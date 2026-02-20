Los equipos sanjuaninos arrancan el sueño del ascenso: zonas confirmadas y el fixture completo
El Consejo de la divisional definió el formato del torneo que pondrá en juego un lugar en la máxima categoría. Serán dos grupos de diez equipos en una temporada que promete paridad y emociones fuertes.
La cuenta regresiva está en marcha en la Liga Sanjuanina de Fútbol. La Primera B terminó de diagramar su borrador y quedaron establecidas las dos zonas que animarán el campeonato en busca del ansiado ascenso a la elite local. Con veinte equipos divididos en partes iguales, el certamen asoma competitivo desde el arranque y con varios nombres pesados decididos a dar pelea.
En la Zona A estarán Centenario, Árbol Verde, Recabarren, Defensores de los Andes, Villa Obrera, San Agustín, Los Pumas, Puntero, Rivera y Juventud Ullunera. Un grupo con instituciones tradicionales que intentarán marcar territorio desde las primeras fechas para acomodarse en los puestos de vanguardia.
La Zona B, en tanto, estará integrada por San Damián, Sportivo Picón, Fiorito, Villa Hipódromo, Libertad Juvenil, Huarpes, Juventud Unida, Del Bono, Aberastain y El Globo. Allí aparecen varios equipos con pasado en Primera División que buscarán recuperar protagonismo y volver al lugar que supieron ocupar.
Con el formato definido, la expectativa crece alrededor de candidatos naturales como Del Bono, Aberastain, Villa Obrera, Sportivo Picón y Juventud Unida. Sin embargo, el ascenso sanjuanino suele ser terreno fértil para sorpresas, por lo que cada jornada puede resultar decisiva en una temporada que promete lucha cerrada hasta el final.