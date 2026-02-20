viernes 20 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tomá nota

Agenda deportiva para el fin de semana en San Juan

La provincia se prepara para un intenso fin de semana cargado de actividad deportiva, con propuestas que abarcan el ciclismo en ruta, el triatlón, el mountain bike y disciplinas urbanas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ciclismo

Diferentes escenarios naturales y espacios recibirán a cientos de atletas y al público que acompañará cada una de las competencias.

Lee además
san juan, a la pista continental: confirmaron los sanjuaninos que iran al panamericano de chile
Ciclismo

San Juan, a la pista continental: confirmaron los sanjuaninos que irán al Panamericano de Chile
arranca la vuelta a san juan damas: etapas, recorridos y horarios
Ciclismo

Arranca la Vuelta a San Juan Damas: etapas, recorridos y horarios

El ciclismo en ruta tendrá su espacio este sábado 21 de febrero con la competencia “Ciclismo Libres y Master – La Bebida”, organizada por Juventud del Norte. La concentración será a las 14:00 y la largada a las 15:00 en Calle Morón, antes de Ignacio de la Roza, en La Bebida (Rivadavia). Se disputarán las categorías Master D (5 vueltas), Master C (6 vueltas), Master B (7 vueltas) y Libres (8 vueltas).

Este sábado 21 y domingo 22 de febrero, el Dique Punta Negra será escenario del Triatlón Cordillerano – Copa Almendro Sport, organizado por la Federación Argentina de Triatlón junto a la Asociación Cordillerana de Triatlón San Juan, con el firme apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

La actividad comenzará el sábado de 17:30 a 19:00 con la acreditación y entrega de kits, mientras que a las 19:15 se desarrollará la charla técnica, todas estas actividades se llevaran a cabo en el Almendro Sport. El domingo la competencia iniciará a las 7:30 en el Dique Punta Negra con la largada de la categoría Elite, seguida por las categorías por grupos de edad y la modalidad Super Sprint. La premiación está prevista para las 11:00, con trofeos para los tres primeros puestos de cada categoría. Se espera la participación de alrededor de 100 competidores.

Por su parte, el Cerro Blanco, en Zonda, recibirá este domingo 22 la Primera Fecha del Campeonato Copa Scott de MTB, bajo la organización del Sprint MTB Club – Asociación Civil MTB Pocito. Las largadas comenzarán a las 8:00 con la Tanda 1 (Cadetes, Promo Varones A-B y Master C2), a las 9:20 la Tanda 2 (Juniors, Elite, Master A, B1, B2 y Master C1) y a las 11:00 la Tanda 3 (Promo Masculino A y B y E-Bike). La premiación se realizará a las 13:00. Participarán 27 categorías en total.

Finalmente, el domingo 22 desde las 17:30 hasta las 23:00, el Skatepark Olímpico de Pocito será sede del Ciclo de Actividades Deportivas – Jelly Jam, organizado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Deporte. El evento incluirá exhibiciones y competencias de roller, quadskate, skateboarding y BMX Freestyle, con premiación prevista alrededor de las 21:00. La entrada será libre y gratuita.

De esta manera, San Juan vivirá un fin de semana a puro deporte, con escenarios naturales y urbanos que convocarán a atletas y público en distintas disciplinas.

Temas
Seguí leyendo

Boca, Úbeda y un clásico bisagra contra Racing

Urquiza sueña en grande y ya tiene fecha debut en su salto a la Liga Federal de Básquetbol

La enfermería de la Finalissima: las lesiones complican a Scaloni y De la Fuente

Ni Magis TV, ni Xuper TV: a qué hora y dónde ver el clásico entre Boca y Racing

Gran triunfo de Lanús ante Flamengo en la Recopa Sudamericana, todo se define en Brasil

El técnico de Unión, filoso con el ascenso de FADEP: "Esperemos que un día ascienda el que hace bien las cosas"

"Te necesitamos": la campaña que lanzó San Martín para sus hinchas

El técnico de un jugador sanjuanino pega el portazo y se va a un grande de Brasil

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ni magis tv, ni xuper tv: a que hora y donde ver el clasico entre boca y racing
LPF

Ni Magis TV, ni Xuper TV: a qué hora y dónde ver el clásico entre Boca y Racing

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un camión desviaba alimentos escolares hacia su casa: fue condenada, pero no irá a la cárcel
Juicio abreviado

Un camión desviaba alimentos escolares hacia su casa: fue condenada, pero no irá a la cárcel

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7
Pocito

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7

La sanjuanina que se puso a cantar a los gritos en el colectivo y se volvió viral
Video

La sanjuanina que se puso a cantar a los gritos en el colectivo y se volvió viral

Personal policial y de Bomberos realizaron peritaje en la casa donde falleció Luis Alberto Zabala.
En Santa Lucía

Tragedia: murió un hombre que recibió una descarga eléctrica cuando cortaba el pasto

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional
Pervertido

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional

Te Puede Interesar

Media sanción de la reforma laboral: miradas positivas, vasos medios llenos y una reserva en sectores económicos de San Juan
Opiniones

Media sanción de la reforma laboral: miradas positivas, vasos medios llenos y una reserva en sectores económicos de San Juan

Por Juan Ortiz
Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica
Perfil

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica

La misteriosa desaparición del hermano del cantante Andrés Cantos, días de desesperación y el hallazgo en Alto de Sierra
Entretelones

La misteriosa desaparición del hermano del cantante Andrés Cantos, días de desesperación y el hallazgo en Alto de Sierra

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional
Pervertido

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional

Osvaldo Benmuyal comentando sobre el caso de Monti, junto a Marita Oliva y Leonardo Domínguez.
Revuelo

"Es por tratarlo de primo": la irónica reacción de Benmuyal ante la nueva demanda de Gustavo Monti