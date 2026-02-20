viernes 20 de febrero 2026

Un jugador de Boca se hizo un llamativo retoque estético en el rostro: ¿Foto real o filtro?

Una publicación en TikTok desató versiones sobre un supuesto retoque estético y lo puso en tendencia en las últimas horas. La imagen que da vuelta las redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En el fútbol argentino todo se mira con lupa. Y esta vez el protagonista fue Marcelo Weigandt. El lateral de Boca quedó envuelto en un inesperado debate luego de que comenzara a viralizarse una foto suya publicada semanas atrás en TikTok. En la imagen, parte de un “dump” subido el 16 de enero, se lo ve dentro de un auto, con anteojos de sol y el rostro iluminado de frente.

Arranca la 6° Fecha

Boca, Úbeda y un clásico bisagra contra Racing
Arranca la 6° Fecha

Boca, Úbeda y un clásico bisagra contra Racing
LPF

Ni Magis TV, ni Xuper TV: a qué hora y dónde ver el clásico entre Boca y Racing
LPF

Ni Magis TV, ni Xuper TV: a qué hora y dónde ver el clásico entre Boca y Racing

Lo que inicialmente pasó casi inadvertido tomó vuelo en las últimas horas, sobre todo en X, donde algunos usuarios especularon con un supuesto tratamiento estético. La polémica escaló cuando la cuenta 'El Canciller' afirmó que el jugador se habría realizado un retoque facial. Sin declaraciones oficiales del futbolista, el tema se multiplicó y volvió a dejar en evidencia cómo la exposición pública de los protagonistas del fútbol argentino excede lo que ocurre dentro del campo de juego.

Pero más allá del murmullo digital, el 'Chelo' también vuelve a ser noticia por cuestiones deportivas. Este viernes podría reaparecer como titular frente a Racing, desde las 20hs, en La Bombonera, por el Torneo Apertura. Sería su regreso al once inicial tras un tiempo relegado.

Después de su paso por Inter Miami CF, donde compartió plantel con Lionel Messi, Weigandt volvió al club que lo formó y atravesó semanas de incertidumbre. Sin embargo, distintas decisiones y movimientos en el plantel le abrieron nuevamente la puerta. Así, en cuestión de días, pasó de entrenarse al margen a meterse otra vez en la pelea por un lugar.

