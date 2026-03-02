lunes 2 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Inseguridad

Rawson: quiso robarle el celular a un joven con un cuchillo y un arma y terminó preso

El intento de asalto ocurrió en Conector Sur y República del Líbano. La víctima, de 24 años, esperaba a su hermano cuando fue sorprendida por el agresor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
rawson detenido

Un violento intento de robo tuvo lugar en Rawson y culminó con un hombre de 44 años tras las rejas. El hecho se produjo en la intersección de Conector Sur y República del Líbano, donde un joven de 24 años aguardaba la llegada de su hermano cuando fue abordado por el sospechoso.

Lee además
Cristian Escalante, el sospechoso frente al juez de garantías.
Golpe a una distribuidora

Dictaron la prisión preventiva para el presunto ladrón que entró a una abastera de carne y robó $3.000.000
Imagen ilustrativa
Escruche

Albardón: entraron a la casa de un policía retirado y se llevaron una pistola y municiones

Según informaron fuentes policiales, el acusado —de apellido Pereyra— sorprendió al muchacho y lo redujo colocándole un cuchillo en el cuello mientras, al mismo tiempo, le exhibía un arma de fuego para intimidarlo y exigirle la entrega de su teléfono celular.

La dramática escena fue advertida por personas que se encontraban en la zona, quienes dieron aviso inmediato a la Policía. Gracias a ese llamado, los efectivos llegaron rápidamente y lograron interceptar al presunto autor a pocos metros del lugar del hecho.

El hombre quedó detenido y alojado en sede policial. En las próximas horas se llevará adelante la audiencia correspondiente para definir su situación procesal.

Seguí leyendo

La frase, entre lágrimas, del supuesto inversor denunciado por estafa: "Quiero ayudar a las personas"

Irá al prisión tras robar un shampoo, un acondicionador y una crema humectante de un supermercado en Chimbas

Una esquina céntrica de San Juan, otra vez escenario de un choque

Detuvieron en La Rioja a un pasajero que tenía cocaína en su cintura: viajaba en un colectivo que iba a pasar por San Juan

Aseguran que la megaestafa de Branka Motors sería de $500.000.000: los tres imputados seguirán presos

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia

Impactante choque en Avenida Libertador con cinco heridos: sus identidades y partes médicos

Quién era "Pablito" Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
detienen a supuestos inversores y los imputan por mas de 30 estafas: la mayoria de las victimas son feligreses de una iglesia
Judiciales

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Grupo de personas al frente del Club Ausonia tras el grave hecho ocurrido en la madrugada de este domingo.
Capital

Un anciano murió tras ser empujado en medio de un forcejeo en el Club Ausonia: un menor quedó en la mira

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia
Judiciales

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia

Quién era Pablito Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club
Conmoción

Quién era "Pablito" Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club

Impactante choque en Avenida Libertador con cinco heridos: sus identidades y partes médicos
Imágenes

Impactante choque en Avenida Libertador con cinco heridos: sus identidades y partes médicos

Aseguran que la megaestafa de Branka Motors sería de $500.000.000: los tres imputados seguirán presos
Fraude millonario

Aseguran que la megaestafa de Branka Motors sería de $500.000.000: los tres imputados seguirán presos

Te Puede Interesar

En escuelas sanjuaninas este verano instalaron 600 aires acondicionados
Obras clave

En escuelas sanjuaninas este verano instalaron 600 aires acondicionados

Por Redacción Tiempo de San Juan
Llegó el ventarrón al Gran San Juan: mirá las fotos y videos
Pronóstico

Llegó el ventarrón al Gran San Juan: mirá las fotos y videos

Cristian Escalante, el sospechoso frente al juez de garantías.
Golpe a una distribuidora

Dictaron la prisión preventiva para el presunto ladrón que entró a una abastera de carne y robó $3.000.000

El comunicado de Ausonia por la muerte de Pablito Vitale, el socio de 81 años que falleció en un forcejeo durante los carnavales
Deceso

El comunicado de Ausonia por la muerte de "Pablito" Vitale, el socio de 81 años que falleció en un forcejeo durante los carnavales

Por la tensión entre EE.UU. e Irán, estaciones de servicio de San Juan advirtieron que el precio de la nafta podría aumentar
Escenario

Por la tensión entre EE.UU. e Irán, estaciones de servicio de San Juan advirtieron que el precio de la nafta podría aumentar