Hinchas de Desamparados quemaron una camiseta de San Martín: el video

Un episodio que rápidamente se viralizó en redes sociales tuvo como protagonistas a simpatizantes de Sportivo Desamparados , quienes en plena popular exhibieron y luego prendieron fuego una camiseta de San Martín . El momento fue filmado por otros asistentes durante la noche del último domingo y difundido a través de plataformas digitales, donde generó cientos de reacciones.

El nuevo DT Coudet se despidió del plantel de Alavés y tiene todo listo para llegar a River

Dramático Manu Armoa, en medio de la guerra en Medio Oriente: "Estamos encerrados, da miedo estar cerca de las ventanas"

El hecho ocurrió en el sector popular del estadio del Víbora, en el marco de una jornada del fútbol local. Allí, un grupo de hinchas mostró una camiseta verdinegra ante el resto de la tribuna y, en medio de cánticos y gestos desafiantes, decidió quemarla como parte de la clásica rivalidad que atraviesa al fútbol sanjuanino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2028541670589907196&partner=&hide_thread=false Hinchas de Desamparados quemaron una camiseta de San Martín



Video gentileza: sentimiento.vibor pic.twitter.com/W40ABMLyGd — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 2, 2026

La secuencia fue captada en video y subida a redes sociales. En TikTok, la publicación acumuló en pocas horas cientos de “me gusta” y comentarios, reavivando el debate entre usuarios de ambos clubes.

El Serpentario, con nueva iluminación

Sportivo Desamparados celebró la inauguración de su nuevo sistema de iluminación LED en el estadio, una obra que marca un avance estructural para la institución y acompaña su crecimiento deportivo. El acto fue encabezado por el presidente Martín Sassul y contó con la presencia del vicegobernador Fabián Martín, junto a autoridades provinciales, dirigentes e hinchas que participaron del evento.

image

La ceremonia incluyó el descubrimiento de una placa conmemorativa y un show de fuegos artificiales que dio marco al estreno oficial, realizado en la previa del encuentro frente a Atenas de Pocito por la cuarta fecha del Torneo Apertura. El sistema incorpora proyectores modulares de alta eficiencia, con una potencia de 210.000 lúmenes y tecnología LED Philips Zeus 1500, diseñados para garantizar mayor rendimiento y una vida útil superior a las 100.000 horas. La inversión fue afrontada principalmente por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes, mientras que el Ministerio de Infraestructura intervino en la ejecución de los trabajos.