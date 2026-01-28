Boca visita a Estudiantes en medio de la polémica por el pase del Ruso Ascacibar

Con apenas horas de descanso entre un partido y otro, Boca ya dio vuelta la página tras el debut y se enfoca en el cruce del miércoles ante Estudiantes en La Plata, por la segunda fecha del Torneo Apertura. Claudio Úbeda deberá realizar al menos una modificación forzada en la formación ante la lesión de Alan Velasco y el resto sería la misma base que viene de ganarle a Deportivo Riestra.

¿Borgogno tiene sucesor? San Martín abrochó a una joyita de Boca: tiene una Libertadores y trae un récord histórico que hace soñar a los hinchas

Mercado de pases Bombazo en Boca: confirmaron que Santiago Ascacíbar se convertirá en nuevo refuerzo

La baja del exIndependiente, que sufrió una esguince de rodilla y estará marginado de las canchas por aproximadamente dos meses, abre una disputa directa por su lugar: Iker Zufiaurre y Kevin Zenón son los dos nombres que pelean mano a mano para meterse en el once.

El juvenil aparece como una alternativa más natural por características, mientras que el ex Unión, que está relegado y ni siquiera ingresó en el 1-0 del domingo pasado en La Bombonera, tiene las de ganar por una cuestión de experiencia.

Más allá de esa variante obligada, si bien la idea del cuerpo técnico sería repetir el resto de la formación de Boca que viene de jugar, todo se confirmará a último momento según la evolución física de los titulares, ya que deberán administrar cargas. En ese marco, Ander Herrera podría descansar y cederle su lugar a Williams Alarcón.

En ese sentido, a la espera de que Ángel Romero se ponga a tono físicamente, Lucas Janson sería nuevamente la referencia de área, acompañado por Exequiel Zeballos. Vale recordar que ninguno de los centrodelanteros habituales del Xeneize está a disposición: Miguel Merentiel (desgarro en el gemelo), Edinson Cavani (lumbalgia) y Milton Giménez (pubalgia).

La probable formación de Boca vs. Estudiantes, por el Torneo Apertura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Kevin Zenón, Lucas Janson y Exequiel Zeballos.

Los datos de Estudiantes vs. Boca, por el Torneo Apertura

Hora: 22.15.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: Jorge Luis Hirschi.