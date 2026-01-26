lunes 26 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fórmula 1, pretemporada 2026

Franco Colapinto habló tras los primeros ensayos en Barcelona y analiza su debut en Alpine

La jornada de pruebas en el Circuit de Barcelona-Catalunya estuvo marcada por banderas rojas, algunas ausencias y un operativo de seguridad estricto. Colapinto destacó la importancia de sumar kilómetros y aprender con el nuevo coche A526.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Comenzó la acción de la Fórmula 1 con los ensayos en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde los equipos realizaron sus primeros giros en las pruebas privadas que se extenderán hasta el viernes. Para estas evaluaciones, las escuderías desplegaron un estricto operativo de seguridad con el objetivo de minimizar filtraciones sobre lo que sucede en España.

Lee además
colapinto ya giro y alpine ilusiona: como fueron los primeros test y donde se presentara el nuevo auto de f1
Regreso

Colapinto ya giró y Alpine ilusiona: cómo fueron los primeros test y dónde se presentará el nuevo auto de F1
con gorrita, sonrisa y muy cholula: gabriela sabatini estuvo en pocito y vivio de cerca la vuelta a san juan video
Visita de lujo

Con gorrita, sonrisa y muy cholula: Gabriela Sabatini estuvo en Pocito y vivió de cerca la Vuelta a San Juan

Algunos medios especializados lograron registrar detalles desde las colinas cercanas al circuito, pero fueron advertidos por un coche de seguridad y personal de vigilancia, quienes les indicaron que “cualquier vista del circuito, incluso desde terrenos públicos, es propiedad del circuito”.

En la pista se pudieron ver girar a Red Bull, Alpine, Mercedes, Haas, Racing Bulls, Audi y Cadillac. La ausencia de Williams sorprendió a los especialistas, quienes señalaron que el equipo informó que no saldría a pista “por problemas en el desarrollo de su monoplaza”.

La cuenta oficial de la Fórmula 1 mostró los primeros movimientos: Mercedes abrió la sesión, seguido de Audi, mientras Alpine presentó su A526 con Franco Colapinto al volante. “¡Tres equipos no pierden tiempo en salir a la pista!”, destacó la F1 en sus redes durante la llamada “Shakedown Week”.

image

También se difundieron imágenes de Cadillac girando en Barcelona. Por su parte, Motorsport indicó que McLaren, Ferrari y Aston Martin no participaron de las pruebas en esta primera jornada.

La primera bandera roja del día fue para el Alpine de Colapinto, que se detuvo a la salida de los boxes. Sin embargo, el piloto argentino pudo reanudar la marcha tres minutos después, sin mayores inconvenientes.

Además, giraron Liam Lawson (Racing Bulls), Esteban Ocon (Haas) y Gabriel Bortoleto (Audi), quien protagonizó otra bandera roja cuando su R26 permaneció detenido unos 15 minutos.

Isack Hadjar, reemplazo de Yuki Tsunoda en Red Bull, fue el más rápido del día con 1:18.835 tras 44 vueltas. Lo siguieron Kimi Antonelli, con Mercedes (1:20.700 y 56 giros), y Franco Colapinto, quien registró 1:21.348 tras 28 vueltas.

Los tiempos no son determinantes para las escuderías, que en esta etapa priorizan acumular kilómetros para probar la fiabilidad de los componentes y optimizar cada desarrollo del monoplaza.

También salió a pista Valtteri Bottas con Cadillac. La tercera interrupción del turno fue para Liam Lawson con Racing Bulls, que sufrió un desperfecto en la recta mientras realizaba la práctica de salida.

La Fórmula 1 compartió además una galería de fotos con imágenes de los coches que circularon en la mañana de Barcelona y adelantó que George Russell reemplazará a Antonelli en la sesión de la tarde con Mercedes.

Colapinto: “Mucho por aprender”

El piloto argentino habló sobre la jornada: “Es una gran sensación afrontar mi primera pretemporada de Fórmula 1 con un coche nuevo. Es muy diferente con el nuevo reglamento, con cambios importantes, y eso es muy emocionante para todos. El equipo hizo un gran trabajo para que el coche estuviera listo desde el primer día del shakedown en Barcelona”.

El N° 43 agregó: “Siempre hay mucho por aprender a estas alturas del año, con tantas cosas nuevas que entender. Es agradable ver tanta positividad en el box y a todos esforzándose al máximo. Tenemos dos días más para rodar en pista, sumar kilómetros y completar más vueltas. Nos centraremos en nosotros mismos, mantendremos la energía positiva y trataremos de aprovechar al máximo el shakedown de esta semana”.

Por su parte, el jefe de equipo de Alpine, Steve Nielsen, explicó: “Tras el Filming Day de la semana pasada en Silverstone, hoy le tocó el turno a Franco. Fue un primer día típico de pruebas, con varios programas y comprobaciones de sistemas. Experimentamos problemas menores que nos retrasaron, pero son normales con un coche completamente nuevo. En estos eventos, la prioridad es aprender y entender, no apresurarse. Por eso limitamos algunas sesiones para garantizar que todos los sistemas funcionen correctamente”.

Temas
Seguí leyendo

Domínguez, el sello del ganador: "Soy un chico de Calingasta que disfruta siempre arriba de la bici"

Un pibe de Tamberías se adueñó de la etapa 3 de la Vuelta a San Juan

¡Visita de lujo!: Gabriela Sabatini llegó a San Juan para presenciar la Vuelta a San Juan

Cumpleaños con la Vuelta: 15 años de tradición sobre la bici

Video: así fue el momento en el que Alan Cantero le mostró su tatuaje a Messi

Dos triunfos al hilo y punta en la Liga Nacional de Vóley

Un técnico fue echado de su club y acusado de armar el equipo con ChatGPT

Colapinto voló en Barcelona: podio y buenas sensaciones con el Alpine 2026

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un pibe de tamberias se adueno de la etapa 3 de la vuelta a san juan
Este lunes

Un pibe de Tamberías se adueñó de la etapa 3 de la Vuelta a San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149
Videos

Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149

Las tormentas que hicieron que el actual sea uno de los veranos más lluviosos en San Juan, se registraron de manera aislada en toda la provincia.
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

Jonathan Cortez, el chofer del colectivo que aplastó a un motociclista que perdió la vida en Capital, recuperó la libertad este lunes.
Judiciales

Motociclista aplastado por un colectivo en Capital: el chofer guardó silencio y quedó imputado

Federico Estevez y Amelia Pomarada, dos de los cinco protagonistas del incidente.
Conmoción

Piden cadenas de oración para la familia que terminó debajo de un camión en San Luis

Imagen ilustrativa
Investigación

Violento asalto a una familia en Capital: hay un ladrón preso y sospechan que uno de ellos habría abusado de una víctima

Te Puede Interesar

Armar la mochila este año va desde los $130.000 a los $200.000 por niño en San Juan video
Relevamiento

Armar la mochila este año va desde los $130.000 a los $200.000 por niño en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Allanaron dos casas de Villa Don Arturo por un robo y encontraron cocaína, dinero y elementos robados
Procedimiento policial

Allanaron dos casas de Villa Don Arturo por un robo y encontraron cocaína, dinero y elementos robados

Con gorrita, sonrisa y muy cholula: Gabriela Sabatini estuvo en Pocito y vivió de cerca la Vuelta a San Juan video
Visita de lujo

Con gorrita, sonrisa y muy cholula: Gabriela Sabatini estuvo en Pocito y vivió de cerca la Vuelta a San Juan

Héctor Elizondo frente a la jueza de garantías.
Violencia intrafamiliar

Atacó a cuchillazos y a botellazos a su hermano en Santa Lucía y lo expulsaron de la propiedad

Un pibe de Tamberías se adueñó de la etapa 3 de la Vuelta a San Juan
Este lunes

Un pibe de Tamberías se adueñó de la etapa 3 de la Vuelta a San Juan