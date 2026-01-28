Franco Colapinto fue protagonista y se convirtió en el segundo más rápido en los tests de la Fórmula 1

Franco Colapinto volvió a dejar señales fuertes en la Fórmula 1. En la tercera jornada matutina de los test de pretemporada en el Circuito de Barcelona-Cataluña, el piloto argentino finalizó en la segunda posición con el flamante Alpine A526, tras marcar un tiempo récord personal y liderar durante buena parte de la sesión, en una mañana muy positiva para el equipo francés.

El más rápido de la jornada fue George Russell, quien se quedó con el mejor registro al cronometrar 1:17.580 con su Mercedes, luego de completar 92 vueltas en el trazado catalán. Detrás suyo apareció Colapinto, que en su segunda jornada de ensayos con la escudería gala, logró un mejor tiempo de 1:19.150, tras 56 giros, y quedó a 1s570 del británico.

La actuación del argentino fue destacada no solo por el resultado final, sino también por el ritmo sostenido que mostró durante gran parte de la tanda, en la que llegó a comandar la tabla de tiempos antes de que Russell estableciera la referencia definitiva.

El tercer lugar quedó en manos de Lando Norris, que marcó 1:19.672, mientras que más atrás se ubicaron Arvid Lindblad, Oliver Bearman y Nico Hülkenberg, quien apenas pudo completar cinco vueltas debido a un inconveniente técnico en su Audi.

De todos modos, los registros deben leerse con cautela. En estas pruebas privadas los tiempos son relativos y no reflejan el rendimiento real de los autos, ya que cada equipo trabaja con cargas de combustible, programas aerodinámicos y compuestos distintos. Como referencia, la pole position en Barcelona en la temporada 2025 había sido de 1:11 y fracción, una diferencia que grafica claramente el carácter experimental de estos ensayos.

La pretemporada continúa en Barcelona con el foco puesto en el rendimiento de los nuevos autos y la adaptación de los pilotos, y Colapinto volvió a aprovechar su oportunidad para mostrarse competitivo y seguir sumando argumentos en el arranque de su camino en la Máxima.