UPCN afronta el Tour 5 de la Liga Argentina, con tres partidos en la parte alta de la tabla

UPCN San Juan Vóley afrontará desde este jueves el Tour 5 de la Liga de Vóleibol Argentina, que se disputará del 29 de enero al 1 de febrero en el estadio Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia. Los sanjuaninos se medirán ante Monteros (jueves), Ciudad (viernes) y Boca (domingo), tres rivales con los que comparte la parte alta de la tabla de posiciones.

El Tour 5, en tanto, será el penúltimo de la fase regular, por lo que los equipos buscan asegurar su clasificación y definir posiciones de cara a los play off.

UPCN llega a esta etapa con un buen presente, tras tres victorias consecutivas, y se ubica segundo en la tabla, con 26 puntos y 8 triunfos, escoltando al líder Ciudad Vóley (33) y por delante de Monteros (23) y Boca Juniors (22).

Es decir que el equipo sanjuanino se enfrentará en Comodoro Rivadavia ante tres equipos ubicados en el top 4 de la tabla, por lo que el equipo sabe de la exigencia del compromiso.

Agenda de partidos:

-Jueves 29 de enero a las 15:00 | UPCN vs Monteros Vóley

-Viernes 30 de enero a las 21:00 | UPCN vs Ciudad Vóley

-Domingo 1 de febrero a las 11:00 | UPCN vs Boca Juniors

Todos los encuentros podrán seguirse en vivo por Fox Sports y por ACLAV Play, en YouTube.