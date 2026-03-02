lunes 2 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fútbol sanjuanino

Desamparados goleó en el Serpentario y Unión mira a todos desde arriba

El Puyutano fue contundente ante Atenas y se mantiene como escolta junto a Colón, mientras que Unión conserva el puntaje ideal tras disputarse la cuarta fecha del Apertura de la Liga Sanjuanina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol dejó una tarde intensa en la Primera División A, con goles en varias canchas y movimientos en la parte alta de la tabla. Aunque no jugó en esta jornada, Unión continúa como único líder con 12 puntos, sosteniendo su arranque perfecto y marcando el ritmo del certamen.

Lee además
clasico caliente en el coloso: di maria amargo y hundio mas a newells
Partidazo

Clásico caliente en el Coloso: Di María amargó y hundió más a Newell's
sin magis tv ni xuper tv: como ver el primer partido de river sin marcelo gallardo
Torneo Apertura

Sin Magis TV ni Xuper TV: cómo ver el primer partido de River sin Marcelo Gallardo

En el cierre del domingo, Sportivo Desamparados hizo pesar su localía en el Serpentario y venció con autoridad a Atenas por 4 a 1. Rodrigo Gálvan y Santiago Ceballos fueron las grandes figuras de la tarde al convertir dos tantos cada uno, en una producción ofensiva que no dejó dudas. Eduardo Bronvale descontó para el conjunto visitante.

image

Otro que celebró fue Colón Junior, que dio uno de los golpes de la fecha al imponerse 4 a 2 frente a Carpintería en el Sur. Braian Camargo, Franco Goria, Baltazar Salva y Nicolás Fernández anotaron para el Merengue, mientras que Ángel Caballero y Rodrigo Miranda marcaron para el Celeste. Con este resultado, Colón alcanzó las 10 unidades y quedó como escolta.

Alianza también se sumó a la lista de equipos que festejaron con una actuación sólida. El Lechuzo superó 4 a 1 a Juventud Zondina con un doblete de Nicolás Silka y los aportes de Tomás Castro y Nicolás Manrique. Ariel Puelle convirtió el tanto del descuento para el conjunto zondino.

image

En Chimbas, Peñarol y Sportivo 9 de Julio protagonizaron el único empate sin goles de la jornada. El encuentro fue equilibrado y con escasas situaciones frente a los arcos.

Por su parte, en Zonda, Defensores de Argentinos logró una victoria ajustada ante Sportivo Sarmiento gracias al tanto de Agustín Godoy, sumando tres puntos que le permiten escalar en la clasificación.

Con el capítulo ya completo, Unión lidera con puntaje ideal (12), seguido de cerca por Colón y Desamparados, ambos con 10. El Apertura comienza a perfilar candidatos y la pelea en la cima promete mantenerse al rojo vivo.

Temas
Seguí leyendo

Ariel Martos: "Fue un partido accidentado, termina siendo injusta la derrota"

Desamparados inauguró su nueva iluminación LED en una noche histórica

Caos y furia en Mendoza: Godoy Cruz no levanta y los hinchas invadieron el campo de juego

La presentación cinematográfica de Alpine con Franco Colapinto para la nueva temporada de F1

Aseguran que el Chacho Coudet será el DT de River y que ya hay fecha para su debut

Peligra la Finalissima: Qatar suspendió su actividad deportiva y el partido no se jugaría

Del festejo a la bronca: San Martín se cayó en el segundo tiempo y perdió ante Tristán Suárez

Independiente venció 2-0 a Central Córdoba sobre el final y quedó tercero en la Zona A

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
desamparados inauguro su nueva iluminacion led en una noche historica
Obras

Desamparados inauguró su nueva iluminación LED en una noche histórica

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Estos son los tres detenidos por el caso Branka Motors: quiénes son y de qué los acusan
Investigación

Estos son los tres detenidos por el caso Branka Motors: quiénes son y de qué los acusan

Grupo de personas al frente del Club Ausonia tras el grave hecho ocurrido en la madrugada de este domingo.
Capital

Un anciano muere tras ser empujado en medio de un forcejeo en el Club Ausonia: un menor quedó en la mira

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias
Exclusivo

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias

Qué opinó la dirigencia sanjuanina sobre el discurso anual de Javier Milei
Declaraciones

Qué opinó la dirigencia sanjuanina sobre el discurso anual de Javier Milei

TV sanjuanina 2026: nuevas caras, clásicos que se mantienen y ¿algunas sorpresas?
Programaciones

TV sanjuanina 2026: nuevas caras, clásicos que se mantienen y ¿algunas sorpresas?

Te Puede Interesar

Emilio Achem (Izquierda) y el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, representando al Gobierno de San Juan, en una paritaria docente. 
Escenario

Docentes de paro: el Gobierno de San Juan evita el descuento del día y mejorará la oferta salarial

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gobierno dio por iniciado el ciclo lectivo en San Juan
Acto oficial

Gobierno dio por iniciado el ciclo lectivo en San Juan

Centro Cívico de San Juan.
Recambio

Renunció una conocida funcionaria de San Juan

Quién era Pablito Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club
Conmoción

Quién era "Pablito" Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club

Apertura de sesiones: talk show con el kirchnerismo, tango con Trump y una noticia para San Juan
Análisis

Apertura de sesiones: talk show con el kirchnerismo, tango con Trump y una noticia para San Juan