Vuelta a San Juan

Tomás Contte, el amigo de Tivani que le arrebató la malla líder

El ciclista que viste los colores de la Municipalidad de Pocito junto a su compañero Nicolás Tivani, marcó el mejor tiempo de la etapa 4 y se calzó la malla líder de la Vuelta a San Juan.

Por Antonella Letizia
image

Tomás Contte, el oriundo de Zárate, Buenos Aires, marcó un tiempo de 17:39.450 en los 12,5 kilómetros de recorrido y se quedó con la victoria de la etapa 4 de la Vuelta a San Juan. El de la Municipalidad de Pocito superó a Cristóbal Baeza Muñoz (17:51.630) y Héctor Quintana (17:52.160) de Plus Racing.

pocito no se baja: contte dio el golpe en punta negra, gano la contrarreloj y ahora manda en la general de la vuelta a san juan
Etapa electrizante

Pocito no se baja: Contte dio el golpe en Punta Negra, ganó la contrarreloj y ahora manda en la general de la Vuelta a San Juan
dominguez, el sello del ganador: soy un chico de calingasta que disfruta siempre arriba de la bici
Video

Domínguez, el sello del ganador: "Soy un chico de Calingasta que disfruta siempre arriba de la bici"
image

El ciclista corre para el prestigioso equipo portugués Aviludo-Louletano y este martes, en el trazado que tuvo llegada en el mirador de Punta Negra, le sacó la malla de líder a su amigo.

"Siempre vengo a la casa de los Tivani y es como estar en casa. Siempre elijo venir aca, yo me siento un sanjuanino", dijo post victoria.

