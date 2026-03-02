lunes 2 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Incertidumbre en Qatar

España presiona para jugar la Finalissima contra Argentina: "Buscar otra sede"

Así lo aseguró el entrenador Luis De la Fuente, que ha dejado en claro que quiere medirse a la Scaloneta antes del Mundial 2026 pese a la escalada de la guerra Estados Unidos-Irán.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Luis De la Fuente, entrenador de España.

Luis De la Fuente, entrenador de España.

La Finalissima sigue en suspenso. Qatar, sede del encuentro previsto para el 27 de marzo, anunció el domingo que suspendía la actividad de su liga local de fútbol hasta "nuevo aviso" debido al conflicto bélico que inició Estados Unidos -junto con Israel- contra Irán, que respondió atacando refugios estadounidenses en varios ciudades árabes, entre ellas Doha, donde está el estadio Lusail. La Selección Argentina no se ha manifestado públicamente sobre lo ocurrido en las últimas horas y, este lunes, España dejó en claro que quiere jugar el partido entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa.

Lee además
La AFA podría levantar el paro de este fin de semana. Foto: Agencia NA
La pelota, en vilo

Martes caliente en AFA: podría levantarse el paro el fin de semana y disputarse la fecha
dolor por la muerte de un referente del basquet en jachal
Conmoción

Dolor por la muerte de un referente del básquet en Jáchal

"Lo primero que como sociedad espero que se pare el conflicto, pero una vez que están inmersos y no se sabe lo que se va a dilatar, no sé si se está tratando de dar alguna solución y eso sería, entiendo, mientras no se pueda jugar en Qatar, buscar otra sede...", dijo Luis De la Fuente, el DT de España y mentor de Lionel Scaloni, que muchas veces lo elogió públicamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RNEdeportes/status/2028441663224287426?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2028441663224287426%7Ctwgr%5E202307d4d5774436b78b4c52aead16126cadeb28%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fdeportes%2Fespana-presiona-jugar-finalissima-argentina-reina-incertidumbre-qatar-buscar-sede_0_17oH6TMNiW.html&partner=&hide_thread=false

A las palabras de De la Fuente se sumó Álvaro de Miguel, secretario general de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). “Tenemos la planificación deportiva para jugar ante Argentina y Egipto. Mantenemos ese deseo, aunque es cierto que hay que esperar. Es prematuro hacer un diagnóstico en relación a si se jugará el partido o si se jugará en Qatar o no”, afirmó.

“Esta semana será determinante para saber qué se hará con este partido. Tenemos la necesidad de tener la garantía de que, en donde vayamos a jugar, haya un estado de seguridad y tranquilidad para nosotros. Espero tener noticias pronto”, agregó el directivo español.

Si bien fuentes del Qatar Sports Investments indicaron a Clarín que no hay ninguna decisión sobre el duelo, el anuncio de la Federación de fútbol (QFA) significó un cimbronazo. Es que el domingo suspendió toda actividad futbolística "hasta nuevo aviso", lo que muchos interpretaron -erróneamente- que significaba que la Finalissima quedaba automáticamente suspendida.

De todas formas, tras el pronóstico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que la escalada bélica contra Irán durará unas cuatro semanas, parece difícil que el contexto ayude a disputar el título que la Albiceleste ya ganó en 1993 (contra Dinamarca en Arabia Saudita) y en 2022 (ante Italia en Londres).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/QFA_EN/status/2028037165226033159?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2028037165226033159%7Ctwgr%5E202307d4d5774436b78b4c52aead16126cadeb28%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fdeportes%2Fespana-presiona-jugar-finalissima-argentina-reina-incertidumbre-qatar-buscar-sede_0_17oH6TMNiW.html&partner=&hide_thread=false

Varios medios españoles, en tanto, reportaron que Miami apareció como una alternativa. Claramente sería un guiño para Argentina y, principalmente, para Lionel Messi, que no tendría que desplazarse para afrontar este encuentro tan esperado por el mundo del fútbol entre, dicen, las dos mejores selecciones de la actualidad, por ocupar el 1° y 2° puesto en el ranking FIFA.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Desamparados goleó en el Serpentario y Unión mira a todos desde arriba

Sin Magis TV ni Xuper TV: cómo ver el primer partido de River sin Marcelo Gallardo

Ariel Martos: "Fue un partido accidentado, termina siendo injusta la derrota"

Desamparados inauguró su nueva iluminación LED en una noche histórica

Clásico caliente en el Coloso: Di María amargó y hundió más a Newell's

Caos y furia en Mendoza: Godoy Cruz no levanta y los hinchas invadieron el campo de juego

La presentación cinematográfica de Alpine con Franco Colapinto para la nueva temporada de F1

Aseguran que el Chacho Coudet será el DT de River y que ya hay fecha para su debut

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
dolor por la muerte de un referente del basquet en jachal
Conmoción

Dolor por la muerte de un referente del básquet en Jáchal

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Grupo de personas al frente del Club Ausonia tras el grave hecho ocurrido en la madrugada de este domingo.
Capital

Un anciano murió tras ser empujado en medio de un forcejeo en el Club Ausonia: un menor quedó en la mira

Estos son los tres detenidos por el caso Branka Motors: quiénes son y de qué los acusan
Investigación

Estos son los tres detenidos por el caso Branka Motors: quiénes son y de qué los acusan

Quién era Pablito Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club
Conmoción

Quién era "Pablito" Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club

Impactante choque en Avenida Libertador con cinco heridos: sus identidades y partes médicos
Imágenes

Impactante choque en Avenida Libertador con cinco heridos: sus identidades y partes médicos

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia
Judiciales

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia

Te Puede Interesar

Aseguran que la megaestafa de Branka Motors sería de $500.000.000: los tres imputados seguirán presos
Fraude millonario

Aseguran que la megaestafa de Branka Motors sería de $500.000.000: los tres imputados seguirán presos

Por Redacción Tiempo de San Juan
José Luis Gioja. 
Repercusiones

Las razones (políticas) por las que Gioja hubiera votado en contra de la Ley de Glaciares

Clara Rosa Cortines: la sanjuanina que doblegó el deseo de Sarmiento
Columna

Clara Rosa Cortines: la sanjuanina que doblegó el deseo de Sarmiento

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia
Judiciales

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia

Carla Morel y Manu Armoa, días atrás disfrutando de un paseo por Abu Dabi.
Enorme preocupación

El dramático mensaje de la madre del sanjuanino Manu Armoa en Abu Dabi: "Estamos atrapados y muy cerquita de Irán"