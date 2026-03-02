Rawson: quiso robarle el celular a un joven con un cuchillo y un arma y terminó preso

Un violento intento de robo tuvo lugar en Rawson y culminó con un hombre de 44 años tras las rejas. El hecho se produjo en la intersección de Conector Sur y República del Líbano, donde un joven de 24 años aguardaba la llegada de su hermano cuando fue abordado por el sospechoso.
Según informaron fuentes policiales, el acusado —de apellido Pereyra— sorprendió al muchacho y lo redujo colocándole un cuchillo en el cuello mientras, al mismo tiempo, le exhibía un arma de fuego para intimidarlo y exigirle la entrega de su teléfono celular.
La dramática escena fue advertida por personas que se encontraban en la zona, quienes dieron aviso inmediato a la Policía. Gracias a ese llamado, los efectivos llegaron rápidamente y lograron interceptar al presunto autor a pocos metros del lugar del hecho.
El hombre quedó detenido y alojado en sede policial. En las próximas horas se llevará adelante la audiencia correspondiente para definir su situación procesal.