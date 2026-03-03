martes 3 de marzo 2026

Tendrá que declarar

Causa AFA: la Justicia rechazó el pedido del 'Chiqui' Tapia para que suspendan su indagatoria

De esta forma, el titular de la entidad rectora del fútbol en Argentina deberá presentarse a declarar el jueves próximo.

Por Agencia NA
image

La Justicia rechazo este martes el pedido que había hecho el presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, para que suspendan su declaración indagatoria fijada para el 5 de marzo.

La defensa de Tapia había solicitado el viernes último que se declarara la nulidad de su citación a declaración indagatoria por la causa que investiga una presunta retención indebida de aportes por más de $19.353 millones.

El planteo había sido presentado por sus abogados Norberto Frontini y Lucio Simonetti.

La causa

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante resolvió el 19 de febrero último citar a Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros dirigentes en una causa que investiga la presunta apropiación indebida de retenciones impositivas.

También les había prohibido a ambos salir del país, a cuatro meses para el Mundial de Estados Unidos, aunque luego le otorgó a Tapia el permiso correspondiente.

La causa investiga la supuesta apropiación indebida de más de $19.353 millones correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Tapia deberá presentarse el jueves 5 de marzo y Toviggino el viernes 6.

El organismo impositivo ARCA, ex AFIP, había solicitado a Amarante que citara a esos dirigentes de la AFA a raíz de la causa que ambos arrastran por presuntas irregularidades en esa institución.

FUENTE: Agencia NA

