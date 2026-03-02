lunes 2 de marzo 2026

Discurso

Romina Rosas abrió las sesiones ordinarias en Caucete: "bandera blanca" con los concejales, fuerte crítica a Milei y anuncios

La intendenta municipal hizo su tercer discurso anual frente al Concejo Deliberante y el primero desde que su fuerza política no conduce el cuerpo deliberativo. En este contexto, buscó generar consensos, marcando una fuerte diferencia con el presidente Javier Milei.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-03-02 at 3.18.09 PM

La intendenta de Caucete, Romina Rosas, abrió este lunes el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante con un mensaje que tuvo de todo: llamado al consenso, críticas al presidente nacional Javier Milei y una serie de anuncios sobre obras y proyectos para 2026. El acto se desarrolló en medio de la reciente crisis interna del cuerpo legislativo, que terminó con el desplazamiento del presidente anterior y dejó al oficialismo municipal en minoría.

Rosas inició su discurso haciendo un repaso de los desafíos que enfrenta el departamento y apelando a la cooperación de todos los concejales. “No somos nosotros, se trata de nuestra gente, se trata de cada caucetero y cada caucetera que cada uno de ustedes representa, incluyéndome a mí”, afirmó. “Que dejemos de poner palos en la rueda. Eso se traduce en buenos servicios para la gente”, agregó, llamando a trabajar más allá de las diferencias políticas.

El contexto detrás de este llamado al diálogo está marcado por meses de tensiones dentro del Concejo Deliberante. Dentro del peronismo municipal existen divisiones internas que llevaron a un enfrentamiento abierto entre sectores alineados con la intendenta y otros vinculados a la dirigente Sonia Recabarren. Estas diferencias se profundizaron a fines de 2025, cuando durante la renovación de autoridades Franco Buffagni fue electo presidente del Concejo con apoyo de su sector y de dos Concejales de Cambia San Juan, desplazando a José Luis Giménez, oficialista de Rosas. Antes de la elección, el bloque oficialista había impulsado la suspensión de dos concejales opositores, medida que fue anulada por la Justicia.

Romina Rosas junto a sus tres concejales.&nbsp;

Romina Rosas junto a sus tres concejales.

“Lo que vimos anoche en un discurso presidencial, donde la agresión, la violencia y las faltas de respeto han sido parte de la realidad de los argentinos, es lamentable y una falta de respeto a cada uno de los argentinos y argentinas”, dijo Rosas, en referencia al reciente discurso de Milei. Con esa crítica, la jefa comunal se diferenció con la política nacional y el camino de diálogo y consenso que pretende impulsar en Caucete.

Tras la intervención de la intendenta, Buffagni tomó la palabra para marcar el tono de su presidencia y despejar tensiones: “Simplemente decirle cuál va a ser la filosofía de este presidente, este Concejo Deliberante… simplemente pregonaré el respeto, el diálogo, el consenso y será un consejo totalmente abierto. Hoy esto es una muestra de eso”.

El nuevo presidente destacó que el Concejo estuvo de puertas abiertas con la intendenta para organizar la sesión, mostrando disposición al diálogo a pesar de las diferencias políticas.

Durante su discurso, Rosas presentó además un paquete de anuncios y proyectos que marcarán su gestión durante 2026. Destacó la necesidad de mejorar servicios públicos esenciales como cloacas, agua potable y alumbrado, además de reforzar la salud pública y mantener los salarios municipales, especialmente los de PIL y contratados. También anunció obras de infraestructura, incluyendo la remodelación de plazas y espacios verdes, renovación de luminarias LED, pavimentación de calles y modernización de la Diagonal Sarmiento.

En materia de seguridad, la intendenta adelantó la ampliación de dependencias policiales, la instalación de nuevas cámaras y la creación de Brigadas Escolares, junto con la consolidación del COE local. Para la juventud y la educación, se abrirá el primer espacio de capacitación laboral gratuito en tecnología y oficios, sumado a programas de formación en minería que buscan generar mano de obra calificada en el departamento.

Rosas también planteó iniciativas para el desarrollo económico y cultural, con reordenamiento territorial, catastro municipal, digitalización de trámites y la creación de un paseo gastronómico permanente, mientras que las políticas sociales y deportivas continuarán enfocadas en jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y prevención de adicciones.

“Yo no prometo milagros, los recursos son los que son… sí, venimos a comprometernos con mucho trabajo”, concluyó Rosas, reforzando su mensaje de transparencia y esfuerzo colectivo. “Yo no prometo milagros, los recursos son los que son… sí, venimos a comprometernos con mucho trabajo”, concluyó Rosas, reforzando su mensaje de transparencia y esfuerzo colectivo.

