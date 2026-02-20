viernes 20 de febrero 2026

Ciclismo

Volta al Algarve: Nicolás Tivani reguló en la crono y apuesta todo a la montaña en Portugal

El ciclista sanjuanino vivió una etapa de transición en la contrarreloj ganada por Filippo Ganna. El gran objetivo del Aviludo Louletano pasa por sostener el liderazgo en las metas de montaña, hoy en manos del argentino Tomás Contte.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En una jornada dominada por los especialistas, Nicolás Tivani optó por administrar energías y cumplir con el libreto del equipo en la 52da edición de la Volta al Algarve. La contrarreloj individual de 19,5 kilómetros, desarrollada en los alrededores de Vilamoura, tuvo como claro vencedor al italiano Filippo Ganna, del equipo Ineos Grenadiers, quien se impuso con autoridad y sumó su primera victoria de la temporada.

Lejos de la pelea por el parcial, el ciclista sanjuanino completó el recorrido a 4 minutos y 28 segundos del ganador, mientras que su compañero en el Aviludo-Louletano, el bonaerense Tomás Contte, arribó a 5m55s. La estrategia fue clara: atravesar la crono sin sobresaltos y guardar fuerzas para lo que viene, donde el equipo luso-argentino tiene un objetivo concreto, defender el maillot de líder en las metas de montaña que hoy viste Contte.

En la clasificación general no hubo grandes sacudones en la cima. El español Juan Ayuso (Lidl-Trek) sostuvo el liderazgo y ahora aventaja por siete segundos al francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), mientras que el portugués João Almeida (UAE Team Emirates-XRG) completa el podio parcial.

¿Cómo sigue la competencia?

Continuará este sábado con una exigente etapa de 175,1 kilómetros entre Albufeira y Lagos, un trazado rompe-piernas con varios repechos y un puerto categorizado que puede resultar determinante. Allí, el foco del equipo estará puesto en sostener el liderazgo en la montaña, con Tivani trabajando al servicio de Contte en una carrera que empieza a entrar en zona de definiciones.

