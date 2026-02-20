Boca y Racing dejaron un pálido 0 a 0 en la Bombonera

Boca Juniors y Racing disputaron un clásico deslucido en La Bombonera y todo terminó igualado sin goles por el cruce interzonal de la sexta fecha del Torneo Apertura. Los dos se acordaron de ganarlo en el cierre, pero ya fue demasiado tarde. La Academia tuvo la jugada más clara, que incluyó una tapada de Agustín Marchesín a los 87 minutos. Fue el único tiro al arco en todo el encuentro entre ambos equipos.

Edinson Cavani volvió a ser titular tras cinco meses, pero se apagó en el transcurso de la segunda parte y se retiró silbado de la cancha en el último cuarto de hora. Por otro lado, Matko Miljevic fue lo más destacado de la visita, que no tuvo generación de juego. El ingreso de Adrián Toto Fernández le dio una cuota de frescura y, de hecho, fue el autor del disparo rechazado por Marchesín.

Ahora, el Xeneize afrontará el próximo martes su debut en la Copa Argentina. Desde las 21:15 enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy, conjunto del Torneo Federal A, en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. Por otro lado, Racing pensará en el cruce de este jueves a partir de las 17:15 en el Cilindro ante Independiente Rivadavia de Mendoza por la séptima fecha del Apertura.

