miércoles 28 de enero 2026

¡Visita top! Una famosa recorrió un encantador paisaje de San Juan

La mujer sumó una experiencia turística a su paso por la provincia y quedó reflejada en una serie de imágenes que rápidamente se viralizaron, mostrando uno de los escenarios naturales más emblemáticos del este sanjuanino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La estadía de Gabriela Sabatini en San Juan no se limitó solo al ciclismo y a la pasión deportiva. En medio de su paso por la provincia, la extenista argentina aprovechó la ocasión para conocer uno de los paisajes más emblemáticos, como lo es el Parque Provincial Ischigualasto, en Valle Fértil.

Visita de lujo

Con gorrita, sonrisa y muy cholula: Gabriela Sabatini estuvo en Pocito y vivió de cerca la Vuelta a San Juan
La campeona del US Open 1990 recorrió el denominado Valle de la Luna y se mostró fascinada con las formaciones rocosas y el entorno natural que distingue a este sitio, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Las imágenes de la visita fueron compartidas en las redes sociales oficiales del parque, donde rápidamente generaron repercusión entre turistas y sanjuaninos.




La excursión se dio luego de su participación en la Vuelta a San Juan, evento que Sabatini vivió por primera vez y que la tuvo como protagonista durante la Etapa 3 disputada en Pocito. Allí se la vio cercana al público, sonriente y dispuesta a compartir charlas, selfies y hasta un paseo en bicicleta por el circuito.

Tras presenciar la definición de la etapa, que tuvo como ganador al ciclista Mauro Domínguez en calle 5 y Vidart, la ex número tres del ranking mundial destacó la experiencia vivida en la provincia. “Es un placer estar acá, es la primera vez que vengo a San Juan. Realmente es increíble lo que se vive”, expresó ante la prensa.

