Relevamiento

Armar la mochila este año va desde los $130.000 a los $200.000 por niño en San Juan

Falta un poco más de un mes para que arranquen las clases y las vidrieras del centro sanjuanino ya exhiben la mercadería que todas las madres andan buscando a esta altura del año. Los precios, las marcas y cómo eligen pagar los sanjuaninos, en esta videonota.

Por Redacción Tiempo de San Juan
útiles escolares

El 2 de marzo arrancan las clases del Nivel Primario y el 4 de marzo las de Nivel Secundario en San Juan. Por eso, muchos comercios de la provincia ya comenzaron a exhibir los productos escolares para los padres que, adelantados, quieren tener todo comprado para cuando empiece la actividad escolar.

Con Tiempo de San Juan salimos a hacer un relevamiento y armar así la mochila escolar con los básicos: mochila, cartuchera, lapiz, lapicera, goma de borrar, corrector, lapices de colores, tijera, cuadernos y, el infaltable, guardapolvo.

Una mochila parte de los $20.000 cuando se trata de las pequeñas para niños de jardín y ronda los 50 mil si hablamos de una mochila un poco más grande sin ningún tipo de diseño. Los precios van subiendo si la misma viene con carrito y tiene algún personaje de Disney. En esta última línea, la más elegida por los estudiantes, una de Stich con carrito puede llegar a costar hasta $150.000 en alguanas librerías de la Peatonal.

La cartuchera también tiene precios muy variados y en negocios mayoristas como Multimundo, parten de los $1.000 las más simples y no superan los $10.000 algunas con colores y personajes infantiles. Sin embargo, en otros locales donde se vende la línea Disney, ocurre lo mismo que con las mochilas y la marca se paga cara. Así las cosas, las cartucheras pueden costar hasta $60.000.

Los cuadernos de Nivel Primario, tapa dura, marca ABC, rayados o cuadriculados, de 100 hojas, están al mismo precio en casi todos los comercios y librerías: $10.000 cada uno, por eso hay que calcular unos $40.000 por niño ya que son cuatro los que suelen pedir en todos los establecimientos (uno de matemática, uno de lengua, uno de Ciencias Sociales y uno de Ciencias Naturales). Sin embargo, hay algunos packs de distintas marcas que cuestan más baratos si se compran en cantidad.

Las lapiceras azules cuestan entre $250 y $1.000 también dependiendo la marca. Los lápices de colores pueden valer desde los $900 a los $6.000 en una caja x12 y lo que varía es la calidad. Una goma vale entre $60 y $150, un corrector parte de los $500 y las tijeras escolares están rondando los $400.

Por último, pero no menos importante, está el costo de los guardapolvos. En la mayoría de los comercios consultados de la Peatonal, explicaron que empiezan a llegar en febrero. El único negocio que ya los tenía en vidriera tiene valores que van desde los $20.000 en talle 6 hasta los $32.000 en talle 14, prendido atrás y tableado de nena. El de varón prendido adelante cuesta $30.000.

Así las cosas, armar la mochila para el comienzo de clases te puede costar entre $130.000 y $200.000 por hijo y todo dependerá de si elegís las marcas o vas por productos más económicos. El sanjuanino, en general, paga variado y todo depende de la cantidad de niños en edad escolar, cuando el gasto se hace por más chicos, se suele elegir la tarjeta y cuotas.

En el centro sanjuanino hay quienes ya están adelantándose a las compras escolares, pero esperan que el mayor movimiento arranque recién en febrero.

