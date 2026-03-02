Hinchas de Desamparados quemaron una camiseta de San Martín: el video
El hecho ocurrió en la popular del Víbora y fue registrado por otros simpatizantes. El video se viralizó en TikTok, donde acumuló cientos de reacciones y volvió a poner en escena la histórica rivalidad con San Martín.
Un episodio que rápidamente se viralizó en redes sociales tuvo como protagonistas a simpatizantes de Sportivo Desamparados, quienes en plena popular exhibieron y luego prendieron fuego una camiseta de San Martín. El momento fue filmado por otros asistentes durante la noche del último domingo y difundido a través de plataformas digitales, donde generó cientos de reacciones.
El hecho ocurrió en el sector popular del estadio del Víbora, en el marco de una jornada del fútbol local. Allí, un grupo de hinchas mostró una camiseta verdinegra ante el resto de la tribuna y, en medio de cánticos y gestos desafiantes, decidió quemarla como parte de la clásica rivalidad que atraviesa al fútbol sanjuanino.
La ceremonia incluyó el descubrimiento de una placa conmemorativa y un show de fuegos artificiales que dio marco al estreno oficial, realizado en la previa del encuentro frente a Atenas de Pocito por la cuarta fecha del Torneo Apertura. El sistema incorpora proyectores modulares de alta eficiencia, con una potencia de 210.000 lúmenes y tecnología LED Philips Zeus 1500, diseñados para garantizar mayor rendimiento y una vida útil superior a las 100.000 horas. La inversión fue afrontada principalmente por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes, mientras que el Ministerio de Infraestructura intervino en la ejecución de los trabajos.