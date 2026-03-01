domingo 1 de marzo 2026

Partidazo

Clásico caliente en el Coloso: Di María amargó y hundió más a Newell's

Con un gol de Ángel Di María y otro de Enzo Copetti, Rosario Central se impuso 2-0 en el Estadio Marcelo Bielsa y profundizó la crisis rojinegra. El debut de Frank Darío Kudelka no alcanzó para frenar la caída en el Torneo Apertura.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Rosario Central volvió a golpear en el clásico rosarino y lo hizo en terreno enemigo. En el Coloso del Parque, el Canalla venció 2-0 a Newell’s Old Boys por la fecha 8 del Torneo Apertura, en un partido que dejó secuelas deportivas y anímicas en la Lepra.

El encuentro arrancó con la tensión típica del clásico. Mucha fricción en la mitad de la cancha, juego trabado y pocas situaciones claras. La más peligrosa del primer tiempo fue para el local: Walter Núñez sacudió desde afuera y la pelota se estrelló contra el palo a los 10 minutos, en lo que pudo haber sido el quiebre del partido.

Pero en el complemento apareció la jerarquía. A los pocos minutos, Ángel Di María capturó un rebote dentro del área y definió de primera para abrir el marcador. El campeón del mundo, siempre determinante en los partidos grandes, silenció el estadio con una definición letal. Poco después debió salir por una molestia física, aunque su tarea ya había inclinado la balanza.

Sobre el cierre, Enzo Copetti aprovechó un tiro de esquina y sentenció el 2-0 definitivo, desatando el festejo visitante y la frustración rojinegra.

Para Central, dirigido por Jorge Almirón, el triunfo significa trepar al cuarto puesto de la Zona B con 14 unidades y ampliar la ventaja en el historial del clásico, donde ahora saca 22 partidos de diferencia. Además, mantiene una racha impactante: Newell’s no logra vencerlo como local desde 2008 en el Estadio Marcelo Bielsa.

Del otro lado, el debut de Frank Darío Kudelka no pudo torcer el rumbo. La Lepra sigue sin ganar en lo que va de 2026 y permanece en el último lugar de la tabla anual con apenas dos puntos, cada vez más comprometido en la pelea por no descender.

Tras el parate por el conflicto en el fútbol argentino, Newell’s visitará a Lanús en La Fortaleza, mientras que Rosario Central recibirá a Argentinos Juniors en La Paternal, con el envión anímico de haberse quedado otra vez con el clásico.

