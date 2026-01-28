Descubren un robo hormiga en un negocio de Pocito y apuntan a un empleado desleal

Todo empezó como una intriga a partir de la actividad sospechosa de una persona que vendía suplementos, accesorios y repuestos de vehículos de mano en mano. Los policías de Robos y Hurtos empezaron a vigilar a ese hombre y, con el tiempo, confirmaron las presunciones. El sujeto estaba comercializando mercadería que supuestamente robaba a su patrón en un lubricentro de Pocito.

La investigación de los policías de la Sección Robos y Hurtos empezó días atrás y permitió desbaratar la maniobra de robo hormiga contra el lubricentro Sobre Ruedas, en aquel departamento. También quedó en la mira uno de sus empleados, aunque no fue detenido, revelaron fuentes del caso.

Es que todo comenzó porque alguien hizo llegar el dato a los investigadores de que una persona estaba vendiendo distintos productos del rubro automotor. Los efectivos realizaron averiguaciones y siguieron al sospechoso hasta que confirmaron que comercializaba suplementos, accesorios y repuestos sin tener un negocio habilitado.

image

Con el avance de la pesquisa, los policías de civil lograron establecer el origen de la mercadería y dieron con su propietario, quien manifestó ser titular del lubricentro Sobre Ruedas, ubicado en ese departamento. El comerciante explicó que, por el ritmo del trabajo diario, no había advertido en un primer momento el faltante de productos y señaló que los elementos habrían sido sustraídos sin su autorización por uno de sus empleados.

Ante esta situación, los investigadores profundizaron las tareas y reunieron elementos probatorios que permitieron solicitar una medida judicial. Por disposición de la fiscal Claudia Salica, de la UFI Delitos contra la Propiedad, se concretó un allanamiento en un domicilio situado sobre calle Cabot, entre Mendoza y General Acha.

image

Los efectivos secuestraron una importante cantidad de mercadería, entre ella cajas de kits de filtros, botellas de aceite en envases sellados, cintas eléctricas, cajas de adhesivos, un estéreo digital, aerosoles de espuma y silicona multiuso. También cubiertas de automóvil, resortes de suspensión, cables de encendido y de bujías, kits LED, una llanta de alineación, fusibles, fichas adaptadoras, suplementos de ajuste de tornillos, una bocha de remolque con su soporte, entre otros elementos de interés para la causa.

Todos esos efectos fueron reconocidos por el titular del comercio como de su propiedad. En el marco de la investigación quedó vinculado un hombre mayor de edad de apellido Pérez, empleado del lubricentro. El sospechoso no fue detenido y continúa supeditado a la causa, mientras las actuaciones siguen bajo la órbita de la Unidad Fiscal interviniente.