Con caras nuevas y mayoría de sanjuaninos, los 12 hockistas convocados para disputar la Copa de las Naciones

El Comité Nacional Técnico de Hockey sobre Patines (CNTHsP) dio a conocer la nómina oficial de los 12 hockistas convocados para integrar la Selección Argentina Senior Masculina que disputará la 70ª edición de la Copa de las Naciones, uno de los torneos más tradicionales y prestigiosos del hockey sobre patines internacional.

El certamen se llevará a cabo entre el 1 y el 5 de abril en la ciudad de Montreux, Suiza, y contará con la participación de seleccionados de primer nivel. En ese contexto, la Argentina afrontará la competencia con un plantel con mayoría de jugadores sanjuaninos y varias caras nuevas que se suman al proceso del seleccionado nacional.

El equipo es dirigido por José Luis Páez, quien encabezará el cuerpo técnico y tendrá a su cargo la conducción de un plantel que combina experiencia internacional y juventud. La convocatoria marca una apuesta al recambio y a la consolidación de nuevos nombres en un torneo de alta exigencia.

Entre los jugadores de campo citados se encuentran Gonzalo Romero, Facundo Bridge, Facundo Navarro y Danilo Rampulla, todos del Sporting de Portugal; Lucas Ordoñez, del Benfica; Ezequiel Mena, del Porto; Jerónimo García, del Club Patí Calafell de España; y Lucas Martínez y Franco Platero, ambos de la UD Oliveirense de Portugal.

En el arco, los convocados son Constantino Acevedo, del Benfica de Portugal; Valentín Grimalt, del Hockey Bassano de Italia; y Bautista Acevedo, del Hockey Club Quévert de Francia, completando así la lista de 12 jugadores que representarán al país.

La Copa de las Naciones se disputará en el estadio Samaranch, en lo que será una prueba exigente para la Selección Argentina que meses después buscará la gloria en el Mundial de Paraguay.