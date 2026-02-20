Agenda deportiva para el fin de semana en San Juan

Diferentes escenarios naturales y espacios recibirán a cientos de atletas y al público que acompañará cada una de las competencias.

El ciclismo en ruta tendrá su espacio este sábado 21 de febrero con la competencia “Ciclismo Libres y Master – La Bebida”, organizada por Juventud del Norte. La concentración será a las 14:00 y la largada a las 15:00 en Calle Morón, antes de Ignacio de la Roza, en La Bebida (Rivadavia). Se disputarán las categorías Master D (5 vueltas), Master C (6 vueltas), Master B (7 vueltas) y Libres (8 vueltas).

Este sábado 21 y domingo 22 de febrero, el Dique Punta Negra será escenario del Triatlón Cordillerano – Copa Almendro Sport, organizado por la Federación Argentina de Triatlón junto a la Asociación Cordillerana de Triatlón San Juan, con el firme apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

La actividad comenzará el sábado de 17:30 a 19:00 con la acreditación y entrega de kits, mientras que a las 19:15 se desarrollará la charla técnica, todas estas actividades se llevaran a cabo en el Almendro Sport. El domingo la competencia iniciará a las 7:30 en el Dique Punta Negra con la largada de la categoría Elite, seguida por las categorías por grupos de edad y la modalidad Super Sprint. La premiación está prevista para las 11:00, con trofeos para los tres primeros puestos de cada categoría. Se espera la participación de alrededor de 100 competidores.

Por su parte, el Cerro Blanco, en Zonda, recibirá este domingo 22 la Primera Fecha del Campeonato Copa Scott de MTB, bajo la organización del Sprint MTB Club – Asociación Civil MTB Pocito. Las largadas comenzarán a las 8:00 con la Tanda 1 (Cadetes, Promo Varones A-B y Master C2), a las 9:20 la Tanda 2 (Juniors, Elite, Master A, B1, B2 y Master C1) y a las 11:00 la Tanda 3 (Promo Masculino A y B y E-Bike). La premiación se realizará a las 13:00. Participarán 27 categorías en total.

Finalmente, el domingo 22 desde las 17:30 hasta las 23:00, el Skatepark Olímpico de Pocito será sede del Ciclo de Actividades Deportivas – Jelly Jam, organizado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Deporte. El evento incluirá exhibiciones y competencias de roller, quadskate, skateboarding y BMX Freestyle, con premiación prevista alrededor de las 21:00. La entrada será libre y gratuita.

De esta manera, San Juan vivirá un fin de semana a puro deporte, con escenarios naturales y urbanos que convocarán a atletas y público en distintas disciplinas.