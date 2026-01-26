Franco Colapinto habló tras los primeros ensayos en Barcelona y analiza su debut en Alpine

Comenzó la acción de la Fórmula 1 con los ensayos en el Circuit de Barcelona-Catalunya , donde los equipos realizaron sus primeros giros en las pruebas privadas que se extenderán hasta el viernes. Para estas evaluaciones, las escuderías desplegaron un estricto operativo de seguridad con el objetivo de minimizar filtraciones sobre lo que sucede en España.

Algunos medios especializados lograron registrar detalles desde las colinas cercanas al circuito, pero fueron advertidos por un coche de seguridad y personal de vigilancia, quienes les indicaron que “cualquier vista del circuito, incluso desde terrenos públicos, es propiedad del circuito”.

En la pista se pudieron ver girar a Red Bull, Alpine, Mercedes, Haas, Racing Bulls, Audi y Cadillac. La ausencia de Williams sorprendió a los especialistas, quienes señalaron que el equipo informó que no saldría a pista “por problemas en el desarrollo de su monoplaza”.

La cuenta oficial de la Fórmula 1 mostró los primeros movimientos: Mercedes abrió la sesión, seguido de Audi, mientras Alpine presentó su A526 con Franco Colapinto al volante. “¡Tres equipos no pierden tiempo en salir a la pista!”, destacó la F1 en sus redes durante la llamada “Shakedown Week”.

image

También se difundieron imágenes de Cadillac girando en Barcelona. Por su parte, Motorsport indicó que McLaren, Ferrari y Aston Martin no participaron de las pruebas en esta primera jornada.

La primera bandera roja del día fue para el Alpine de Colapinto, que se detuvo a la salida de los boxes. Sin embargo, el piloto argentino pudo reanudar la marcha tres minutos después, sin mayores inconvenientes.

Además, giraron Liam Lawson (Racing Bulls), Esteban Ocon (Haas) y Gabriel Bortoleto (Audi), quien protagonizó otra bandera roja cuando su R26 permaneció detenido unos 15 minutos.

Isack Hadjar, reemplazo de Yuki Tsunoda en Red Bull, fue el más rápido del día con 1:18.835 tras 44 vueltas. Lo siguieron Kimi Antonelli, con Mercedes (1:20.700 y 56 giros), y Franco Colapinto, quien registró 1:21.348 tras 28 vueltas.

Los tiempos no son determinantes para las escuderías, que en esta etapa priorizan acumular kilómetros para probar la fiabilidad de los componentes y optimizar cada desarrollo del monoplaza.

También salió a pista Valtteri Bottas con Cadillac. La tercera interrupción del turno fue para Liam Lawson con Racing Bulls, que sufrió un desperfecto en la recta mientras realizaba la práctica de salida.

La Fórmula 1 compartió además una galería de fotos con imágenes de los coches que circularon en la mañana de Barcelona y adelantó que George Russell reemplazará a Antonelli en la sesión de la tarde con Mercedes.

Colapinto: “Mucho por aprender”

El piloto argentino habló sobre la jornada: “Es una gran sensación afrontar mi primera pretemporada de Fórmula 1 con un coche nuevo. Es muy diferente con el nuevo reglamento, con cambios importantes, y eso es muy emocionante para todos. El equipo hizo un gran trabajo para que el coche estuviera listo desde el primer día del shakedown en Barcelona”.

El N° 43 agregó: “Siempre hay mucho por aprender a estas alturas del año, con tantas cosas nuevas que entender. Es agradable ver tanta positividad en el box y a todos esforzándose al máximo. Tenemos dos días más para rodar en pista, sumar kilómetros y completar más vueltas. Nos centraremos en nosotros mismos, mantendremos la energía positiva y trataremos de aprovechar al máximo el shakedown de esta semana”.

Por su parte, el jefe de equipo de Alpine, Steve Nielsen, explicó: “Tras el Filming Day de la semana pasada en Silverstone, hoy le tocó el turno a Franco. Fue un primer día típico de pruebas, con varios programas y comprobaciones de sistemas. Experimentamos problemas menores que nos retrasaron, pero son normales con un coche completamente nuevo. En estos eventos, la prioridad es aprender y entender, no apresurarse. Por eso limitamos algunas sesiones para garantizar que todos los sistemas funcionen correctamente”.