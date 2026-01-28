miércoles 28 de enero 2026

Vuelta a San Juan

Cambio drástico en la Etapa 5: el pelotón no irá a Punta Negra y sólo recorrerá el Dique de Ullum

Las intensas lluvias que azotaron Zonda y dejaron en mal estado calles de Las Moras obligaron a la organización a modificar el trazado. La quinta etapa se disputará íntegramente en un circuito que incluye únicamente el Dique de Ullum.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Vuelta a San Juan 2026 tendrá este miércoles una Etapa 5 muy distinta a la planificada originalmente. Por cuestiones climáticas y de seguridad, la organización decidió realizar un cambio drástico en el recorrido: el pelotón no viajará al Dique Punta Negra y el circuito se limitará exclusivamente al Dique de Ullum.

La decisión se tomó luego de las lluvias registradas en las últimas horas, que afectaron especialmente al departamento Zonda y complicaron el estado de varias calles de la zona de Las Moras, por donde debía pasar la competencia. Ante este escenario, se priorizó la seguridad de los ciclistas y del público, optando por un trazado más controlado.

Según el nuevo esquema, la etapa tendrá una extensión aproximada de 137,5 kilómetros, con siete giros al circuito que incluye el paredón del Dique de Ullum como principal dificultad. La largada y llegada se mantendrán sobre Avenida Libertador General San Martín, en Rivadavia, frente al Complejo Forense.

El recorrido contempla metas de montaña en el paredón del Dique de Ullum y metas sprint intermedias sobre la línea de llegada, lo que promete una jornada intensa, repetitiva y exigente, ideal para movimientos tácticos y para quienes buscan sumar tiempo o puntos en las clasificaciones especiales.

De esta manera, la Etapa 5 cambia su fisonomía y deja afuera uno de los escenarios previstos, en una Vuelta que sigue adaptándose a las condiciones climáticas sin perder atractivo deportivo. En la imagen se puede observar el nuevo circuito oficial dispuesto para la jornada.

