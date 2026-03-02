lunes 2 de marzo 2026

La pelota, en vilo

Martes caliente en AFA: podría levantarse el paro el fin de semana y disputarse la fecha

Este martes 3 de marzo habrá una reunión de Comité Ejecutivo de la AFA para discutir esta situación.

Por Agencia NA
La AFA podría levantar el paro de este fin de semana. Foto: Agencia NA

La AFA podría levantar el paro de este fin de semana. Foto: Agencia NA

El Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se reunirá este martes para abordar el levantamiento o no del paro de la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, en forma de repudio a la citación a indagatoria al presidente del ente, Claudio Tapia.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la medida habría sido impulsada por un dirigente que quedó en el ojo de la tormenta por la repercusión negativa que tuvo la propuesta.

Justamente, los clubes del fútbol argentino salieron a apoyar la medida de la AFA en sus redes sociales pero hubo tres que no lo hicieron: Racing, River y Estudiantes de La Plata, principal institución que confronta al ente madre.

Estos tres clubes coinciden en una característica: sus dirigencias tienen gente cercana al Gobierno Nacional comandado por Javier Milei y, por ello, uno de los representantes de estos tres en el Comité Ejecutivo podría ser quien quedó en el ojo de la tormenta por la proposición de levantar el paro.

La reunión se realizará el martes al mediodía, en medio de la fuerte disputa entre la AFA y el Gobierno Nacional -al cual la AFA denuncia por “persecución”- y la reciente liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido durante más de un año en Venezuela y repatriado tras una gestión del ente madre del fútbol argentino.

La semana pasada, la Justicia citó a declaración indagatoria a las autoridades de la AFA, entre ellas el presidente Tapia, en una causa por presuntas irregularidades fiscales. Desde el ente madre del fútbol argentino remarcaron que no existe deuda exigible y que los pagos cuestionados fueron realizados de manera voluntaria antes de sus respectivos vencimientos.

Además, aclararon que ese planteo ya fue presentado ante la Justicia y que actualmente se encuentra a resolución de la Cámara de Apelaciones. También acusaron al ARCA de intentar transformar obligaciones aún no vencidas en la base de un supuesto delito penal tributario.

Esta novena fecha iba a comenzar este jueves con el partido entre Gimnasia de Mendoza y Defensa y Justicia en el estadio Víctor Antonio Legrottaglie e iba a cerrar con la visita de River a Atlético Tucumán en el estadio José Fierro.

Además, en esta jornada, San Lorenzo recibía a Independiente en el estadio Pedro Bidegaín, Racing a Huracán en el estadio Presidente Perón, ambos el sábado, y Boca iba a visitar a Central Córdoba de Santiago del Estero el domingo.

FUENTE: Agencia NA

