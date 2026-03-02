Renunció una conocida funcionaria de San Juan

La jefa de Asesores del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación del Gobierno de San Juan , Federica Mariconda , anunció este lunes su renuncia al cargo para dedicarse a la actividad privada. En la práctica, se desempeñaba como vocera del Ministerio. La reemplazará un joven licenciado en Comunicación.

Mariconda es una conocida periodista, consultora política y hasta ahora funcionaria pública. No trascendió en qué empresa prestará servicios. Mariconda es licenciada y consultora política, integra la comisión directiva de la Asociación Argentina de Consultores Políticos (ASACOP), donde promueve el liderazgo femenino.

Es de alto perfil, con una participación activa en la política sanjuanina, destacándose como candidata a Vicegobernadora en las elecciones de 2023 por "Evolución Liberal" (junto al empresario Sergio Vallejos) y en 2019 como compañera de fórmula de Gustavo Fernández, el actual ministro de Producción, por el partido Dignidad Ciudadana.

Además, tiene una extensa carrera en medios de comunicación locales como conductora y redactora. Es autora del libro Apasionadas del Valle del Tulum y recientemente presentó su obra Sarmiento, consultor político.

Por medio de un mensaje, Mariconda comunicó que "quiero informarles que desde hoy retomo mi actividad en el sector privado. Dejo una etapa que ha sido para mí muy valiosa, en la que espero haber contribuido como nexo entre ustedes y la gestión del Ministro Gustavo Fernández en el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación a quien estoy muy agradecida. A partir de ahora, el vínculo continuará a través de Bernardo Sánchez Bataller, quien asumirá la responsabilidad de la Comunicación y Prensa de la cartera productiva".

Sobre Sánchez Bataller, se sabe que es licenciado en Comunicación Social, es doctorando en Comunicación Social, docente universitario en la Universidad Nacional de San Juan y consultor en marketing y comunicación política. Es creador de "La Ruta del Emprendedor", que comenzó como podcast y luego se convirtió al formato streaming.