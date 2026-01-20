martes 20 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Importante ayuda

Abren las inscripciones para las clases de apoyo escolar gratuito en secundaria

El Ministerio de Educación habilitó desde este martes la inscripción al Programa de Fortalecimiento Escolar Gratuito. Las clases de apoyo comenzarán el 2 de febrero en sedes de distintos departamentos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Ministerio de Educación abrió las inscripciones al Programa de Fortalecimiento Escolar Gratuito, destinado a estudiantes de nivel secundario que necesitan acompañamiento en sus aprendizajes. La inscripción se realiza a partir de este martes hasta completar cupo.

Lee además
mas de la mitad de los estudiantes ya estudia con ia en argentina y el sistema educativo prende alertas
Informe

Más de la mitad de los estudiantes ya estudia con IA en Argentina y el sistema educativo prende alertas

Se recibirán de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 en el edificio del Ministerio de Educación ubicado en Las Heras y Alberdi, Capital.

Para formalizar el registro, las familias deberán presentar la siguiente documentación:

-Fotocopia del DNI del estudiante y del progenitor o tutor.

-Fotocopia de la partida de nacimiento del estudiante.

Las clases de apoyo escolar gratuito comenzarán el 2 de febrero y se dictarán en distintas sedes departamentales.

Esta iniciativa forma parte del Plan de Alfabetización “Comprendo y Aprendo” y tiene como objetivo acompañar las trayectorias escolares, reforzar contenidos y generar mejores condiciones para el aprendizaje, de cara a las mesas de exámenes previas al inicio del ciclo lectivo 2026.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó que el programa “no sólo busca mejorar el rendimiento académico, sino también brindar un respaldo concreto a las familias sanjuaninas, especialmente a aquellas que no pueden afrontar el costo de clases particulares, garantizando así que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades para avanzar en la escuela”.

FUENTE: Sí San Juan

Temas
Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Las playas de La Serena siguen mostrando un fuerte movimiento turístico este verano, con una presencia constante de sanjuaninos que eligieron la ciudad chilena para vacacionar.
Temporada 2026 en Chile

La Serena, feliz con los sanjuaninos, pero siente la baja del turismo por una competencia inesperada

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma
Video

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma

Volvió el agua al Río San Juan en la zona de calle Las Moras.
Info útil

El Río San Juan en calle Las Moras volvió a tener agua y ya está listo para ser visitado: por qué se hizo el corte

Imagen ilustrativa
Seducido y asaltado

Una "viuda negra" engatusó a un policía retirado de Rawson, le hizo dar una paliza y le robó hasta el uniforme

El testimonio de uno de los supuestos estafados por la concesionaria en Capital: entregó casi $1.800.000 por una moto
Denuncia

El testimonio de uno de los supuestos estafados por la concesionaria en Capital: entregó casi $1.800.000 por una moto

Te Puede Interesar

Presunta estafa con la venta de motos: denuncias confirmadas y el caso policial atípico que destapó la olla
Dato y crónica

Presunta estafa con la venta de motos: denuncias confirmadas y el caso policial atípico que destapó la olla

Por Juan Ortiz
Balance: la actividad en el Paso de Agua Negra durante los primeros 19 días de 2026.
Temporada 2025-2026

Repuntó el tránsito por el Paso de Agua Negra: en enero se duplicó la actividad

El hecho delictivo ocurrió en inmediaciones de las calles Ignacio de la Roza y Rodríguez y Olmos, en el centro de Caucete.
Ataque callejero

Golpearon y asaltaron a tres hermanos cerca de la plaza de Caucete

La moto Yamaha FZ 160 cc que había sido robada y adulterada y fue recuperada por la Policía en Pocito.
Operativo

Recuperaron en Pocito una moto de más de $5.000.000, que había sido robada y adulterada

Así recibieron al sanjuanino campeón en Jesús María video
En el Monumento al Gaucho

Así recibieron al sanjuanino campeón en Jesús María