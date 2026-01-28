miércoles 28 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Selección Argentina

Con caras nuevas y mayoría de sanjuaninos, los 12 hockistas convocados para disputar la Copa de las Naciones

El Comité Nacional Técnico de Hockey sobre Patines confirmó la lista de convocados para el torneo que servirá de preparación para el Mundial de hockey sobre patines. Esta copa se desarrollará entre el 1 y el 5 de abril en la ciudad suiza de Montreux.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Selección Argentina de hockey sobre patines.

La Selección Argentina de hockey sobre patines.

El Comité Nacional Técnico de Hockey sobre Patines (CNTHsP) dio a conocer la nómina oficial de los 12 hockistas convocados para integrar la Selección Argentina Senior Masculina que disputará la 70ª edición de la Copa de las Naciones, uno de los torneos más tradicionales y prestigiosos del hockey sobre patines internacional.

Lee además
atrasan y generan violencia: periodistas sanjuaninas salieron al cruce de las polemicas declaraciones de horacio pagani
Opiniones

"Atrasan y generan violencia": periodistas sanjuaninas salieron al cruce de las polémicas declaraciones de Horacio Pagani
upcn afronta el tour 5 de la liga argentina, con tres partidos en la parte alta de la tabla
Vóley

UPCN afronta el Tour 5 de la Liga Argentina, con tres partidos en la parte alta de la tabla

El certamen se llevará a cabo entre el 1 y el 5 de abril en la ciudad de Montreux, Suiza, y contará con la participación de seleccionados de primer nivel. En ese contexto, la Argentina afrontará la competencia con un plantel con mayoría de jugadores sanjuaninos y varias caras nuevas que se suman al proceso del seleccionado nacional.

El equipo es dirigido por José Luis Páez, quien encabezará el cuerpo técnico y tendrá a su cargo la conducción de un plantel que combina experiencia internacional y juventud. La convocatoria marca una apuesta al recambio y a la consolidación de nuevos nombres en un torneo de alta exigencia.

Entre los jugadores de campo citados se encuentran Gonzalo Romero, Facundo Bridge, Facundo Navarro y Danilo Rampulla, todos del Sporting de Portugal; Lucas Ordoñez, del Benfica; Ezequiel Mena, del Porto; Jerónimo García, del Club Patí Calafell de España; y Lucas Martínez y Franco Platero, ambos de la UD Oliveirense de Portugal.

En el arco, los convocados son Constantino Acevedo, del Benfica de Portugal; Valentín Grimalt, del Hockey Bassano de Italia; y Bautista Acevedo, del Hockey Club Quévert de Francia, completando así la lista de 12 jugadores que representarán al país.

La Copa de las Naciones se disputará en el estadio Samaranch, en lo que será una prueba exigente para la Selección Argentina que meses después buscará la gloria en el Mundial de Paraguay.

Temas
Seguí leyendo

River y un día histórico: anunciaron la obra de ampliación y techado del Estadio Monumental

Cambio drástico en la Etapa 5: el pelotón no irá a Punta Negra y sólo recorrerá el Dique de Ullum

San Martín abrochó a una joyita de Boca: tiene una Libertadores y trae un récord histórico que hace soñar a los hinchas

Tomás Contte, el amigo de Tivani que le arrebató la malla líder

Pocito no se baja: Contte dio el golpe en Punta Negra, ganó la contrarreloj y ahora manda en la general de la Vuelta a San Juan

Una amistad que nació en Europa y la promesa de venir a la Vuelta: la historia detrás de la visita de Gabriela Sabatini a San Juan

Un "mini Tapia" para la vitrina: el curioso obsequio que recibió el presidente de la AFA en Paraguay

Más de mil corredores le darán vida a la primera Night Run San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
atrasan y generan violencia: periodistas sanjuaninas salieron al cruce de las polemicas declaraciones de horacio pagani
Opiniones

"Atrasan y generan violencia": periodistas sanjuaninas salieron al cruce de las polémicas declaraciones de Horacio Pagani

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La licenciada Silvana Garibaldi perdió la vida en una cascada del Parque Nacional Nahuel Huapi
Tragedia en Bariloche

La licenciada Silvana Garibaldi perdió la vida en una cascada del Parque Nacional Nahuel Huapi

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos
En Capital

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos

El sanjuanino detenido el miércoles pasado. Roberto Castro Rojas ya había estado preso por otro resonante caso de tráfico de droga.
Impactante revelación

Uno de los sanjuaninos presos por los 64 kilos de cocaína purgó condena por el tráfico de 784 kilos de marihuana

Montuva, arrasado: montañas de barro dentro del salón de eventos. La creciente se llevó muebles, alambrados y deformó por completo el terreno del predio en Zonda. video
Creciente histórica

La noche en la que el agua y el barro lo cambiaron todo: dos testimonios desde la tragedia en Zonda

Nuevo alerta por granizo y ráfagas de hasta 90 km/h: ¿cuáles serían los departamentos de San Juan afectados?
Pronóstico

Nuevo alerta por granizo y ráfagas de hasta 90 km/h: ¿cuáles serían los departamentos de San Juan afectados?

Te Puede Interesar

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos
UFI CAVIG

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cambio drástico en la Etapa 5: el pelotón no irá a Punta Negra y sólo recorrerá el Dique de Ullum
Vuelta a San Juan

Cambio drástico en la Etapa 5: el pelotón no irá a Punta Negra y sólo recorrerá el Dique de Ullum

El después de la creciente: restos de embarcaciones y sedimentos acumulados marcan el impacto del temporal en los paradores del dique Punta Negra. video
Recorrida de Tiempo de San Juan

La creciente en el dique Punta Negra: así quedaron los paradores del dique

Descubren un robo hormiga en un negocio de Pocito y apuntan a un empleado desleal
Sustracción de mercadería

Descubren un robo hormiga en un negocio de Pocito y apuntan a un empleado desleal

Atrasan y generan violencia: periodistas sanjuaninas salieron al cruce de las polémicas declaraciones de Horacio Pagani
Opiniones

"Atrasan y generan violencia": periodistas sanjuaninas salieron al cruce de las polémicas declaraciones de Horacio Pagani