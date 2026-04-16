jueves 16 de abril 2026

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Pronóstico

Se viene un jueves de "calorcito": cómo estará el tiempo en San Juan antes del cambio de frente

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada agradable y templada para este jueves aunque con un marcado aumento de nubosidad hacia la noche

Por Redacción Tiempo de San Juan
parcialmente nublado

Para este jueves 16 de abril en San Juan se prevé un notable ascenso de temperatura con una máxima estimada en los 25 grados y una mínima de 14 grados según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional lo que promete un alivio temporal antes de los días más fríos que se aproximan

La jornada comenzará fresca durante la madrugada y mañana con temperaturas de 14 y 19 grados respectivamente y un cielo ligeramente nublado mientras que el viento soplará suave desde el sector suroeste manteniendo el ambiente templado durante las primeras horas

Hacia la tarde se espera el pico de temperatura con 25 grados ideal para actividades al aire libre con un cielo parcialmente nublado y viento del Noroeste a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora

Para la noche el termómetro descenderá levemente a los 23 grados pero el cielo estará más cubierto manteniéndose parcialmente nublado y con viento Sur a la misma velocidad lo que anticipa el cambio de tiempo para los días siguientes así que a disfrutar este jueves que el clima templado tiene fecha de vencimiento

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