Un camionero perdió el control, terminó en una acequia y debió ser hospitalizado

Un siniestro vial registrado este jueves por la mañana en Pocito dejó como saldo a un camionero con lesiones leves y bajo control médico. El hecho se produjo cerca de las 9, en Calle 10, entre Vidart y Lemos.

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De acuerdo a las primeras informaciones, el conductor manejaba un camión Iveco 320 cargado con ripio y, al intentar ingresar a un predio de la zona, perdió el control del rodado. Por razones que todavía no fueron establecidas, el vehículo se desvió y terminó dentro de una acequia.

Tras el impacto, el chofer logró salir sin ayuda, aunque presentaba algunos golpes. Personal de asistencia lo atendió en el lugar y luego dispuso su traslado al Hospital Federico Cantoni para una mejor evaluación.

Si bien el episodio generó preocupación, fuentes indicaron que el hombre se encuentra fuera de peligro. En paralelo, continúan las pericias para determinar qué originó la pérdida de control del camión.