Tomás Contte, el amigo de Tivani que le arrebató la malla líder El ciclista que viste los colores de la Municipalidad de Pocito junto a su compañero Nicolás Tivani, marcó el mejor tiempo de la etapa 4 y se calzó la malla líder de la Vuelta a San Juan. El oriundo de Zárate, Buenos Aires, marcó un tiempo de 17:39.450 en los 12,5 kilómetros de recorrido y se quedó con la victoria de etapa, superando al segundo y al tercero de Plus Racing: Cristóbal Baeza Muñoz (17:51.630) y Héctor Quintana (17:52.160). Contte corre para el prestigioso equipo portugués Aviludo-Louletano y este martes, en el trazado que tuvo llegada en el mirador de Punta Negra, le sacó la malla de líder a su amigo. "Siempre vengo a la casa de los Tivani y es como estar en casa. Siempre elijo venir aca, yo me siento un sanjuanino", dijo post victoria.