, existen riesgos, hay una cultura de silencio", dijo Carreras al recordar que la Marina "fue la fuerza de mayor hermetismo durante la dictadura".

Los cargos son incumplimiento y omisión de deberes y estrago culposo agravado.

Los acusados, que llegan a juicio en libertad, son el extitular del Comando de Adiestramiento Luis López Mazzeo, el excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide, el exjefe del Estado Mayor del Comando Submarinos Héctor Alonso y el exjefe de Operaciones Hugo Correa.

En 2021 un Consejo de Guerra destituyó a Villamide por negligencia y castigó con arresto de hasta 45 días a otros oficiales por ocultar información.

Lejos de las familias

La Justicia no hizo lugar al pedido del abogado Luis Tagliapietra, padre de Alejandro -muerto en el ARA San Juan a los 27 años-, para que el juicio se realice en Mar del Plata, a 400 km de la capital argentina, donde residían los tripulantes.

Allí los familiares realizaron protestas frente a los edificios de la Armada en el tiempo que duró la búsqueda y también luego del hallazgo, una exposición que incomodó a la fuerza. Los familiares denunciaron que fueron víctimas de espionaje, una causa en la que Macri fue procesado y que la Corte Suprema cerró en 2025.

"Llevando el debate a Río Gallegos, a tanta distancia de Buenos Aires, buscan invisibilizar la tragedia", dijo a la agencia AFP el abogado que representa a una veintena de familiares.

El juicio se fijó allí por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal. "Este es el primer proceso, todavía no se terminó la investigación respecto a los demás responsables de la línea de mando que llega hasta Macri", agregó el abogado al recordar que restan analizar "67.000 fotografías y horas de video".

De su lado Carreras confió en que durante este juicio los más de 90 testigos aporten pruebas. En la instrucción "a muchos les falló la memoria, ahora eso puede cambiar", opinó.

Cómo será el juicio

Las audiencias se desarrollarán durante cuatro días consecutivos, con pausas de una semana antes de la siguiente tanda.

La hipótesis es que el submarino tuvo un fallo de válvula que permitió el ingreso de agua al compartimiento de baterías, desató un incendio y luego una explosión. Pero para corroborarla deberían reflotarse los restos, un operativo millonario, dicen querellantes.

"Es muy difícil condenar a alguien por un delito cuando no se sabe realmente lo que ocurrió. El juicio puede terminar en absolución", vaticinó Tagliapietra.

"Hubo muchas falencias previo al hundimiento, los mandos en tierra no tomaron decisiones adecuadas, pero todavía no sabemos por qué se hundió", dijo Tagliapietra. "Hay resignación de familiares. Yo sigo luchando, es la promesa que le hice a mi hijo", concluyó.

FUENTE: Clarín con información de la agencia internacional AFP

Temas
Seguí leyendo

Justicia por mano propia en Mendoza: atropelló y mató al ladrón que le robó una bicicleta

Aumentan los DNI, pasaportes y otros trámites: cuáles son los nuevos valores

Incendio y desesperación en Belgrano: dos personas atrapadas en un edificio y 14 evacuados

Escándalo en el caso Maradona: denuncian que fiscales se "olvidaron" de llevar pruebas para empezar un juicio

Caso Loan: Para el fiscal, "no existe ninguna prueba que responsabilice a la familia"

Tras casi un siglo, Diario Los Andes dejó su histórico edificio

Ante nuevos casos de gripe aviar refuerzan la vigilancia epidemiológica en el país

La ANMAT prohibió una serie de productos para el cabello por representar un riesgo para los usuarios

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Violencia social

Justicia por mano propia en Mendoza: atropelló y mató al ladrón que le robó una bicicleta

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Escándalo en 25 de Mayo

Sorprendieron a un policía junto a una estudiante encerrados dentro de una escuela de La Chimbera

UPD masivo en San Juan: aseguran que clausuraron la fiesta de la que iban a participar 16 escuelas de la provincia
Resolución

UPD masivo en San Juan: aseguran que clausuraron la fiesta de la que iban a participar 16 escuelas de la provincia

Por la tensión entre EE.UU. e Irán, estaciones de servicio de San Juan advirtieron que el precio de la nafta podría aumentar
Escenario

Por la tensión entre EE.UU. e Irán, estaciones de servicio de San Juan advirtieron que el precio de la nafta podría aumentar

Qué hay detrás de los despidos en Chango Más e Híper Libertad en San Juan
Causas

Qué hay detrás de los despidos en Chango Más e Híper Libertad en San Juan

La frase, entre lágrimas, del supuesto inversor denunciado por estafa: Quiero ayudar a las personas video
Video

La frase, entre lágrimas, del supuesto inversor denunciado por estafa: "Quiero ayudar a las personas"

Te Puede Interesar

IPV San Juan: preparan el regreso de un plan muy esperado para tener la casa propia, ¿cuando sale?
Soporte estatal

IPV San Juan: preparan el regreso de un plan muy esperado para tener la casa propia, ¿cuando sale?

Por Redacción Tiempo de San Juan
¿Se sienten ofendidos los empresarios por las críticas de Milei?: responde Dragonetti, amigo de Paolo Rocca video
Entrevista exclusiva

¿Se sienten ofendidos los empresarios por las críticas de Milei?: responde Dragonetti, amigo de Paolo Rocca

La apertura de sesiones de Orrego: los tres pilares destacados y un plus electoral
Discurso en la Legislatura

La apertura de sesiones de Orrego: los tres pilares destacados y un plus electoral

Alan Cantero, a fondo: las revelaciones de su encuentro con Messi, lo que extraña de San Juan y cómo es su vida en el fútbol peruano video
Mano a mano imperdible

Alan Cantero, a fondo: las revelaciones de su encuentro con Messi, lo que extraña de San Juan y cómo es su vida en el fútbol peruano

Un supuesto arreglo de proxenetas terminó con un hombre quemado en Capital
Gravísimo

Un supuesto arreglo de proxenetas terminó con un hombre quemado en Capital