Bombazo en Boca: confirmaron que Santiago Ascacíbar se convertirá en nuevo refuerzo

Boca tiene todo encaminado para sumar dos refuerzos en las próximas horas. Luego de que Ángel Romero completara con éxito la revisión médica, el club avanzó de manera decisiva por Santiago Ascacíbar , capitán de Estudiantes de La Plata , quien se realizará los estudios correspondientes antes de firmar su contrato por cuatro años.

“Santiago Ascacíbar se realizará los estudios médicos correspondientes y, de no surgir inconvenientes, se convertirá en jugador de Boca”, informó el Xeneize a través de la cuenta oficial Esto es Boca, utilizada por la institución para comunicar novedades vinculadas al mercado de pases.

La negociación con el Pincha, de la cual todavía no trascendieron cifras oficiales, incluye el préstamo por un año de Brian Aguirre a Estudiantes como parte del acuerdo entre ambas instituciones.

Ascacíbar debutó oficialmente en Primera División en 2016 con la camiseta de Estudiantes y, tras apenas dos temporadas, fue transferido al Stuttgart de Alemania. En el conjunto alemán permaneció durante tres años, incluido el último en la segunda división tras el descenso. Luego continuó su carrera en el Hertha Berlín entre 2020 y 2022, para pasar posteriormente al Cremonese de Italia. En 2023 regresó al club platense, donde se convirtió en referente y capitán del equipo.

De no mediar inconvenientes en la revisión médica, Boca sumará a un mediocampista de experiencia internacional, en una apuesta fuerte para reforzar el plantel de cara a los desafíos de la temporada.