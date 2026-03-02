Desamparados goleó en el Serpentario y Unión mira a todos desde arriba

La cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol dejó una tarde intensa en la Primera División A, con goles en varias canchas y movimientos en la parte alta de la tabla . Aunque no jugó en esta jornada, Unión continúa como único líder con 12 puntos, sosteniendo su arranque perfecto y marcando el ritmo del certamen.

En el cierre del domingo, Sportivo Desamparados hizo pesar su localía en el Serpentario y venció con autoridad a Atenas por 4 a 1. Rodrigo Gálvan y Santiago Ceballos fueron las grandes figuras de la tarde al convertir dos tantos cada uno, en una producción ofensiva que no dejó dudas. Eduardo Bronvale descontó para el conjunto visitante.

Otro que celebró fue Colón Junior, que dio uno de los golpes de la fecha al imponerse 4 a 2 frente a Carpintería en el Sur. Braian Camargo, Franco Goria, Baltazar Salva y Nicolás Fernández anotaron para el Merengue, mientras que Ángel Caballero y Rodrigo Miranda marcaron para el Celeste. Con este resultado, Colón alcanzó las 10 unidades y quedó como escolta.

Alianza también se sumó a la lista de equipos que festejaron con una actuación sólida. El Lechuzo superó 4 a 1 a Juventud Zondina con un doblete de Nicolás Silka y los aportes de Tomás Castro y Nicolás Manrique. Ariel Puelle convirtió el tanto del descuento para el conjunto zondino.

En Chimbas, Peñarol y Sportivo 9 de Julio protagonizaron el único empate sin goles de la jornada. El encuentro fue equilibrado y con escasas situaciones frente a los arcos.

Por su parte, en Zonda, Defensores de Argentinos logró una victoria ajustada ante Sportivo Sarmiento gracias al tanto de Agustín Godoy, sumando tres puntos que le permiten escalar en la clasificación.

Con el capítulo ya completo, Unión lidera con puntaje ideal (12), seguido de cerca por Colón y Desamparados, ambos con 10. El Apertura comienza a perfilar candidatos y la pelea en la cima promete mantenerse al rojo vivo.