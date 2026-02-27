viernes 27 de febrero 2026

ALMATEUR

Futsal: Emanuel Contreras y un año perfecto en Caucete

El referente del futsal de la Cooperativa Caucete repasó su 2025 perfecto con tres títulos en la Liga del Este y la Copa de Campeones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Emanuel Contreras, capitán de Cooperativa Caucete, el equipo que defiende el título de la Copa de Campeones de futsal.

Emanuel Contreras, capitán de Cooperativa Caucete, el equipo que defiende el título de la Copa de Campeones de futsal.

Ya comenzó la edición 2026 de la Copa de Campeones y la Cooperativa Caucete ganó sus dos primeros partidos, dejando en claro que quiere defender la corona. En ese contexto, el 2025 sigue resonando fuerte en el futsal sanjuanino, donde el equipo del Este lo ganó todo y tuvo en Emanuel Contreras (26) a uno de sus protagonistas centrales. En una charla con Almateur, el jugador repasó el detrás de escena de una temporada histórica.

“En el 2025 tuvimos la suerte de ganar los tres títulos que jugamos. Son mis primeros tres títulos en futsal y nada más y nada menos que con el club que amo”, resumió.

Futsal: el salto definitivo en Caucete

Aunque hoy es referente en la 'Coope', su recorrido comenzó lejos del salón. A los cinco años dio sus primeros pasos en el fútbol once, en Aberastain, disciplina que practicó hasta los 21 años. El cambio de trabajo y la invitación de amigos fueron determinantes para dar el giro.

“Llegué por un amigo y me atrapó la dinámica. En el futsal estás todo el tiempo en contacto con la pelota. En el fútbol once por ahí pasaban diez minutos y no la tocaba”, explicó, marcando la diferencia clave entre el fútbol once y el futsal.

Desde hace ocho años se dedica al futsal, una disciplina que en el Este sanjuanino se vive con intensidad de clásico grande. En Caucete, cada torneo se juega como una final y cada final como una batalla deportiva.

image
Epígrafe: Emanuel Contreras fue una de las figuras del futsal campeón en la Liga del Este 2025.

Epígrafe: Emanuel Contreras fue una de las figuras del futsal campeón en la Liga del Este 2025.

El año que casi no se juega y terminó en triplete

La temporada estuvo a punto de no disputarse. Antes de la Copa de Campeones 2025, la institución atravesó dudas organizativas y sufrió la salida de varios jugadores.

“Una semana antes nos llegó la invitación y teníamos tres jugadores. La dirigencia salió a buscar refuerzos y se armó un equipazo”, recordó.

Ese plantel alternativo fue clave para conquistar la Copa de Campeones. Luego, con el regreso de la base histórica del club, el equipo consolidó su identidad. En el Apertura predominó la garra; en el Clausura, el entendimiento colectivo.

“Ya nos mirábamos y sabíamos qué iba a hacer el otro”, describió, reflejando la conexión futbolística del equipo campeón.

El crecimiento fue progresivo, pero contundente. Lo que comenzó como un objetivo modesto —llegar a semifinales— terminó en una consagración total con tres títulos en el mismo año.

En este contexto, el impacto del logro también se puede dimensionar en otras experiencias similares del deporte local, como se detalla en esta cobertura especial sobre la histórica campaña en la Liga del Este de futsal.

Tres finales ante el mismo rival: Centro Impulso

El dato que potencia la dimensión del logro es que las tres finales fueron frente a Ciudad Centro Impulso, otro gigante del futsal caucetero. En dos de ellas, la definición fue por penales.

“Algunos dicen que es suerte, otros convicción. Creo que un poco de las dos”, analizó sobre las definiciones decisivas desde el punto penal.

No es un clásico formal, pero sí un cruce especial cargado de rivalidad. “Antes del partido ya empiezan las cargadas en redes. En la cancha se siente algo distinto. Son partidos que enamoran del futsal”, aseguró.

La pasión del público en Caucete es un rasgo distintivo. Las tribunas colmadas y el clima eléctrico explican por qué estas definiciones se transformaron en espectáculos atrapantes.

De ir a divertirse a ser el rival a vencer

El inicio del ciclo tuvo un matiz inesperado. Contreras había regresado al club con la intención de disfrutar y reencontrarse con su entorno. Incluso, según contó en Almateur, fue su novia, Valentina Gómez, quien lo convenció de volver a la Cooperativa.

“Encontré a mis amigos y a mi novia. Es más que un club, es una familia”, expresó.

El objetivo inicial no era salir campeón. Pero con dos títulos en el bolsillo, la mentalidad cambió. Defender lo conseguido se volvió prioridad.

Hoy la realidad lo encuentra en otra posición: la Cooperativa ya no es sorpresa, sino el campeón vigente y el rival a vencer. El arranque con dos triunfos en la Copa de Campeones 2026 confirma que el desafío no es llegar, sino sostenerse.

Una familia atravesada por el deporte sanjuanino

Hermano del ciclista Emiliano Contreras y por lo tanto primo hermano de los Tivani, Emanuel creció en un entorno donde la competencia es parte de la vida cotidiana.

“El deporte fuerte siempre fue el ciclismo. Mis hermanos, mis primos, todos ciclistas y buenos”, contó, resaltando la tradición deportiva familiar.

También hay antecedentes en hockey sobre césped y patines, incluso con presencias en selección argentina dentro de la familia. Él su otro hermano eligieron la pelota, pero la cultura competitiva es compartida.

Esa mezcla de disciplina, pertenencia y pasión explica en parte la madurez con la que afrontó las tres finales decisivas de 2025. No se trató solo de talento: fue convicción colectiva y sentido de pertenencia.

“Son mis primeros tres títulos en futsal y nada más y nada menos que con el club que amo”. “Son mis primeros tres títulos en futsal y nada más y nada menos que con el club que amo”.

Al final de esta nota se puede ver la entrevista completa realizada en Almateur, donde Emanuel Contreras profundiza sobre la temporada perfecta, la rivalidad en la familia y el desafío de sostenerse en la cima del futsal sanjuanino.

Embed - ALMATEUR - EMANUEL CONTRERAS - FUTSAL

