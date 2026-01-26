lunes 26 de enero 2026

Relevamiento

El precio de rendir materias: cuánto cuestan las clases en los institutos de apoyo escolar en San Juan

La antesala de las mesas de examen activó nuevamente la demanda en los institutos de apoyo escolar. Tiempo de San Juan relevó los precios en tres centros educativos y los comparó con los valores vigentes a comienzos de 2025. Matemática, Física, Química, Inglés y las materias contables vuelven a liderar el ranking de las más consultadas.

Por David Cortez Vega
instituto apoyo escolar clases educación

Con el inicio del año y las mesas de exámenes en marcha, enero volvió a activar la demanda en los institutos de apoyo escolar de San Juan. Aunque el movimiento todavía es dispar por las vacaciones, los centros educativos ya comenzaron a recibir consultas y definieron sus valores para 2026, con aumentos notorios frente a los precios que regían hace casi un año.

Centro Educativo Umana

Según la modalidad -domicilio del profesor o del alumno, clases online o en biblioteca-, las consultas de una hora cuestan entre $6.800 y $9.000 para el nivel primario; entre $7.650 y $9.900 para el secundario; y entre $8.350 y $10.600 para universitarios.

En febrero de 2025, esos mismos valores oscilaban entre $5.000 y $6.500 en primario, $5.600 a $7.100 en secundario y $6.200 a $7.700 para universitarios, lo que marca subas que superan el 30% y llegan a rondar el 40% según el nivel y la modalidad.

Desde el instituto señalaron que los precios se mantendrán sin cambios al menos hasta abril y que continúan vigentes las promociones por packs de 12, 18 y 24 horas mensuales, además de planes familiares. En este marco, Pablo Umana afirmó que atraviesan “la mejor demanda que hemos tenido”.

Instituto Saavedra

Las consultas individuales para alumnos de primaria y secundaria cuestan $16.000, mientras que para universitarios ascienden a $19.000. El apoyo mensual de dos horas semanales tiene un valor de $110.000 para primaria y secundaria y $115.000 para universitarios. Con tres horas por semana, los montos suben a $134.000 y $144.000, respectivamente.

Un año atrás, en febrero de 2025, las consultas de 90 minutos costaban $8.000 para primaria y secundaria y $9.200 para universitarios. La materia completa tenía un valor de $73.000 y $80.000, respectivamente, lo que refleja incrementos que en algunos casos superan el 70% interanual.

Actualmente, la materia completa para primaria y secundaria cuesta $140.000 y el trimestre o cuatrimestre se ubica en $100.000. Para universitarios, preparar un final regular tiene un costo de $170.000 y un parcial $115.000. Las clases de apoyo para ingresos al nivel secundario cuestan $68.000, mientras que el ingreso universitario, por materia, se ubica en $120.000 mensuales o $135.000 según la modalidad.

ABC

El inicio del año presenta un escenario particular. Desde el instituto indicaron que ya comenzaron las clases de Matemática, Física y Química, mientras que Inglés, Lengua, Historia y materias contables arrancarán en los próximos días. También señalaron que muchos alumnos inscriptos en diciembre aún están de vacaciones y comenzarán en febrero, por lo que el movimiento todavía no es pleno.

La modalidad de cobro sigue siendo por clase de una hora y media. En ese esquema, el nivel secundario cuesta $14.000 y el primario $10.000. Las clases universitarias son las únicas que se cobran por hora y tienen un valor de $15.000.

En febrero de 2025, esos mismos servicios costaban $9.000 la hora y media para secundaria, $8.000 para primario y $9.000 la hora universitaria. En comparación, las subas actuales rondan entre el 55% y el 65%, según el nivel.

Matemática lidera la demanda y se repite el patrón por nivel

Más allá de las diferencias de precios y modalidades, los institutos coincidieron en que la demanda mantiene un esquema similar al de años anteriores. Matemática vuelve a ubicarse como la materia más solicitada en todos los niveles, seguida por Física y Química, especialmente en el secundario y universitario. Inglés sostiene un flujo constante de consultas, mientras que Lengua e Historia aparecen con mayor fuerza en primaria y secundaria. En el ámbito universitario, las materias contables y económicas también concentran un volumen importante de alumnos en esta etapa del año.

Cupos completos en el programa de apoyo escolar gratuito

Desde el Ministerio de Educación de San Juan informaron que el pasado miércoles finalizaron las inscripciones al Programa de Fortalecimiento Escolar Gratuito, luego de completarse el cupo disponible. La iniciativa, destinada a estudiantes del nivel secundario, había abierto el registro el 20 de enero y preveía el inicio de las clases de apoyo el próximo 2 de febrero, en distintas sedes departamentales.

image

El programa forma parte del Plan de Alfabetización “Comprendo y Aprendo” y tiene como objetivo acompañar las trayectorias escolares y reforzar contenidos de cara a las mesas de exámenes previas al inicio del ciclo lectivo 2026, indicaron desde la cartera educativa.

