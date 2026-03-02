España presiona para jugar la Finalissima contra Argentina: "Buscar otra sede"

La Finalissima sigue en suspenso. Qatar, sede del encuentro previsto para el 27 de marzo, anunció el domingo que suspendía la actividad de su liga local de fútbol hasta "nuevo aviso" debido al conflicto bélico que inició Estados Unidos -junto con Israel- contra Irán, que respondió atacando refugios estadounidenses en varios ciudades árabes, entre ellas Doha, donde está el estadio Lusail. La Selección Argentina no se ha manifestado públicamente sobre lo ocurrido en las últimas horas y, este lunes, España dejó en claro que quiere jugar el partido entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa.

"Lo primero que como sociedad espero que se pare el conflicto, pero una vez que están inmersos y no se sabe lo que se va a dilatar, no sé si se está tratando de dar alguna solución y eso sería, entiendo, mientras no se pueda jugar en Qatar, buscar otra sede...", dijo Luis De la Fuente, el DT de España y mentor de Lionel Scaloni, que muchas veces lo elogió públicamente.

¿Jugará España la Finalissima en Catar contra Argentina?

"La solución sería, mientras no se pueda jugar allí, buscar otra sede"

Luis de la Fuente, seleccionador de la @SEFutbol habla en @rne



"La solución sería, mientras no se pueda jugar allí, buscar otra sede"



Luis de la Fuente, seleccionador de la @SEFutbol habla en @rne



La entrevista a las 20:30h con @miguelangmendez y @MuelasRNE — RNE Deportes (@RNEdeportes) March 2, 2026

A las palabras de De la Fuente se sumó Álvaro de Miguel, secretario general de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). “Tenemos la planificación deportiva para jugar ante Argentina y Egipto. Mantenemos ese deseo, aunque es cierto que hay que esperar. Es prematuro hacer un diagnóstico en relación a si se jugará el partido o si se jugará en Qatar o no”, afirmó.

“Esta semana será determinante para saber qué se hará con este partido. Tenemos la necesidad de tener la garantía de que, en donde vayamos a jugar, haya un estado de seguridad y tranquilidad para nosotros. Espero tener noticias pronto”, agregó el directivo español.

Si bien fuentes del Qatar Sports Investments indicaron a Clarín que no hay ninguna decisión sobre el duelo, el anuncio de la Federación de fútbol (QFA) significó un cimbronazo. Es que el domingo suspendió toda actividad futbolística "hasta nuevo aviso", lo que muchos interpretaron -erróneamente- que significaba que la Finalissima quedaba automáticamente suspendida.

De todas formas, tras el pronóstico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que la escalada bélica contra Irán durará unas cuatro semanas, parece difícil que el contexto ayude a disputar el título que la Albiceleste ya ganó en 1993 (contra Dinamarca en Arabia Saudita) y en 2022 (ante Italia en Londres).

Statement from the Qatar Football Association regarding the postponement of all tournaments, competitions, and matches until further notice. — Qatar Football Association (@QFA_EN) March 1, 2026

Varios medios españoles, en tanto, reportaron que Miami apareció como una alternativa. Claramente sería un guiño para Argentina y, principalmente, para Lionel Messi, que no tendría que desplazarse para afrontar este encuentro tan esperado por el mundo del fútbol entre, dicen, las dos mejores selecciones de la actualidad, por ocupar el 1° y 2° puesto en el ranking FIFA.

