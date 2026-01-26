Tras el temporal que afectó a buena parte de San Juan, continúan los trabajos para restablecer rutas y accesos

El Gobierno de San Juan continúa desplegando un intenso operativo en distintos puntos de la provincia como consecuencia del temporal registrado durante el pasado fin de semana. A través de la Dirección Provincial de Vialidad, se llevan adelante trabajos de despeje, reparación y acondicionamiento de rutas y caminos afectados, en articulación con municipios y delegaciones departamentales.

Según informó el ingeniero Juan Páez, subdirector de DPV, en el departamento Zonda, las tareas comenzaron el viernes por la noche y se extendieron hasta el sábado pasado el mediodía. Los trabajos se concentraron sobre la ruta provincial Nº 12, desde la zona del Jardín de los Poetas hasta calle Las Moras, uno de los sectores más afectados. Para estas tareas se dispuso de cargadora, motoniveladora y retroexcavadora, con el acompañamiento de equipos aportados por la Municipalidad de Zonda.

En Ullum, se intervino en el badén de La Toma y en el badén de la Travesía, utilizando maquinaria similar. Asimismo, durante la noche del viernes se trabajó en el Camino a Chile, donde tres familias quedaron varadas a raíz de la creciente. En este caso, el auxilio fue coordinado con la Delegación de Iglesia.

En el departamento Iglesia, se realizaron tareas en distintos sectores, entre ellos Bauchazeta, debido a una importante bajada de creciente, con trabajos nocturnos durante el sábado. También se intervino en ruta nacional Nº 430, en el tramo comprendido entre Rodeo y Angualasto, uno de los más afectados, donde personal de la Delegación de Iglesia trabajó durante la noche del sábado.

En Jáchal, los trabajos se concentraron en Huerta de Huachi y en la Cuesta de Huaco, con tareas que se extendieron durante la noche del sábado y parte del domingo.

En tanto, en el departamento Ullum, sobre ruta nacional Nº 436, camino a Calingasta, en el derivador Calingasta–Iglesia, se detectó el descalce de una de las alas del puente ubicado metros antes del empalme. Si bien la estructura no sufrió daños, fue necesario realizar movimientos de suelo para restituir el ancho total de la calzada. Los trabajos comenzaron el viernes al mediodía y continuaron durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, habilitándose el paso alrededor de las 7 de la mañana.

En líneas generales, se han realizado intervenciones en la mayoría de los departamentos afectados por el temporal. En Valle Fértil, Sarmiento y Calingasta no se registraron lluvias ni daños. Asimismo, continúan los trabajos con equipos viales en las sierras de Riveros, Elizondo y Chávez.

Desde el Gobierno de San Juan se destaca el trabajo sostenido de los equipos técnicos y operativos, así como la articulación con municipios y delegaciones departamentales, con el objetivo de garantizar la transitabilidad y la seguridad de los sanjuaninos.

FUENTE: Sí San Juan