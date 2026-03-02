lunes 2 de marzo 2026

Torneo Apertura

Sin Magis TV ni Xuper TV: cómo ver el primer partido de River sin Marcelo Gallardo

El Millonario visita a Independiente Rivadavia en Mendoza, bajo la conducción del DT interino, Marcelo Escudero.

Por Agencia NA
image

River vuelve a jugar este lunes frente a Independiente Rivadavia y lo hará en un contexto especial ya que será el primer partido tras la salida de Marcelo Gallardo. Sin Magis ni Xuper, te contamos cómo ver el encuentro.

El equipo dirigido interinamente por Marcelo Escudero visitará a la “Lepra” mendocina por la octava fecha del Torneo Apertura 2026, con la necesidad de sostener la recuperación futbolística y sumar fuera de casa.

El encuentro entre Independiente Rivadavia y River Plate se disputará el lunes 2 de marzo desde las 21.30 horas en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y será transmitido por ESPN Premium.

El "Millonario" afrontará su primer compromiso sin Gallardo en el banco. Hasta entonces, el encargado del equipo será Marcelo Escudero, que mantendría el once inicial que consiguió la victoria ante Banfield.

River llega con 10 puntos en el torneo tras el triunfo 3 a 1 frente al “Taladro”, mientras que el conjunto mendocino suma 16 unidades y viene de empatar 1 a 1 ante Racing. El duelo aparece como clave para ambos equipos en la pelea por la clasificación a la siguiente fase.

River intentará encadenar su segunda victoria consecutiva en medio de la transición técnica, en un partido que marcará el inicio de una nueva etapa.

Independiente Rivadavia vs. River: datos y posibles formaciones

  • Torneo Apertura.
  • Fecha 8.
  • Estadio: Malvinas Argentinas.
  • Árbitro: Facundo Tello.
  • VAR: José Carreras.
  • Hora: 21:30 – TV: ESPN Premium.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.__IP__

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. DT: Marcelo Escudero.

