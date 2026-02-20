viernes 20 de febrero 2026

Liga Profesional

Con el sanjuanino Pérez de titular, Estudiantes le ganó a Sarmiento en la despedida de Eduardo Domínguez

Eduardo Domínguez dirigío su último partido en el banco de suplentes del Pincha, luego de ganar cinco títulos, que lo mantiene como vigente campeón de Argentina. Fue triunfo ante el verde de Junín.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

Ganó Estudiantes y lo hizo con merecimiento frente a Sarmiento gracias al gol de Alexis Castro en el comienzo del segundo tiempo. El conjunto platense, además, es líder de la Zona A del Torneo Apertura. Sin embargo, lo más saliente de la jornada en UNO fue la despedida de Eduardo Domínguez, muy querido en La Plata por los cinco títulos que ganó desde su arribo en marzo de 2023: Copa Argentina en su primer año, Copa de la Liga y Trofeo de Campeones en 2024 y Torneo Clausura y Trofeo de Campeones en 2025.

“Barba, barba... olé, olé, olé, olé... barba, barba”, cantaron los hinchas cuando el DT, quien ya había sido campeón con Nacional (Supercopa de Uruguay 2019) y Colón (Copa de la Liga 2021), salió a la cancha. Ya había sido muy aplaudido al momento de anunciar su nombre la voz del estadio y luego llegó una nueva ovación: “O-le-lé... o-la-lá...el barba es del Pincha, del Pincha no se va”. Y se lo notó emocionado. Continuará su carrera en Atlético Mineiro, que pagó el millón de dólares de su cláusula de rescisión, en una negociación que se aceleró por una deuda que el club platense tenía con el entrenador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/2024968433574543724?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2024968433574543724%7Ctwgr%5Ec2f82498142dd1b90a2a1b140343ce42d851d561%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fdeportes%2Festudiantes-plata-vs-sarmiento-torneo-apertura-2026-vivo-minuto-minuto-directo_0_YhnmJmkZZ5.html&partner=&hide_thread=false

Iban cuatro minutos del segundo tiempo cuando Fabricio Pérez llegó al fondo por la derecha, lanzó el centro al área y la pelota le terminó quedando a Alexis Castro, que fusiló al arquero ecuatoriano Javier Burrai. Se descargó con un fuerte grito de gol en el mismo lugar desde el que definió y luego corrió a festejar con el entrenador, al que le dio un abrazo. Es que Domínguez y Castro, además de campeones en Estudiantes, también festejaron juntos en Colón y el jugador mostró agradecimiento para con el DT. Fue reemplazado a los 30 minutos del complemento y se volvieron a abrazar.

Hubo un partido al margen de la despedida de Domínguez y el dominador fue Estudiantes, aunque le costó traducir ese dominio en situaciones claras de gol. De hecho, la más clara hasta el gol de Castro había sido para Sarmiento, que se acercó con un remate de Julián Contrera que Fernando Muslera y luego el travesaño mandaron al tiro de esquina. En el tramo final, los cambios del barbudo técnico hicieron retroceder en el campo al Pincha, que no pudo liquidarlo de contraataque, mientras que Sarmiento se adueñó de la pelota y tampoco pudo llegar al empate.

Una vez que Andrés Merlos pitó el final, volvió la ovación para Domínguez: "Vení, vení... cantá conmigo... que un amigo vas a encontrar... que de la mano... de Edu Domínguez... todos la vuelta vamos a dar". Alexander "Cacique" Medina es el principal candidato a reemplazarlo mientras que Martín Palermo corre de atrás.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/2024979036267593859?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2024979036267593859%7Ctwgr%5Ec2f82498142dd1b90a2a1b140343ce42d851d561%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fdeportes%2Festudiantes-plata-vs-sarmiento-torneo-apertura-2026-vivo-minuto-minuto-directo_0_YhnmJmkZZ5.html&partner=&hide_thread=false
