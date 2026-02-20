viernes 20 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
LPF

Boca y Racing dejaron un pálido 0 a 0 en la Bombonera

Ni Boca ni Rácing supieron como romper el cero, y en un mal partido repartieron puntos en la Bombonera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Boca Juniors y Racing disputaron un clásico deslucido en La Bombonera y todo terminó igualado sin goles por el cruce interzonal de la sexta fecha del Torneo Apertura. Los dos se acordaron de ganarlo en el cierre, pero ya fue demasiado tarde. La Academia tuvo la jugada más clara, que incluyó una tapada de Agustín Marchesín a los 87 minutos. Fue el único tiro al arco en todo el encuentro entre ambos equipos.

Lee además
Cavani podría ser una de las novedades en Boca frente a Racing.
Arranca la 6° Fecha

Boca, Úbeda y un clásico bisagra contra Racing
el south american rally race pasara por san juan y tendra un vivac inedito en las salinas de angaco
Agenda deportiva

El South American Rally Race pasará por San Juan y tendrá un vivac inédito en las Salinas de Angaco

Edinson Cavani volvió a ser titular tras cinco meses, pero se apagó en el transcurso de la segunda parte y se retiró silbado de la cancha en el último cuarto de hora. Por otro lado, Matko Miljevic fue lo más destacado de la visita, que no tuvo generación de juego. El ingreso de Adrián Toto Fernández le dio una cuota de frescura y, de hecho, fue el autor del disparo rechazado por Marchesín.

Ahora, el Xeneize afrontará el próximo martes su debut en la Copa Argentina. Desde las 21:15 enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy, conjunto del Torneo Federal A, en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. Por otro lado, Racing pensará en el cruce de este jueves a partir de las 17:15 en el Cilindro ante Independiente Rivadavia de Mendoza por la séptima fecha del Apertura.

Temas
Seguí leyendo

Los equipos sanjuaninos arrancan el sueño del ascenso: zonas confirmadas y el fixture completo

Con el sanjuanino Pérez de titular, Estudiantes le ganó a Sarmiento en la despedida de Eduardo Domínguez

Un jugador de Boca se hizo un llamativo retoque estético en el rostro: ¿foto real o filtro?

Volta al Algarve: Nicolás Tivani reguló en la crono y apuesta todo a la montaña en Portugal

Juegan los punteros, los que buscan salir del fondo y hay choque picante en Rawson: así va el tercer capítulo

Oficial: la AFA le ajustó los horarios a San Martín en sus dos próximos partidos

Agenda deportiva para el fin de semana en San Juan

Urquiza sueña en grande y ya tiene fecha debut en su salto a la Liga Federal de Básquetbol

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Foto: Prensa San Martín.
Primera Nacional

Oficial: la AFA le ajustó los horarios a San Martín en sus dos próximos partidos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica
Perfil

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional
Pervertido

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional

Emiten alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo en San Juan
A tener cuidado

Emiten alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo en San Juan

Presunta estafadora presentó un certificado trucho para no ir a una audiencia y la mandaron a detener
Insólito

Presunta estafadora presentó un certificado trucho para no ir a una audiencia y la mandaron a detener

¿Desprecio por las mujeres? El extraño perfil del sujeto que manoseó a una nena y fue atrapado por las cámaras
Condenado

¿Desprecio por las mujeres? El extraño perfil del sujeto que manoseó a una nena y fue atrapado por las cámaras

Te Puede Interesar

Con el último aumento, la carne en San Juan subió hasta un 25% durante febrero y el kilo de asado ya cuesta $19.500
Sin techo

Con el último aumento, la carne en San Juan subió hasta un 25% durante febrero y el kilo de asado ya cuesta $19.500

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fotos: Leandro Porcel video
Usurpación

Desde adentro: así es la toma de terrenos fiscales en el corazón de Pocito

La imagen captada por una cámara de seguridad.
Procedimiento judicial

En una persecución en Santa Lucía atraparon al "Asaltante de la escopeta", el ladrón buscado hace tres meses

¿Sábado pasado por agua? Así estará el tiempo en San Juan
Pronóstico

¿Sábado pasado por agua? Así estará el tiempo en San Juan

Vuelve el UPD: esperan a más de 400 alumnos de escuelas sanjuaninas en una mega fiesta
Un clásico

Vuelve el UPD: esperan a más de 400 alumnos de escuelas sanjuaninas en una mega fiesta